Am 18. und 19. September bietet die jobmesse osnabrück zum 18. Mal vielfältige Möglichkeiten, in einen neuen Job zu starten.

Osnabrück. Heimspiel in der Friedensstadt: Wer noch auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung ist, kann am 18. und 19. September die jobmesse osnabrück in der Messehalle bei BMW Walkenhorst in Sutthausen besuchen. Dabei steht das Wochenende zum 18. Mal ganz im Zeichen der Karriere.