Osnabrück. Mit dem eigenen E-Bike in den Urlaub? Klingt verlockend. Annette Feldmann vom Pressedienst Fahrrad gibt Tipps für den Kauf und erklärt, wie das Rad sicher von A nach B transportiert wird.

Ob Tagesausflug, Wochenendtrip oder mehrwöchige Tour: Das Rad wird immer häufiger zum Urlaubsbegleiter. Laut Allgemeinem Deutschen Fahrradclubs (ADFC) haben 2019 5,5 Millionen Deutsche Urlaub mit einem E-Bike gemacht. Wer ausprobieren möchte, ob so eine Reise dem persönlichen Geschmack entspricht, kann sich am Urlaubsort zunächst ein Rad leihen. Für alle, die bereits auf den Geschmack gekommen sind, hat Anette Feldmann einige Tipps parat.



Was sind die ersten Schritte, wenn ich ein E-Bike kaufen möchte?

Zwei Dinge helfen im Vorhinein ungemein: Es gilt ein Budget festzusetzen und sich klarzumachen, wofür ich das Fahrrad nutzen möchte: Bin ich eher in der Stadt, zum Einkaufen, Pendeln unterwegs, will ich in den Bergen fahren etc.? Wenn ich das weiß, kann ich zielgerichteter suchen. Danach richtet sich auch der Antrieb: In der Stadt eignen sich akkuschonende Antriebe mit geringem Drehmoment; für Tourenfahrer gibt es Modelle mit speziellen Trekkingmotoren mit 60-75 Newtonmeter Drehmoment, die sich gut für längere Touren und auch Anstiege eignen. Ganz wichtig: Probefahren! Und wenn nur der Sattel oder die Griffe nicht „sitzen“, das E-Bike aber sonst passt – nehmen. Denn diese Punkte lassen sich leicht austauschen und individuell anpassen.

Worauf muss ich als E-Bike-Neuling achten?

Selbst wenn man viel auf einem „normalen“ Rad unterwegs ist und dementsprechend sicher fährt, sollte man sich mit dem neuen E-Bike eine ruhige Straße oder einen Parkplatz suchen und ausgiebig Bremsen, Anfahren und Kurven fahren üben und die verschiedenen Unterstützungsstufen testen. Das Fahrgefühl und das Handling sind ein ganz anderes und man sollte mit seinem E-Bike vertraut sein, wenn man am Straßenverkehr teilnimmt. Der ADFC zum Beispiel bietet in vielen Städten Fahrsicherheitstraining an – das ist sicherlich sehr sinnvoll investierte Zeit.

Was ist beim Akku zu beachten?

Der Antrieb eines E-MTB ist zum Beispiel leistungsstärker als der eines E-Citybikes. Damit verbraucht er aber auch mehr Akku (was das Rad auch schwerer macht). Akkus haben meist eine Kapazität von 500 Wattstunden, was für den Alltag gut passt. In der kalten Jahreszeit gilt für den Akku: Der mag es lieber warm. Lithium-Ionen-Akkus büßen bei kühlen Temperaturen ihren Energieverbrauch ein. Deshalb sollte man den Akku bei Zimmertemperatur lagern und auch erst kurz vor Fahrtantritt wieder einsetzen, um die Reichweite zu erhöhen. Wenn man direkt von einer Winterfahrt kommt, sollte man den Akku auch nicht sofort ans Kabel hängen, sondern erst einmal mal ein bisschen warten, bis er Zimmertemperatur erreicht hat. Ein weiterer Tipp: eine hohe Unterstützungsstufe wählen, wenn es kalt ist. Das sorgt für Selbsterwärmung des Akkus und verhindert, dass er auskühlt.

Worauf achten, wenn das Rad mit in den Urlaub soll?

Wer Touren fährt, für den könnte ein zweiter Akku sinnvoll sein. Vor der Reise sollte man außerdem das zulässige Gesamtgewicht des Autos checken. Den Rahmen und den Antrieb zu schützen , ist ebenfalls eine gute Idee. Dafür gibt es zum Beispiel mit Neopren-Abdeckungen (www.fahrer-berlin.de). Auch nicht unwichtig: Hat die Unterkunft einen sicheren und trockenen Abstellraum für Räder?

Was kostet ein E-Bike?

Ein E-City oder E-Trekkingrad gibt es ab etwa 1.800 bis 2000 Euro. Für ein gutes E-Bike sollte man aber ungefähr 3.000 Euro rechnen – mit viel Spielraum nach oben.

Worauf sollte man bei der Ausrüstung auf keinen Fall verzichten?

Ein gut sitzender Helm ist das A & O. Da gibt es auch spezielle Modelle für den E-Bike Einsatz, zum Beispiel von Abus. Ein gutes Schloss darf auch nicht fehlen. Grob über den Daumen gepeilt sollte man etwa 10 Prozent des Fahrradwerts in ein Schloss investieren. Und meist gilt: je schwerer, je sicherer. Sehr bewährt haben sich Faltschlösser, weil sie einerseits recht kompakt sind, gut zu verstauen beziehungsweise am Rahmen zu montieren und gleichzeitig hohe Sicherheit bieten. Es gibt Modelle aus Spezialstahl und einem speziellem Scheibenzylinder. Bei teuren Rädern sollte man eventuell auch über eine Fahrradversicherung nachdenken.