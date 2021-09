Osnabrück. Seit über 100 Jahren hat sich Koch International den Palettenversand in Deutschland und Europa auf ihre Fahnen geschrieben. Dabei setzen sie ebenso wie beim Paketversand auf Einfachheit und Transparenz.

Koch International bietet seinen Kunden einen unkomplizierten und reibungslosen Ablauf beim Palettenversand. Die gesamte Logistik kann bequem online organisiert und abgewickelt werden. Sobald die Palette abgeholt wurde, erhält der Kunde einen Link zur Sendungsverfolgung. Das Logistikunternehmen verspricht eine pünktliche Zustellung am nächsten Werktag.

Ab einem Gewicht von 30kg empfiehlt Koch International die Nutzung einer Euro- oder Einwegpalette oder einer Gitterbox. Durch die Möglichkeit, die Paletten mit einem Gabelstapler oder Handhubwagen anheben zu können, erleichtert den Versand deutlich. Durch die unterschiedlichen Paletten ist für jede Ware das richtige Lademittel vorhanden.

Koch International

Mehr Sicherheit durch die richtige Verpackung

Damit die Ware beim Transport keine Schäden erleidet, ist der Versand im Karton oder mit einem Kantenschutz sinnvoll. Auch eine zusätzliche Stabilisierung durch Luftpolsterfolie, Styropor oder Schaumstoff hilft, damit die Ware nicht verrutscht. Für Verpackungstipps und nachhaltige Lösungsansätze steht der Service von Koch International seinen Kunden zur Seite. Wertvolle Waren können mit einer Transportversicherung zusätzlich abgesichert werden.

Der Versandablauf gestaltet sich nach Buchung und Verpacken der Ware unkompliziert. Die Adress- und Versandetiketten werden automatisch an den Kunden geliefert. Die Palette wird zwischen 10 und 16 Uhr abgeholt und innerhalb von 24 bis 48 Stunden national an ihren Zielort gebracht. Das Ganze geschieht „frei Bordsteinkante“, sofern kein zusätzlicher Service gebucht wurde. Das bedeutet, dass der Kraftfahrer die Ware am Straßenrand des Zielortes entlädt und sich eine Unterschrift zur Abnahme einholt.

Lesen Sie mehr über Koch International.