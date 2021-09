Osnabrück. Im Osnabrücker Land finden sich Start-Ups, die sich mit regionalen Produkten beschäftigen. Wie kamen die Jungunternehmen auf die Idee und was treibt sie an? Wir haben nachgefragt bei Hauke Rehme-Schlüter vom Start-Up "Regioshopper".

Herr Rehme-Schlüter: Sie sind Softwareentwickler. Warum engagieren Sie sich als junger Unternehmer für das Thema Regionale Vermarktung?



Hauke Rehme-Schlüter: Ich glaube, dass wir Softwareentwickler in dieser Richtung viel Unterstützung leisten können. Auf den ersten Blick steht Software natürlich meist nicht für Regionalität, aber die Chancen und Möglichkeiten, mit Softwarelösungen die regionalen Wertschöpfungsketten zu steigern, sind definitiv vorhanden.

Wie sind Sie auf Ihre Geschäftsidee gekommen?

Meine Frau und ich sind beide Softwareentwickler und wir waren mit dem Sinn unserer Arbeit nicht mehr zufrieden. Wir wollten deshalb selbst in die ökologische Landwirtschaft wechseln. Als wir den Schritt gegangen sind, sind uns viele Tätigkeitsfelder von Direktvermarktern aufgefallen, die wir durch Soft- und Hardware vereinfachen können. Unsere Ideen stießen dann bei den Landwirten auf sehr positives Feedback und so entschlossen wir uns, unser Gemüse weiterhin nur privat anzubauen und uns in Vollzeit mit der Softwareentwicklung für Lebensmittelproduzenten zu beschäftigen. Unser Team haben wir dann noch um einen ehemaligen Kommilitonen erweitert, der sich ebenfalls für nachhaltige Projekte engagiert.

Was ist Ihr Produkt, Ihre Geschäftsidee?

Unser Hauptprodukt sind momentan Onlineshop-Systeme für Hofläden oder Bäckereien. Das Besondere an unserem System ist, dass die Produzenten es komplett selbst verwalten können.

Über die Onlineshops haben die Produzenten die Möglichkeit, einen Lieferdienst aufzubauen oder mit einer Reservierung inklusive Abholung vor Ort ihre oftmals kurzen Öffnungszeiten zu verlängern. So haben wir einem Produzenten, der bisher seine Kunden nur am Freitag und Samstag für jeweils drei Stunden über seinen Hofladen versorgen konnte, einen Online-Hofladen bereitgestellt, in dem der Kunde zu jeder Tages- und Nachtzeit bestellen und die Ware an fünf verschiedenen Tagen in der Woche abholen kann.

Warum ist das Thema regionale Ernährung so wichtig?

Regionale Ernährung heißt für uns, dass das Produkt innerhalb eines Umkreises von 50 km erzeugt wurde. Regionalität hat eine Vielzahl an Vorteilen: die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten, die Frische oder die bessere Klimabilanz. Die Liste der Vorteile ist lang. Ich würde gerne auch mal auf den Punkt soziale Gerechtigkeit eingehen, der oft zu selten beleuchtet wird: Als Konsument sollten wir uns alle klarmachen, dass wir der breiten Bevölkerung, in deren Ländern unsere Nahrung oder das Mastfutter unserer Tiere angebaut wird, mit dem Kauf nichts Gutes tun. Ganz im Gegenteil. Je weiter ein Produkt zu uns reist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur wenige Personen profitieren. Für Kleinbauern ist es oft unmöglich, Produkte in unseren Supermärkten zu etablieren und wenn, wird die meiste Wertschöpfung unter Export-, Import und Handel aufgeteilt, obwohl es der Landwirt ist, der den eigentlichen Wert des Produkts erzeugt.

Was macht Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft für Sie aus?

Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft heißt für mich, sich nicht auf Kosten der Natur zu bereichern, soll heißen, dass wir immer nur so viel entnehmen sollten, wie die Natur in einem natürlichen Kreislauf auch wieder erzeugen kann. Alles andere ist Raubbau an der Natur und führt zu langfristigen ökologischen und ökonomischen Schäden. Entstandene Schäden müssen aber früher oder später bezahlt werden. Stichwort Wasseraufbereitung aufgrund von Gülle und Pestiziden. Die Rechnung kommt, wir verschieben sie nur auf morgen.

Wie können Sie Landwirte bei der Digitalisierung unterstützen?

Wir helfen den Landwirten mit unseren Onlineshops, eine komplett neue Zielgruppe zu erschließen und generell mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Durch die Web-Shops eröffnet sich nämlich nicht nur ein neuer Markt, sondern das Sortiment wird auch für potenzielle Ladenkunden online einsehbar. Ein häufiger Grund, warum Kunden nicht beim Produzenten kaufen, ist oft, dass sie unsicher sind, welche Produkte sie vor Ort bekommen. Wir unterstützen Landwirte auch beim Marketing der eigenen Produkte, was oft zu kurz kommt.

Gibt es Vorbehalte unter Landwirten, wenn es um Digitalisierung geht?

„Mit Computern kenne ich mich nicht aus. Das kann ich nicht“ ist ein häufig gehörter Satz. Aber den lassen wir nicht gelten. Mein Opa ist mit über 80 einer unser wichtigsten Softwaretester. Er hat es auch ohne Vorwissen im Onlinegeschäft geschafft, sich einen fiktiven Onlineshop zu erstellen.

Wir helfen natürlich auch gerne, falls mal Fragen aufkommen.

Manchmal hören wir den Einwand, dass der soziale Kontakt mit den Stammkunden wegfallen würde. Aber die Einsicht, dass ein Onlineshop nicht die bisherige Kundschaft anspricht, folgt meist schnell. Kunden, die seit Jahren den sozialen Kontakt mit dem Landwirt suchen, werden dies auch weiterhin tun. Wir wollen die etwas bequemeren Konsumenten für den Hofladen begeistern. Der Direktvermarkter bekommt also mit dem Onlineshop eine ganz neue Zielgruppe.

