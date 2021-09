Osnabrück. Wenn wir auf Reisen sind, dann werden wir manchmal von neuen Eindrücken erschlagen. Um allem gerecht zu werden und sich auch hinterher noch an die schönen Gefühle erinnern zu können, hilft vielleicht ein Reisetagebuch.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Erinnerungen an eine Reise, ob groß oder klein, festzuhalten. Meist ist am Ende der Reise der Handyspeicher voll, weil permanent fotografiert wurde. Der eigene Social-Media-Account wird mit tollen Fotos und Beschreibungen aufgefüllt und Familie und Freunde dürfen sich im Nachgang über Videos freuen. Die eigene Reise zu dokumentieren, gelingt auf vielfältige Art.



Handgeschriebenes Reisetagebuch für besondere Momente

Doch sind manche Momente einer Reise nicht auch mal nur für sich selbst bestimmt? Warum also nicht mal aufschreiben, was man so erlebt, fühlt, sieht und wahrnimmt? Nur für sich. Ganz persönlich. Mit einem Reisetagebuch. Das kann man in digitaler Form machen, beispielsweise per Handy oder mit dem Tablet. Doch liegt bei einem handschriftlich gefüllten Reisetagebuch vielleicht noch etwas mehr Besonderheit drin – und bietet mehr Raum für Kreativität.

Es gibt vorgefertigte Reisetagebücher, die mittels verschiedener Kategorien oder Listen zum Abhaken eine gewisse Struktur vorgeben. Wer vor einer leeren weißen Seite sitzt und Probleme hat, seine Gedanken und Erinnerungen zu notieren, der ist für den Anfang hiermit gut beraten. Andernfalls schnappt man sich einfach ein DIN A5 Notizbuch mit Blanko-Seiten, das in jede Handtasche oder jeden Rucksack passt. Das Ziel: Die schönen Dinge und Anekdoten des Urlaubs zu konservieren und sich später gern daran zurückerinnern, ohne groß in den Untiefen des Gehirns kramen zu müssen – wobei oftmals auch ein verzerrtes Bild entsteht.

Zeit nehmen und ehrlich sein

Ein schönes Café, ein toller Aussichtspunkt oder auch ein sprachliches Missverständnis – was man in sein Reisetagebuch schreibt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Und doch sollte man nicht zu viel herausfiltern. Denn jedes Erlebnis, ob schön oder eher peinlich, machen die gesamte Reise doch aus. Beim Aufschreiben sollte man ehrlich zu sich sein. Was war schön? Was könnte man beim nächsten Mal anders machen? Wo muss man unbedingt noch einmal hin? Um seine Erlebnisse aufzuschreiben, nimmt man sich am besten bewusst Zeit. Eine halbe Stunde reicht. Ob beim Frühstück, beim Snack im Café oder abends im Bett – die Zeit kann man nutzen, um seine Gedanken zu Papier zu bringen. Läuft man nur von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten, ohne einmal innezuhalten, rauscht die Reise nur so an einem vorbei.

Fotos, Eintrittskarten und Co. einkleben

Fotografieren gehört zu einem Urlaub dazu. Und wie gern zeigt man Fotos der Familie und Freunden – oft unmittelbar per Chat. Einige Abzüge, die mit einer Erinnerung in Verbindung stehen, könnten später aber auch den Weg in das Reisetagebuch finden. Auch Eintrittskarten oder andere kleine Gegenstände machen es zu einem kleinen Urlaub in Buchform, den man immer wieder gern hervorholt – wahlweise auch mit anderen teilt – und der Gefahr entgeht, es im Datenspeicher auf Smartphone oder Tablet irgendwann nicht mehr wiederzufinden.