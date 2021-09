Osnabrück. An der Hochschule Osnabrück forscht die AG „Growing Knowledge“ zu Agrarsystemen der Zukunft. Prof. Andreas Ulbrich und Inse Rosenbusch erklären, was das heißt.

Sie forschen an neuen Formen des Gemüsebaus. Was treibt Sie an?



Andreas Ulrich: Bald werden Zweidrittel der Weltbevölkerung in Städten leben und sie werden veränderte Essgewohnheiten haben. Diesen Wandel wollen wir begleiten. Essgewohnheiten werden globaler, aber die Süßkartoffel wird zum Beispiel eigentlich nicht hier angebaut. Und wenn sie im Freiland angebaut wird, ist sie zwar temperatur-toleranter, aber auch geschmacklich weniger interessant. Wir wollen dem globalen Tun der Gesellschaft entsprechen, neue pflanzliche Lebensmittel aber regional und ressourceneffizient produzieren.

Inse Rosenbusch: Uns treibt die Frage an: Wie können wir in Zukunft pflanzliche Lebensmittel ressourceneffizient produzieren und den Pflanzenbau sinnvoll steuern? Also wie kann man Licht, CO2 oder Wärme effizient einsetzen und welche Pflanze ergibt in einem jeweiligen System Sinn? Unser Motto ist „Wir können Pflanze“ und davon ausgehend denken wir in Bezug auf die Entwicklung von Kultursystemen. Unser Ziel sind standardisierte Produkte und wir denken dabei beispielsweise an Wasserlinsen oder Süßkartoffeln und weitere alternative Protein- und Kohlenhydratquellen.

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Landwirtschaft im Osnabrücker Land?

Andreas Ulrich: Wir merken, dass wir übers Jahr gesehen weniger Niederschlag haben. Es gibt mehr Niederschläge auf einem kurzen Zeitraum und dann lange Trockenzeiten. Und zweitens haben wir deutlich veränderte Temperaturen, mittlerweile Tagesspitzenwerte von 40 Grad. Und wir haben sogenannte Tropennächte, was bedeutet, dass die Nachttemperaturen über 20 Grad bleiben. Diese Klimaveränderungen machen den regionalen Anbau von Gemüseprodukten deutlich schwerer. Blattsalate mögen diese Veränderungen überhaupt nicht. Deswegen muss man schauen, wann, wo und wie überhaupt der Nachfrage nach Blattsalat regional entsprochen werden kann. Aus diesen Gründen entwickeln wir neue Kulturkonzepte und -systeme, um diesen Klimaveränderungen im regionalen Raum erfolgreich zu begegnen.

Sie forschen im Bereich Indoor-Farming. Was versteht man darunter?

Inse Rosenbusch: Beim Indoor-Farming werden Lebensmittel in geschlossenen Nährstoffkreisläufen angebaut, abseits von natürlichem Licht. Ein Stichwort ist Hydroponik: Alle Nährstoffe, alles Wasser wird wieder aufgefangen und rezirkuliert. Weitere Faktoren wie CO2, Temperatur oder Luftfeuchte werden intelligent gesteuert. Durch Indoor-Farming kann man das ganze Jahr über produzieren. Das bietet den Vorteil, durch Standardisierung und Regelbarkeit, Ressourcen wie Wasser, Nährstoffe und Wärme, deutlich effizienter einsetzen zu können. Und wenn wir eine Pflanze mit Indoor-Farming produzieren, dann wollen wir die gesamte Pflanze verwerten. Man denkt dabei oft an Salat oder Kräuter. Wir denken aber auch an die künftige Welternährung und deshalb zum Beispiel an kohlenhydratreiche Pflanzen wie die Süßkartoffel oder die Moringa-Pflanze. Was uns aber besonders reizt, ist das Indoor-Vertical-Farming. Dabei geht es auch um den sinnvollen Einsatz von Fläche als Ressource.

Andreas Ulrich: Wenn wir im Freiland unter normalen Bedingungen Salat kultivieren und dann in die Vertikale gehen, zum Beispiel mit Salat im Gewächshaus, kann man die Fläche 1,5-fach stärker nutzen. Das ist erheblich.

Können Pflanzen wirklich ohne Erde wachsen? Brauchen sie nicht Luft und Sonnenlicht?

