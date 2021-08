Osnabrück. Der Urlaub ist bekanntlich die schönste Zeit im Jahr. Da mag sich niemand gerne vorstellen, dass gerade dann etwas schiefgeht. Zum Glück kann man sich absichern – doch welche Versicherung macht Sinn?

Krankheit, Unfälle, Gepäckdiebstahl oder -verlust oder gar Reiseabbruch – diese Wörter nimmt niemand gerne in den Mund, wenn es um den geplanten Traumurlaub im Ausland geht. Dennoch sollte man auf Nummer sicher gehen und sich rechtzeitig auch um den passenden Schutz für die Reise kümmern – und zwar rechtzeitig. Denn ohne ausreichenden Versicherungsschutz kann der Traumurlaub schnell zum Albtraum werden.



Versicherungen rechtzeitig abschließen

Ist das Urlaubsziel gewählt, sollte man sich neben der Buchung auch um den Versicherungsschutz kümmern. Hierzu rät die Verbraucherzentrale: „Statt eines Abschlusses auf gepacktem Koffer empfiehlt sich also ein gründlicher Preis-Leistungs-Vergleich von mehreren Versicherungsangeboten. Nehmen Sie sich dafür am besten eine Weile vor der Reise ausreichend Zeit.“ So werde vermieden, dass man auf den letzten Drücker Versicherungen zu schlechteren Konditionen abschließt. So haben laut Stiftung Warentest einige Versicherer eine hohe Selbstbeteiligung, andere böten hingegen Jahresversicherungen an, die im zweiten Jahr deutlich teurer werden.

Welche Versicherungen sinnvoll sind

Reiserücktritts-, Reiseabbruch-, Auslandskranken-, Reisegepäckversicherung oder Krankenrücktransport und Bergung, Verspätungs-Schutz oder Corona-Quarantäne-Absicherung – mittlerweile kann man sich gegen fast jede Eventualität auf Reisen absichern. Doch bei genauerer Betrachtung machen nicht alle Versicherungen Sinn. Auch andere wiederum sollte man auf keinen Fall verzichten:

Auslandskrankenversicherung: Gesetzliche Krankenversicherungen übernehmen nur bei Reisen innerhalb der EU medizinisch notwendige Behandlungen. Deshalb ist die Auslandskrankenversicherung tatsächlich die wichtigste Reiseversicherung. Die wichtigsten Leistungen sind laut Verbraucherzentrale unter anderem nicht nur der normale Arztbesuch, sondern auch „stationäre Heilbehandlungen (besondere ärztliche Leistungen / Operationen, Krankenhausleistungen, einschließlich Krankenpflege, Unterkunft und Verpflegung)“ sowie der „Aufenthalt einer Begleitperson, wenn Kinder unter 18 Jahren ins Krankenhaus kommen“.

Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung: Eine Reiserücktrittskostenversicherung springt ein, wenn eine Reise nicht angetreten werden kann. Der Versicherer zahlt in dem Fall die Reiserücktritts- beziehungsweise Stornokosten. Muss eine Reise vorzeitig abgebrochen werden, zählt die Reiseabbruchversicherung. Der Abschluss dieser Versicherungen lohnt sich vor allem bei teuren Reisen. Aber Vorsicht: „Lesen Sie in den Versicherungsbedingungen nach, welche Rücktrittsgründe versichert sind. In der Regel zählen dazu unerwartete Krankheiten und Tod eines Angehörigen. Viele Versicherer zahlen aber auch im Falle eines Jobverlustes oder bei Schäden am Haus“, warnt die Verbraucherzentrale. Stiftung Warentest rät außerdem dazu „Tarife ohne Selbstbeteiligung“ zu buchen.

Reisegepäckversicherung: Im Gegensatz zu den vorher genannten Versicherungen ist die Reisegepäckversicherung verzichtbar. „Sie haben oft hohe Auflagen und niedrige Deckungssummen. Außerdem wird ihr Schutz oft durch andere Versicherungen im Heimatland abgedeckt“, stellt Stiftung Warentest fest. Außerdem haftet ohnehin meist die Fluggesellschaft beziehungsweise der Reiseveranstalter für verlorenes oder beschädigtes Gepäck.

Versicherungs-Pakete

Wer ein Rundum-sorglos-Paket buchen möchte, sollte im Vorfeld schauen, ob wirklich alle angebotenen Leistungen benötigt werden. Unter Umständen ist die Buchung von einzelnen Versicherungen günstiger.

Fristen beachten

Je nach Anbieter muss zum Beispiel die Reiserücktrittsversicherung spätestens 14 bis 42 Tage nach der Urlaubsbuchung oder bis spätestens 30 Tage vor Reiseantritt abgeschlossen werden. Auch bei den Kündigungsbedingungen gibt es Unterschiede. Bei Jahresversicherungen verlängert sich der Vertrag automatisch und muss rechtzeitig gekündigt werden.

Zusätzliche Corona-Versicherung?

Eine Versicherung für den Fall einer Coronaerkrankung und deren Folgen abzuschließen, ist laut Verbraucherzentrale nicht empfehlenswert. Vielmehr solle man seinen bestehenden Versicherungsschutz prüfen und je nach Bedarf zum Beispiel eine Reiserücktrittsversicherung abschließen, die dann aber auch coronabedingte Fälle umfassen sollte.