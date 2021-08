Meran. Ob Speck, Wein oder Schüttelbrot, Zitronen, Antipasti oder Apfelstrudel – in der Südtiroler Küche treffen alpine Köstlichkeiten auf mediterrane. Eine herbstliche Genussreise.

Urlauber können im Meraner Land ganzjährig die Symbiose zweier Kulturen erleben. Und großartige Kulinarik zwischen beeindruckenden Gipfeln verkosten. Tipp: Beim Törggelen im Herbst lassen die Gastronomen ihrer Kreativität freien Lauf. Mit Wein und Kastanien in den Hauptrollen.

Einfach gut: die bäuerliche Küche

Traditionelle Gasthöfe und Almhütten bieten in der Region zwischen Tirol und Trentino klassisch-bäuerliche Gerichte. Sie tischen saisonales Gemüse und regionale Schmankerl wie Klöße, Lammbraten oder Südtiroler Marende (Speck, Schüttelbrot und Käse) in rustikalem Ambiente auf. Besonders im Herbst ein Genuss. Wenn frische Artischocken und traditionelle Kastaniengerichte für Abwechslung auf den Speisekarten sorgen.

Gemischtes Doppel: Italien-Tirol

Antipasti und Risotti oder Speckknödel und Kaiserschmarrn? Klassische italienische Grissini oder Vinschgauer Paarlen? Das Besondere am Meraner Land ist, dass man sich nicht entscheiden muss. Sogar der legendäre Aperitivo findet im nördlichsten Part Italiens immer mehr Anklang. Jener Brauch aus dem Süden wird schlicht durch einheimische Zutaten und die grandiose Sicht auf die umliegende Bergwelt ergänzt. Et voilà, los geht die fröhliche Genussstunde, die vom erlebnisreichen Tag in den lukullischen Abend leitet.

Erntedank und Gemütlichkeit

Fröhlich geht es auch beim herbstlichen Törggelen zu. Die „Erntedank“-Wochen haben von Mitte bis Ende Oktober einen festen Platz im Kalender des Meraner Landes. Und bringen Gäste mit Einheimischen bei Festen, Kochkursen, geführten Wanderungen und geselligen Abenden zusammen. Gemeinsam spaziert man durch die Weinberge, feiert die Gaben und wärmt sich mit gehaltvollen Schmankerln ebenso wie an den Öfen der gemütlichen Stuben.

Auszeit für alle Sinne

Aber auch sonst hat Südtirols Süden seine ganz eigenen Geschmäcker. Vom Ziegenbraten und süßer Schneemilch im Schnalstal, über knuspriges Biobrot aus dem Ultental oder herbes Bier im Passeiertal: So unterschiedlich wie die Kulissen sind auch die Genüsse. Urlauber erleben Auszeiten für alle Sinne. Und es wundert kaum, dass sich neben dem bodenständigen Zweig auch zahlreiche Spitzenköche einer erstklassigen und heimisch ausgerichteten Kulinarik verschrieben haben. Derzeit sind es fünf Sterne-Köchinnen und -Köche, die in und um Meran Gaumenfreuden kredenzen.

Neue Kulinarik

Auch zunehmend mehr Kleinbetriebe und kreative Jungköche versuchen sich in der Neuinterpretation traditioneller Südtiroler Speisen. Mit wundervoll angerichteten Tellern wetteifern sie nicht nur um die Gunst der Gaumen. Auch alle anderen Sinne sollten auf Empfang geschaltet werden. Blüten, Soßen oder saisonale Obst- und Gemüsesorten zaubern köstliche Farbkompositionen in die Gerichte. Und ein Lächeln auf die Lippen von den Gästen. Lokal angebaute, hochkarätige Weine runden die Geschmackserlebnisse ab.

Regionale Herkunft

Wer mag, spaziert tagsüber durch die Rebstöcke und besucht den ein oder anderen Winzer persönlich. In ihren Hofläden und Schänken oder auf regionalen Märkten bieten viele Bauern ihre Erzeugnisse zum Verkauf. Ob Obst, Gemüse, Fleisch, Brot, Tee, Schnaps oder Wein – im Meraner Land besinnt man sich auf heimische und authentische Werte. Und beliefert die umliegenden Restaurants ausschließlich mit bester Qualität. So werden einzelne Produkte und Speisen durch viel Liebe und kreative Ideen zu unverwechselbaren Genüssen, die jedermann sehen und schmecken kann.