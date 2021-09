Osnabrück. Warum stellt ein Landwirt auf Direktvermarktung um? Mit einem Hofladen ergreift die Landwirte-Familie Alswede aus Gehrde eine neue Chance. Das bringt viele Vorteile mit sich – aber auch Hürden. Wir haben die Familie auf Ihrem Hof besucht.

Kartoffeln, Kürbis, Rote Beete, Blumen-, Rosen-, Weiß- und Rotkohl – über dreißig Gemüsesorten wachsen auf dem Acker von Familie Alswede. Soweit das Auge reicht, sieht man Farbe und Vielfalt auf dem einhundert Hektar großen Land.



Die Landwirte leben vom Verkauf ihrer Lebensmittel. Der eine Teil des Gemüses geht im eigenen Hofladen über die Theke,der andere Teil geht in den Großhandel. Der nimmt zwar große Mengen ab, aber „das Problem ist der Preisdruck“, erklärt Frank Alswede. „Jeder Erzeuger steht praktisch unter Druck und der eine kann es noch billiger als der andere.“ Lieber geht der Landwirt auf die Wünsche der Verbraucher ein und produziert regional und ökologischer. Seiner Erfahrung nach ist der Verbraucher dann auch bereit, dieses Mehr an Einsatz und Qualität zu bezahlen. Hauptstandbein des Betriebes soll daher die Direktvermarktung werden. Geplant ist ein 300 Quadratmeter großer Verkaufsraum, in dem gemeinsam mit weiteren Partnern ein Vollsortiment hochwertiger Lebensmittel angeboten wird.

Mit dabei sind die Zwillingssöhne Eike und Arne, die in Osnabrück Landwirtschaft studieren und – fast schon ungewöhnlich in heutigen Zeiten – beide den elterlichen Betrieb weiterführen wollen. Das bedeutet aber auch: „Bisher musste der Betrieb eine Familie versorgen. Perspektivisch müssen aber drei Familien davon leben können“, rechnet Alswede Senior vor. Diese Zukunft sieht die Familie in der Direktvermarktung.

Philipp Hülsmann

Eine Schweine- oder Geflügelmast mit etlichen tausend Tieren aufbauen, das wollte niemand. Doch es waren die Söhne, die auch die Tierzucht mit in den Betrieb integrierten. Neben einigen Hühnern werden inzwischen auch Bentheimer Schweine, Angus- und Galloway-Rinder gezüchtet. Die Zucht der Bentheimer Schweine ist viel aufwendiger als eine herkömmliche Mast. Ein Schwein, das auf Hof Alswede geboren wird, lebt dort etwa ein Jahr lang, während es in der konventionellen Haltung ein halbes Jahr alt wird.

Der Weg in die Direktvermarktung hat aber auch seine beschwerlichen Seiten. Während die Discounter regelmäßig Prospekte mit aktuellen Angeboten veröffentlichen, muss Familie Alswede selbst kreativ werden „Man muss viel tun, um die Kunden zu gewinnen. Man ruht eigentlich nie“, sagt Frank Alswede. Ein Beispiel sind die Grilleimer, die zu Beginn der Saison Grill, Kohle und Steaks der Bentheimer Schweine in einem bereithalten.

Allein können die Alswedes solche Aktionen aber nicht umsetzen. Es ist zwar nicht immer ganz einfach, Handwerker zu finden, die die eigenen Produkte weiterverarbeiten. Doch ihr Schlachter war ein Glücksgriff. Er kann viele Fleischwaren in sehr guter Qualität herstellen, von der Bratwurst über besagte Grillsteaks bis hin zur Leberwurst. Die Familie ist froh, jemanden wie ihren Schlachter gefunden zu haben. Sie wünschen sich mehr Vernetzung untereinander im Osnabrücker Land, damit Direktvermarkter wie sie erfahren, an wen sie sich wenden können, wenn sie die eigenen Produkte weiterarbeiten und verpacken lassen wollen. Denn mit den hofeigenen Eiern ist das noch so eine Sache: Für die Verarbeitung der eigenen Eier zu Nudeln muss Alswede momentan noch bis ins 150 Kilometer entfernte Walsrode fahren.

Wird das landwirtschaftliche Urprodukt weiterverarbeitet, gelten auch andere Vorschriften zur Hygiene, zur Produkthaftung oder zur Besteuerung. Man muss an sehr viel denken, wenn man den Weg der Direktvermarktung wählt. Nicht ganz unwichtig für einen Landwirt ist auch, dass man sich schnell in den Bereich der gewerblichen Produktion und des gewerblichen Handels begibt, sobald man die eigenen Lebensmittel weiterverarbeitet.

Für Landwirt Alswede ist entscheidend Transparenz für den Kunden zu schaffen. Man kann sich auf dem Betrieb umsehen und sich selbst ein Bild von den Haltungs- und Anbaumethoden machen: „Das ist mitunter wichtiger als irgendein Label“, findet er. Einblicke zu gewähren, schafft Vertrauen. Währenddessen kümmern sich die beiden Söhne darum, den Instagram-Kanal mit aktuellen Fotos und Neuigkeiten vom Hof zu füttern.

Beim Besuch auf dem Hof ist die erste Hitzewelle des Sommers bereits angekommen und das Gespräch landet zwangsläufig beim Wetter und Klimawandel. „Wir haben immer gesagt, die trockenen Jahre sind eigentlich die besseren Jahre bei uns“ erklärt Frank Alswede. Aber er wird nachdenklicher, mit Blick auf die beiden letzten sehr trockenen Sommer. Zum Glück sind die Böden der Region relativ fruchtbar. Aber das Thema Beregnung wird auch für ihn wichtiger. So wenig wie möglich möchte er seine Pflanzen mit künstlichem Regen gießen, aber gerade Jungpflanzen kommen im Gemüsebau ohne Beregnung nicht aus. Die Starkregenereignisse bringen den Pflanzen nichts. Dieses Jahr mussten die Alswedes ihre Kürbisse schon einmal nachpflanzen, die ersten Sprosse hatte ein Hagelschauer zerstört.

Die Landwirte sind von ihren Produkten überzeugt, wollen ihren Kunden jeden Wunsch erfüllen und auch möglichst ökologisch arbeiten. Der Antrag auf Biozertifizierung ist hoffentlich bald genehmigt. Je länger man sich mit Familie Alswede unterhält, desto mehr begreift man, wie sehr sie für ihre Sache brennt. Nachhaltigkeit, Direktvermarktung, Transparenz: Die Herausforderungen sind groß – genauso wie der Tatendrang der Alswedes.

Lesen Sie mehr über den Landkreis Osnabrück.