Andreas Ulrich: Das braucht man wirklich nicht. Die Pflanze bekommt aus dem Wasser die gelösten Nährstoffe und kann diese viel besser erschließen als im gewachsenen Boden. Der Boden dient eigentlich nur als Haltestandort, damit sich die Pflanze verankern kann. Aber in hydroponischen Systemen wird ihr da geholfen: Wir halten sie. Und im gewachsenen Boden ist nur rund 50 Prozent des Wassers für die Pflanze erschließbar. Der Rest ist fest an Bodenpartikel gebunden. In einem wassergeführten System sind 100 Prozent des Wassers pflanzenverfügbar. Das stresst die Pflanze überhaupt nicht und lässt sie besser wachsen.

In Indoor-Systemen kann man Pflanzen auch absichtlich stressen. Was steckt dahinter?

Inse Rosenbusch: Wenn Pflanzen gezielt gestresst werden, bilden sie unter anderem bestimmte und gesunde Inhaltsstoffe stärker aus. Licht ist da ein großes Thema. Pflanzen nehmen die verschiedenen Farbspektren wahr, setzen sie um und produzieren, wenn wir sie „ärgern“, gewisse sekundäre Inhaltstoffe, die wir entweder speziell extrahieren oder die Pflanze optisch schöner machen. Da ist viel möglich. Wir können Inhaltsstoffe speziell triggern und dafür sorgen, dass die Pflanze gewisse Inhaltsstoffe in besonderem Ausmaße produziert.

Was sind weitere Forschungsfelder Ihres Teams und mit wem kooperieren Sie dabei?

Andreas Ulrich: Unser Ziel ist, dass wir pflanzenrelevante Stoff- und Energiereserven im urbanen Raum identifizieren. Wir wollen, dass der Mensch Lebensmittel bekommt und einen Beitrag zur Klimaresilienz des urbanen Raums leistet. Unser Netzwerk Agrarcycle ist z.B. ein Zusammenschluss mit Forschern und Unternehmen aus dem Pflanzenbau und aus technischen Feldern.

Warum ist es wichtig, Kreisläufe zu schließen? Wie sehen Beispiele für eine Landwirtschaft mit geschlossenen Kreisläufen aus?

Andreas Ulrich: Es ist wichtig, wenn wir klimaneutraler und nachhaltiger werden wollen. Wir versuchen das im Forschungsprogramm „Agrarsysteme der Zukunft“. Welche energetischen und stofflichen Ressourcen können wir in die Produktion pflanzlicher und tierischer Produkte einbringen und wo Kreisläufe schließen? Ein Beispiel ist das Projekt SUSKULT, wo wir Nährstoffe aus einem Klärwerk in eine urbane Pflanzenproduktion einbringen wollen. Und in einem DBU-Projekt nutzen wir die Flüssigphase der Gülle als Nährstoffquelle für eine vertikale Indoorkultivierung von Wasserlinsen – erstmalig auch so gedacht, dass diese Wasserlinsen als Tierfutter, alternativ zum Soja, für z.B. Schweine verwendet werden. Die dann entstehenden Exkremente werden wieder aufgefangen und der Kreislauf ist ansatzweise geschlossen. Das sind unsere Traumvorstellungen und daran müssen wir weiterarbeiten.

Wie sieht aus Ihrer Sicht die Landwirtschaft in unserer Region im Jahr 2050 aus?

Andreas Ulrich: Die große Vision ist beispielsweise eine Indoor-Farm, in die die Keimlinge automatisch hineinfahren. Die Pflanzen wachsen im Inneren und kommen automatisch als fertiges Produkt wieder heraus. Die Entwicklung wird aber sicher noch einige Jahre dauern. Ganz wichtig: Wir müssen einen Weg finden, das mit dem Verbraucher und der Gesellschaft gemeinsam zu entwickeln, damit es wertgeschätzt und auch gerne gekauft wird.

Inse Rosenbusch: Was vielleicht von unseren Visionen in naher Zukunft schon real werden kann, ist der vertikale Anbau im Gewächshaus. Wir haben sehr viel Hülle, die absolut ungenutzt ist. Da haben wir andere Ideen und ich vermute, dass das im Jahr 2050 gelebte Realität ist.

