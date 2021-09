Düsseldorf. Die neue Lady Diletta bringt italienisches Flair zu den romantischen Orten an Rhein, Main und Donau. Eine Flusskreuzfahrt in die Herzkammer deutscher Städtekultur.

"Willkommen an Bord“. Das klingt wie Musik in den Ohren vieler Kreuzfahrt-Liebhaber. Wie lange haben sie auf diese freundlichen Worte beim Betreten eines Schiffes warten müssen? Wir gehen an Bord der Lady Diletta, einer schlanken Schönheit, die erst vor einem Jahr zu ihren ersten Flusskreuzfahrten auf dem Rhein, der Mosel und in den Niederlanden startete – und dann schon bald wieder einschränkte.

Nun aber geht es los. Die erste Reise von Düsseldorf über Rhein, Main und Donau nach Regensburg bildet den Auftakt einer neuen Flusskreuzfahrt-Ära. Es ist wohl auch so etwas wie eine Reise in eine romantische Vergangenheit deutscher Städte – und der Besuch einer vertrauten Kulturlandschaft entlang der Flüsse. Wir fahren den Rhein stromaufwärts bis Wiesbaden und Mainz, schwenken dann ab in den Main und folgen seinem Mäander bis nach Bamberg. Dort geht’s in die Einfahrt des Main-Donau-Kanals, dann bis zur Einmündung in die Donau und letztlich zum Zielort Regensburg.

Flusskreuzfahrt in Mitteleuropa

Was spricht für eine Flusskreuzfahrt in Mitteleuropa, wenn man als Urlauber vor der Wahl verschiedener Destinationen steht? Das fragt sich der Gast, wenn er bequem im Polsterstuhl auf dem Sonnendeck liegt. Es ist wohl die Suche nach Erlebnissen in der Nähe, nach dem Erkunden von Heimat sowie bekannten und zugleich unbekannten Städten. Man kann die Landschaften ohne den Stress von übervollen Straßen oder voll besetzten Zügen anschauen – oder aber an sich vorüberziehen lassen.

Die Lady Diletta ist das erste Schiff auf der Route in diesem Jahr. Immer wieder gibt es kleine Abwechslungen, in denen die Lady in eine Schleuse einfährt und auf einem höheren Wasserniveau wieder hinauskommt. „Allein auf dem Main durchfahren wir 34 Schleusen“, beschreibt Kapitän Radek Dupal die Route. Die nautische Aufgabe dieser Reise sei für ihn und seine Crew noch ein wenig anspruchsvoller, denn die Regenfälle der Tage zuvor haben den Wasserpegel heftig steigen lassen. So ist die Durchfahrt unter den zahlreichen Brücken manchmal eine Sache von wenigen Zentimetern.

Auf der Schiffsreise durch die deutsche Städtekultur gibt es viel Neues zu entdecken und immer wieder überraschende Momente für die Passagiere. Nehmen wir die historische Altstadt von Aschaffenburg, die das Schiff auf dem Main nach seinem Aufenthalt in der Bankenmetropole Frankfurt als erstes ansteuert. Schon von weitem sieht man das gewaltige Schloss Johannisburg, das hoch über den Main thront. Ein Renaissance-Prachtbau aus rotem Sandstein. Ein geführter Abendspaziergang durch den Stadtkern verläuft nicht nur entlang von gemütlichen Bier- und Weinlokalen. Die kundige Stadtführerin berichtet über Schauriges wie Hexenverfolgungen ebenso wie über das riesige Modell einer historischen Sonnenuhr, die ihren Schatten über einen ganzen Platz wirft.

Perle des Mains

Oder nehmen wir das Städtchen Miltenberg, die sogenannte „Perle des Mains“. Rund um den Marktplatz finden sich herrliche Fachwerkbauten, die bereits in der Nachkriegszeit als Kulisse für den Heimatfilm „Das Wirtshaus im Spessart“ dienten. Eine weitere Attraktion ist das Gasthaus „Zum Riesen“, eines der ältesten Gasthäuser in Deutschland. Die Besichtigung des Brauhauses Faust unter Leitung einer stadtbekannten Braumeisterin wird zum i-Tüpfelchen auf dem Besuchsprogramm Miltenbergs.

Dann zum Beispiel die Altstadt vom Bamberg. Sie ist geprägt von Werken des Bildhauers Tilman Riemenschneider. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit und das Herzstück der Stadt ist der prächtige viertürmige Kaiserdom mit dem weltberühmten gotischen Bildwerk des „Bamberger Reiters“. Auf einer Insel im Fluss Regnitz steht das Alte Rathaus, und am rechten Ufer des Flusses findet man das malerische Fischerviertel, das „Klein-Venedig“ genannt wird.

Das krönende Finale auf unserer Kreuzfahrt bildet Regensburg. Seit Juli 2006 zählt die Stadt zum „UNESCO Weltkulturerbe“. Die Altstadt ist als Ensemble weltweit einzigartig – auf engstem Raum drängen sich knapp tausend Baudenkmäler. Keine andere Stadt dieser Größe kann einen derart dichten Bestand an historischer Substanz vorweisen.

Vorbeiziehende Flussszenerie

Wir verlassen die Lady Diletta ein wenig wehmütig. Sie hat uns komfortabel und elegant über die Flüsse begleitet. Und wir haben uns auf der zehntägigen Reise echt verliebt in das lichte, helle, südländische Flair der italienischen Dame. In die Lounge mit dem wohlklingenden Namen Tintoretto, die von einer großen Glaskuppel bedeckt wird. In das geräumige Restaurant, das den Namen Tiepolo trägt und natürlich in die großzügigen Ein- und Zweibettkabinen mit französischen Balkonen auf dem San Marco und Rialto Deck. Vor allem aber haben wir die großen Panoramafenster schätzen gelernt. Sie gaben uns tolle Ausblicke auf eine wunderschöne, langsam vorbeiziehende Flussszenerie.

„Leicht und entspannt möchte der Gast sein eigenes Land erleben“, sagt Sarah Pingel, die als Kreuzfahrtdirektorin die Organisation an Bord verantwortet. Das scheint mit dem Neubau der Lady Diletta gelungen zu sein. „Die Schiffsreise wird stark nachgefragt. Wohl auch, weil nach der langen Coronapause die Gäste wieder viel Reiselust verspüren“, resümiert sie. Doch demnächst stehen ja noch neue Fahrten auf dem Programm. Drei Mal wird die Lady Diletta allein im nächsten Jahr diese Reise unternehmen.