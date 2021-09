Osnabrück. Eine Flusskreuzfahrt bietet Abwechslung und Gemütlichkeit. Sie zweifeln? Kreuzfahrtexpertin Susanne Blom von der Astoria Kreuzfahrten-Zentrale in Osnabrück kennt gute Gründe, die Sie zum Flusskreuzfahrt-Fan machen.

Kreuzfahrten – wer denkt da nicht automatisch an riesige Luxusschiffe, die über das endlos blaue Meer gleiten, an Sonne und an Anlegeplätze in der Südsee, an Erholung, Entspannung, Luxus. Klar, kann man machen – man kann sich aber auch für die kleinere Alternative entscheiden.



Flusskreuzfahrten lautet das Stichwort und in der Tat erfreut sich das Reisen per Schiff auf Europas Wasserläufen steigender Beliebtheit. Statt über die sieben Weltmeere und statt auf großen Kähnen schippern Passagiere und Mannschaft gemütlich über Donau, Rhein oder Rhône – entlang an herrlicher Natur und Sehenswürdigkeiten, Zwischenstopps mit Landgängen inklusive.

Schwimmendes Hotel

Ein weiterer Vorteil: Wer mit dem Schiff reist, kann die unterschiedlichen Städte ganz entspannt und stressfrei erkunden. Denn es gibt kein lästiges Koffer ein- und auspacken oder Koffern hin-und herschleppen. Das Hotel ist immer dabei. Und weil die Schiffe meist zentral anlegen, lassen sich Städte und Sehenswürdigkeiten hervorragend individuell entdecken und wer Lust hat, bucht einen Gruppenausflug oder unternimmt, je nach Kraft und Stimmung, nur einen kurzen und nicht ganz so anstrengenden Landgang. Und auf dem Schiff? Dort sorgen große Panoramafenster für viel Licht und tolle Blicke nach draußen. Oft gibt es sogar eine Panoramabar – zusätzlich zu einem geräumigen Sonnendeck. Zudem gehören Fitnessräume und Wellnessbereiche auf vielen Schiffen bereits zur Grundausstattung. In den komfortablen und geräumigen Kabinen gehören individuell regulierbare Klimaanlagen, Radio, Satelliten-TV, Safe und Minibar zum Standard. Viele Reedereien haben ihre Flusskreuzfahrtflotte außerdem in den vergangenen Jahren umfangreich modernisiert. So stehen sie den Vier- bis Fünf-Sterne-Hotels an Land in nichts nach.

Familiäre Atmosphäre

Neben diesen Vorzügen schätzen derart Reisende vor allem die überschaubare Größe der Schiffe; die meisten fassen maximal 200 Passagiere, was der familiären Atmosphäre an Bord entsprechend förderlich ist und derzeit auch von vielen Menschen aus Furcht vor einer Corona-Infektion gewünscht wird.

Einsam muss sich auf so einer Reise niemand fühlen, gerade wegen der überschaubaren Größe trifft man andere Mitreisende immer wieder, man lernt das Personal kennen und auch die Wege im Schiff sind kurz. Weil sich viele Reedereien wie A-ROSA mittlerweile mit speziellen Angeboten zunehmend an Familien wenden, werden Flusskreuzfahrten auch bei jüngeren Menschen immer beliebter.

Perfekt für Einsteiger

Ist eine Kreuzfahrt etwas für mich? Wer sich diese Frage noch stellt, ist mit einer Flusskreuzfahrt gut beraten – denn sie ist perfekt für „Neulinge“ an Bord. Es gibt kurze Reisen, die sich gut zum Ausprobieren eignen, auch über ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende. Ein weiterer Pluspunkt: Auf den Flüssen gibt es keinen Seegang. Probleme mit der Seekrankheit sind also nicht zu befürchten.

Der Urlaub beginnt schon mit der Anreise

Innerhalb Deutschlands gestaltet sich die Anreise zu den Ablegeorten unkompliziert, sie ist meist mit dem eigenen PKW inklusive Parkplatzreservierung oder per Bahn möglich. Nicht selten kann man sogar den Transfer vom Bahnhof zum Schiff gleich dazu buchen. Bei Abfahrten im Ausland kann zusätzlich auch ein Flug gebucht werden. Zudem bieten manche Reedereien auch einen Haustürservice an, die Passagiere werden also mit dem Bus von zu Hause abgeholt und zum Schiff gefahren.

Der Klassiker: Donau

Die Klassiker schlechthin sind derzeit Touren auf der Donau. So sind beispielsweise die fünf- bis siebentägigen Touren nach Budapest sowie die 14-tägige Tour ins Donaudelta Dauerbrenner.

Eine besonders attraktive Tour für Gäste, die auch größere Städte kennenlernen möchten, ist die Route Wien – Bratislava – Budapest, und wem das nicht reicht, kann sogar nach Belgrad und Bukarest reisen. Hier sticht vor allem die Kombination mit der tollen Landschaft der Wachau und dem noch relativ unbekanntem Donaudelta mit der unberührten Flora und Fauna ins Auge.

Unterwegs auf dem Rhein

Ein weiterer Klassiker ist das Reisen auf dem Rhein. Entweder entscheidet man sich für Touren Richtung Norden mit Stopps in Belgien (Antwerpen, Gent) oder den Niederlanden (Amsterdam, Rotterdam) oder man schippert Richtung Süden bis Basel mit Anlegeplätzen in Köln, Koblenz, Rüdesheim, Loreley, Kehl (Straßburg). Wer diese Strecke wählt ,wird mit sensationellen Landschaften belohnt, auch weil hier die Kombination Rhein-Mosel im Angebot ist. Übrigens: Seit einiger Zeit sehr beliebt sind auch drei- bis viertägige Kurzreisen zur Zeit der Weihnachtsmärkte auf dem Rhein.

Das europäische Ausland

Doch auch das weitere europäische Ausland lockt mit attraktiven Angeboten. So wurde in den vergangenen Jahren das Programm für den portugiesischen Douro erweitert. Hier erfolgt die Anreise per Flugzeug nach Porto, von dort aus geht es entlang der wunderschönen Weinanbaugebiete des Portweins bis zur spanischen Grenze. Hier gibt es zum Teil auch die Möglichkeit, als Verlängerung der Reise zusätzliche Urlaubstage in Lissabon zu buchen.

Südländisch mutet auch die Flussfahrt auf der Rhône/Saone in Frankreich an. Startpunkt ist Lyon, von wo man nördlich ins Weinland Burgund fährt, dann südlich über Arles nach Avignon zum Papstpalast und manchmal sogar bis zur Mündung der Rhône ins Mittelmeer. Hierbei lassen sich hervorragend die schöne Landschaft mit dem südlichen Flair der Städte verbinden.

Länger unterwegs

Neben diesen klassischen Standardrouten bieten viele Veranstalter mittlerweile auch Kombinationsmöglichkeiten wie Main, Rhein, Mosel oder Saar an. Möglich ist es auch, über den Main, den Main-Donau-Kanal und dann die Donau zu reisen. Hier kann die Reisedauer schon mal elf Tage betragen, so dass die Flussreise nicht mehr nur ein Kurzurlaub, sondern fast schon eine längere Urlaubsreise ist.

Als absoluter Renner in diesem Jahr haben sich die Touren entlang der Ostseeküste entwickelt. Von Stralsund geht es nach Rügen, zum Stettiner Haff und nach Stettin, auf der Rückreise stehen Ausflüge nach Usedom und Hiddensee auf dem Programm.