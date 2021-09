Osnabrück. Solidarität ist Grundlage ihres Geschäftsmodells: Denn Carl-Philipp und Therese Brinkmeyer bewirtschaften den Elshof in Melle nach dem Prinzip solidarischer Landwirtschaft. Damit können sie ihren Traum einer ehrlichen, regionalen Lebensmittelvielfalt verwirklichen.

Im Jahr 2019 feierten Carl-Philipp und Therese Brinkmeyer ein besonderes Erntedankfest. Denn sie starteten im Frühjahr 2019 das Projekt Solidarische Landwirtschaft (Solawi) auf dem Elshof in Melle-Buer. Solawi bedeutet in diesem Fall: Verbraucher zahlen monatlich 150 Euro für einen Anteil an der landwirtschaftlichen Produktion auf Brinkmeyers Hof. Im Gegenzug können sie wöchentlich einen Korb voller frischer Bio-Gemüse am Ortsrand von Buer in der Osnabrücker Straße 33 abholen. Insgesamt konnten die jungen Landwirte bislang 150 Anteile an junge Familien, Singles und ältere Paare vergeben.



Einer von ihnen ist Dierk Buntrock: „Hier wird mir die Möglichkeit gegeben nicht nur von Nachhaltigkeit und Regionalität zu reden, sondern aktiv dabei zu sein.“ Buntrock gefällt es, Teil einer Gemeinschaft zu sein und beispielsweise auch mittels eines Newsletters am bäuerlichen Alltagsleben teilzunehmen.

Dieser Bezug zur Arbeit auf dem Hof und der Kontakt zwischen den Mitgliedern der Solawi und dem Hofteam begeistert auch Therese Brinkmeyer: „Jeder Abholtag ist ein Event. Es ist Teil des Konzeptes, dass die Leute auch miternten.“ Wer mitmachen wolle, gehe mit aufs Feld.

„Wir haben hier auch einen Bildungsauftrag. Viele Kinder können mit ihren Eltern selbst etwas ausbuddeln“, sagt Carl-Philipp Brinkmeyer. Er betont: „Für die Leute ist das nett, aber für die Landwirtschaft ist es unheimlich wichtig.“ Denn mit der Zeit hätten viele Menschen den Bezug zu ihr verloren. Auf dem Elshof ginge es darum, die Menschen gut zu ernähren. Ziel sei es jedoch auch, diejenigen Leute sichtbar zu machen, die hinter den landwirtschaftlichen Produkten stehen.

„Letztendlich ist jeder Kassenbon auch ein Wahlzettel“, so der Landwirt, der die Erfahrung macht, dass Produzenten stark unter Druck stünden. Auch auf Biohöfen wird teilweise viel Ware weggeworfen, obwohl sie essbar wäre. „Ist die Gurke zu krumm oder der Salat zu groß, bleiben wir normalerweise darauf sitzen“, sagt Carl-Philipp Brinkmeyer.

Das sei bei der Solawi anders. „Wir müssen nicht mehr darauf achten, was am meisten Geld bringt“, so Therese Brinkmeyer, die wie ihr Mann ökologische Landwirtschaft studiert hat. Außerdem fallen Zwischenhändler weg, was nicht nur Kosten und Verpackung spart. Die Produkte landen auch besonders frisch im Einkaufskorb der Anteilseigner. Apropos Frische: Torsten Krey-Gerve ist überzeugt, so leckeres und mit Liebe produziertes Gemüse wie hier vom Hof noch nie gegessen zu haben.

Gleichzeitig ist die saisonale Ernte etwas, das ein gewisses Umdenken erfordert: Die Bohnenernte des Elshofs fiel in diesem Jahr beispielsweise sehr gut aus: „Da mussten wir den Leuten schon sagen, ihr müsst die jetzt mitnehmen. Im Winter gibt es sie nicht, da muss man schon weiterdenken“, so Carl-Philipp Brinkmeyer. Einfrieren oder Einmachen sei deshalb angesagt. Das hat auch Dierk Buntrock festgestellt, der sich gerade mit dem Thema Fermentation und Einmachen beschäftigt: „Es ist so interessant und schön, die Rezepte und Tricks meiner Oma auszuprobieren und im Winter die Leckereien zu essen.“

Nach dem Erfolg möchte das Elshof-Team auf jeden Fall sein Sortiment weiterhin sein Sortiment erweitern und probiert z.B. den Anbau von Melonen, Artischocken, Süßkartoffeln oder Physalis aus. „Und wir haben noch viele Ideen und die Möglichkeit, einiges auszuprobieren“, so Therese Brinkmeyer. So möchte sie gerne eine Küche einrichten, in der das Hofteam und die Anteilseigner gemeinsam kochen können. Eine Erweiterung des Kühlraums ist ebenso angedacht.

