Osnabrück. Große Pakete, sperrige Möbel, schwere Frachten – beim Versand von großen Waren muss vieles beachtet werden, damit der Zielort unversehrt und pünktlich erreicht wird. Hat man dabei einen kompetenten Partner an seiner Seite, läuft alles beinahe wie von selbst. Mit über 100 Jahren Erfahrung im Speditionsversand sieht Koch International sich als idealen Partner in Sachen Versand.

Das Logistikunternehmen mit Hauptsitz am Fürstenauer Weg in Osnabrück bietet eine große Vielfalt, um jedem Kundenwunsch gerecht zu werden. Ob Pakete oder Stückgut-Transporte, als Teil- oder Komplettladungen: für jeden Wunsch bieten sie die optimale Lösung an. Koch International legt dabei besonderen Wert auf eine unkomplizierte Abwicklung. Bei dem Familienunternehmen liegt der komplette Speditionsversand in einer Hand.

Einfach. Bequem. Individuell.

Die Aufträge können bequem online berechnet und angemeldet werden. Die Ware wird zum gewünschten Datum abgeholt und an ihren Bestimmungsort geliefert. Ob Palettenversand, Paketlieferungen oder Sperrgut – dank des umfangreichen Service können sich die Kundinnen und Kunden entspannt zurücklehnen.

Individuelle Anpassungen von Abläufen und Prozessen sollen dabei einen reibungslosen Warenversand ermöglichen. Beschädigte und falsch verpackte Waren gehören nicht zum Repertoire des Logistikunternehmens: durch die individuelle Beratung zu Verpackungs- und Organisationsfragen wird der Kunde Schritt für Schritt durch den Prozess geführt, statt allein im Regen stehen gelassen zu werden.

Koch International

Auch Gefahrgut kann problemlos versendet werden. Experten für Gefahrgutberatung unterstützen bei der Umsetzung des Versands, geben Empfehlungen zum vorschriftsmäßigen Umgang von Gefahrstoffen und Schulen auf Anfrage auch Mitarbeiter.

Pünktlichkeit garantiert

National garantieren sie eine Lieferung innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Für alle, die nicht nur in Deutschland ihre Päckchen zu tragen haben, ermöglicht das flächendeckende Netzwerk einen weltweiten Versand.

Wem das noch nicht reicht, dem stehen weitere Optionen zur Verfügung, um eine Lieferung am nächsten Tag oder zu einem Wunschtermin zu garantieren, frostanfällige Waren unbeschadet durch den Winter zu bringen oder die gelieferte Ware zu montieren.

Anzeige Anzeige

Lesen Sie mehr über Koch International.