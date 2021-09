Osnabrück. Die Wohnmobil-Neuzulassungen haben in diesem Jahr ein weiteres Rekordniveau erreicht. Viele Besitzer müssen ihr rollendes Heim nun erstmals auf die ereignisarme Wintersaison vorbereiten. Korrekt eingemottet sind die Freizeitfahrzeuge im kommenden Frühjahr schnell wieder bereit für die erste Tour.

Vor dem Winterschlaf steht eine gründliche Reinigung an. Am besten funktioniert das in einer speziellen Wohnmobil-Waschanlage, allerdings sind diese hierzulande selten. Alternativ eignen sich große Waschboxen an normalen Pkw-Waschanlagen. Wer selbst zu Schlauch und Reiniger greift, sollte bei Acrylglasfenstern Obacht walten lassen. Normale Glasreiniger und viele andere Mittel machen das Material spröde. Nach dem Säubern werden die Dichtungen von Fenstern und Türen mit Glycerin, Talkum oder Gummi-Pflegemittel eingerieben, um sie geschmeidig zu halten. Wer die lackierten Blechteile wachst, schützt sie zusätzlich vor schlechtem Wetter und Schmutz.



Anschließend steht die Innenraumpflege an. Zunächst werden die Schränke und Schubladen vom Ballast der Reisesaison befreit, danach werden die Oberflächen gereinigt. Teppiche und Polster werden abgesaugt und überwintern dann nach Möglichkeit luftig außerhalb des Wohnmobils. Glatten Flächen wie dem Boden rückt man mit simpler Seifenlauge zu Leibe. Das Wassersystem mit Behälter, Filter, Pumpen und Tanks muss ebenso wie der Tank der Campingtoilette vor dem Einmotten geleert und gereinigt werden. Nicht vergessen, das Gas in der Küche abzudrehen.

Hobby

Über den Winter sollten Schranktüren, Kühlschrank und nach Möglichkeit auch die Außentüren offen bleiben, um Luftzirkulation zu ermöglichen und muffigen Geruch zu verhindern. Wer sein Freizeitfahrzeug unter freiem Himmel parkt, kann alternativ einmal im Monat per Hand lüften. Zusätzlich beugt ein Luftentfeuchter im Innenraum Schimmelbildung vor.

Nach dem Wohnaufbau ist das eigentliche Fahrzeug dran. Zunächst kontrolliert man die Füllstände aller Flüssigkeiten und füllt gegebenenfalls nach, bei Kühlwasser und Scheibenwaschanlage an Frostschutz denken. Der Kraftstofftank wird nach Möglichkeit vollgemacht, so dass sich weniger Kondenswasser bilden kann. Bei älteren Modellen mit Stahltanks kann es sonst zu Rost kommen. Vor dem endgültigen Abstellen erhöht man den Luftdruck um rund ein halbes Bar, um den langsamen Druckverlust über den Winter auszugleichen. Um das Fahrzeug sicher zu fixieren wird der erste Gang eingelegt, Keile an den Rädern verhindern zusätzlich ein Wegrollen. Der Einsatz der Handbremse empfiehlt sich nicht, da diese über den Winter festrosten kann.

Info Fünf Tipp für das Winter-Camping Die Hauptsaison für Camping bleibt der Sommer. Doch auch im Winter ist das Übernachten in Caravan oder Reisemobil ohne weiteres möglich - wenn man sich gut vorbereitet und an einige Regeln hält.

1. Richtige Ausrüstung: Wer nicht am ersten verschneiten Berghang sein Notlager aufstellen will, sollte vor der Fahrt die Reifen auf Restprofil kontrollieren. Experten empfehlen mindestens vier Millimeter, der Gesetzgeber ist mit 1,6 Millimetern zufrieden. Pneus, die Beulen oder Risse aufweisen oder älter als sechs Jahre sind, sollten nicht mehr verwendet werden. Sicherheitshalber sollte man auch Schneeketten, Starthilfekabel und Abschleppseil einpacken. 2. Ausreichend Kraft- und Brennstoff: Vor der Fahrt empfiehlt es sich, die Heizungs- und Gasanlage auf Dichtigkeit und Funktion zu prüfen. Auch der Füllstand der Gasflaschen verdient Beachtung. Die Mitnahme einer Ersatzflasche ist ratsam, am komfortabelsten ist ein Zweiflaschen-System mit Umschaltautomatik. Für den Winter eignet sich Propan- besser als Butangas, da es auch bei tiefen Außentemperaturen gasförmig bleibt und gut brennbar ist. 3. Lager richtig aufbauen: Am besten wählt man die Abfahrtszeit so, dass der Ankunftsort am frühen Nachmittag erreicht wird, dann sind die Temperaturen meist noch erträglich für den Aufbau von Vorzelt oder Anbauten. Wer rückwärts einparkt, kann leichter herausgezogen werden, falls er einschneit. Die Hubstützen stellt man sicher auf große Bretter, andernfalls können sie bei Tauwetter und Matsch schnell einsinken. Nach dem Aufbocken wird die Handbremse gelöst, damit sie nicht festfriert. Ein kleiner Frostschutz empfiehlt sich auch beim Verlegen des Stromkabels. 4. Arbeiten vor Ort: Auf dem Campingplatz zählt die tägliche Kontrolle der Lüftungsöffnungen zu den Pflichtaufgaben. Sie müssen immer frei sein, damit die Luftzirkulation gewährleistet ist und im Innenraum weniger Feuchtigkeit entsteht. Dafür kann auch die Dachluke einen Spalt geöffnet werden. Schneit es kräftig, müssen Dach und Vorzelt regelmäßig von Schnee befreit werden. Liegt der Abwassertank nicht isoliert oder beheizt, müssen Ablaufklappe oder Ventil geöffnet und das Wasser direkt in einen Eimer geleitet werden, sonst besteht die Möglichkeit, dass der Tank einfriert und nicht geleert werden kann. 5. Vor der Abfahrt: Wird der Campingplatz verlassen, sollte das Dach kontrolliert werden. Schnee- oder Eisplatten können sich während der Fahrt lösen und den nachfolgenden Verkehr gefährden.

Anders als Wohnwagen (maximal zwei Wochen) dürften Wohnmobile prinzipiell auf unbegrenzte Zeit an öffentlichen Straßen abgestellt werden. Zumindest, wenn sie eine gültige Zulassung haben. Allerdings könnten sich Anwohner von einem derart großen Dauerparker gestört fühlen. Besser steht das Fahrzeug daher auf privatem Grund oder in einer angemieteten Halle. Mittlerweile gibt es in vielen Gewerbegebieten entsprechende Angebote für relativ kleines Geld. Dort ist das Reisemobil zudem besser vor der Witterung und auch vor Diebstahl oder Vandalismus geschützt. Wer seinen Camper lieber unter freiem Himmel auf dem eigenen Grundstück abstellt, kann ihn mit einer luftdurchlässigen Hülle schützen.

Mehr zum Thema Auto & Technik