Osnabrück. Zum zweiten Mal nach der Premiere 2019 wird Anfang Oktober in Osnabrück im Rahmen des Felix Schoeller Photo Awards der „Deutsche Friedenspreis für Fotografie“ verliehen. Im unmittelbaren Anschluss zeigt das Museumsquartier in einer bis zum März 2022 andauernden Ausstellung nicht nur die Siegerarbeit, sondern auch diejenigen aller anderen für den Preis nominierten Fotografen.

Mit dem von der Stadt und der Felix Schoeller Group initiierten, deutschlandweit einzigartigem und international ausgeschriebenem Friedenspreis sollen Arbeiten ausgezeichnet werden, die sich mittels des Mediums Fotografie konzeptionell mit dem Thema Frieden auseinandersetzen. Er könne sich „keinen geeigneteren Ort vorstellen“ für einen solchen Wettbewerb als „die Friedensstadt Osnabrück, wo in ganz bewusster Weise der Friedensgedanke und interkulturelle Kompetenz praktisch gelebt und immer wieder neu definiert werden“, sagte UN-Flüchtlingskommissar Helmut Buss anlässlich der ersten Preisverleihung im Oktober 2019.



Museumsquartier Osnabrück

Hoffnung verbreiten im Krisengebiet

Als erste Osnabrücker Friedenspreisträgerin für professionelle Fotografie ausgezeichnet wurde damals die junge Berliner Fotografin Johanna Maria Fritz für ihre Arbeit „Like A Bird“. Sie zeigt eine Reihe von Fotografien, die den Zauber und die Kraft der Zirkustradition in von Krisen erschütterten Ländern und Weltregionen dokumentieren. Clowns im israelischen Gazastreifen, Zirkusschulen in Afghanistan oder kaukasische Seiltänzer stehen darin für eine „universelle Lebensfreude, die sich auch in Kontexten von Konflikt und Gewalt nicht ersticken lässt“, begründete die internationale Jury, zu der wie in diesem Jahr auch der Osnabrücker Museumsdirektor Nils-Arne Kässens gehörte, ihre Entscheidung.



Breit gefächerter Blick aufs Thema

Der in Deutschland einzigartige Osnabrücker Friedenspreis für Fotografie verschaffe uns einen Blick mit „Weitwinkel“ auf das der Stadt ureigene Thema Frieden, betonte Oberbürgermeister Wolfgang Griesert bei der Übergabe des mit 10.000 Euro dotierten Preises vor zwei Jahren im Museumsquartier, wo die Bilderserie im Anschluss zusammen mit denen der vier anderen Nominierten bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 ausgestellt werden konnte. In der Tat ist der Fotowettbewerb so konzipiert, dass der Friedensbegriff bewusst weit gefasst wird. Frieden zwischen Staaten und Völkern kann ebenso thematisiert werden wie das friedliche Zusammenleben in einem Land, in einer Familie oder der „innere Friede“ eines Individuums.

Felix Schoeller Group/Alex Boehle

Zahl der Einreichungen fast verdoppelt

Auch auf ein bestimmtes fotografisches Genre ist der Friedenspreis nicht reduziert. Journalistische Arbeiten können ebenso eingereicht werden wie solche etwa aus dem Bereich der Porträt-, Architektur oder Landschaftsfotografie oder aber frei konzipierte Fotokunst. Mit nahezu 400 Einreichungen habe sich die Resonanz auf den Deutschen Friedenspreis für Fotografie in diesem Jahr gegenüber 2019 „fast verdoppelt“, verrät Friederike Texter von der Osnabrücker Felix Schoeller Group – und wertet dies als Beleg dafür, dass er in der internationalen Gemeinschaft der Fotografinnen und Fotografen „angekommen“ sei. Die Anzahl der Länder, aus denen die Beiträge stammen, hat sich von 42 auf 95 sogar mehr als verdoppelt. Angeführt wird die Liste von Einreichungen aus Deutschland, gefolgt von solchen aus Russland, dem Iran und Indien. Aber auch Brasilien, Bangladesch, Italien, Frankreich, Großbritannien und die USA gehören zu den Ländern, aus denen Fotoserien vorliegen.

Pandemie als Schwerpunktthema

Thematisch dreht sich Vieles um die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Darüber hinaus wurden aber auch fotografische Arbeiten eingereicht, die sich unter anderem mit den Folgen des Klimawandels, dem Frieden zwischen unterschiedlichen Menschen und Lebensentwürfen oder mit Flüchtlingskrisen beschäftigen. Um sich allein auf die Werke und die dahinterstehenden Konzepte konzentrieren zu können, sind der fünfköpfigen Jury weder die Namen noch die Nationalität der Fotografinnen und Fotografen bekannt. Neben dem Direktor des Museumsquartiers Osnabrück gehören der Jury die Galeristin Clara Maria Sels, Gutachterin Simone Klein von der Deutschen Gesellschaft für Photographie, der Osnabrücker Friedensforscher Professor Ulrich Schneckener sowie als ihr Vorsitzender der international renommierte Porträtfotograf Michael Dannemann an.

