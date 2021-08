Altenmarkt-Zauchensee. Das Urlaubsparadies Altenmarkt-Zauchensee besinnt sich auf altes europäisches Wissen, bietet einen Mitmach-Mondweg und lädt zu wohltuender Mondgymnastik ein.

Elektrisches Licht, das die Nacht zum Tag macht. Smartphones, mit denen wir rund um die Uhr online sind. Blinkende Bildschirme und störende Klingeltöne, die unsere Aufmerksamkeit rauben. Im technisierten Alltag geht das Gefühl für die Rhythmen der Natur oft verloren. Im Urlaub in Altenmarkt-Zauchensee lässt es sich nun spielerisch wiederentdecken und die Verbindung zum eigenen Körper sowie zur Umwelt stärken. Der interaktive Mondweg rund um den idyllischen Zauchensee lädt zum Wandern und Loslassen ein. Die einfachen, aber effektiven Übungen der Mondgymnastik helfen, wieder in Balance zu kommen.

Unterwegs auf dem Mondweg

Manche Übungen wie die Kerze, der Brunnen oder der Baum erinnern an Yoga, andere verlangen ein wenig mehr turnerisches Geschick und die ein oder andere Leibesertüchtigung hat schon etwas Meditatives. „Ausprobieren lassen sich die jeweils drei Übungen, die einem bestimmten Körperteil sowie einem Tierkreiszeichen zugeordnet sind, auf unserem Erlebniswanderweg Mondweg“, sagt Klaudia Zortea, Geschäftsführerin von Altenmarkt-Zauchensee Tourismus über den interaktiven Lehrpfad mit 21 Mitmachstationen entlang des abwechslungsreichen Zauchenseeufers. Der 3,7 Kilometer lange Weg durch das beeindruckende Alpenpanorama des Salzburger Landes lässt sich in zwei bis zweieinhalb Stunden bewältigen, die knapp 120 Höhenmeter sind auch mit geländegängigen Kinderwagen leicht zu schaffen. Der Blick auf den See ist immer wieder traumhaft.

Anschaulich beschreibt die Plattform zur Mondgymnastik in Wort und Bild die Übungen, die ihren Ursprung allesamt im traditionellen Heilwissen Europas haben. Dr. Karl Steinmetz ist Medizinhistoriker und Direktor des Instituts für Traditionelle Europäische Medizin in Wien. Er erklärt: „Die Mondgymnastik verknüpft das vormoderne Wissen über den Mondrhythmus und über die Melothesie, also die Lehre von der Wechselwirkung zwischen Tierkreiszeichen und unterschiedlichen Körperteilen.“ Dank römischer Gelehrter wie Marcus Manilius oder griechischer Astronomen wie Claudius Ptolemäus gehörte die Melothesie schon im Altertum zum Allgemeinwissen der Europäer. In mittelalterlichen Badehäusern standen Massagen, Detox-Behandlungen oder die Mobilisation einzelner Glieder dann ganz im Zeichen des Mondes. Aderlässe verschob man lieber, bis der Erdtrabant das jeweilige Sternzeichen passiert hatte. So sollten mögliche Komplikationen vermieden werden.

Wirkung der Mondgymnastik

Unabhängig von der Frage, ob sich die Theorien aus der Antike und dem Mittelalter mit heutigen wissenschaftlichen Mitteln überprüfen lassen, ist für den Fachmann die Wirkung der Mondgymnastik unstrittig. „Sie ist ein gutes Mittel, uns auf spielerische Weise wieder in einen gesunden Rhythmus mit uns selbst zu bringen und so den Anforderungen des heutigen Lebens besser gewachsen zu sein“, sagt Steinmetz. Häufig gehe der natürliche Wechsel von Schlafen und Wachsein, Ruhe und Aktion, Arbeit und Freizeit in der Hektik eines Alltags unter, in dem das ständige Verfügbarmachen aller Lebensbereiche oberste Maxime sei. Dieser Totalzugriff auf die Welt könne die Entfremdung von der Natur, von der sozialen Welt und von sich selbst zur Folge haben, warnt der Medizinhistoriker. „Anhand des Mondes lässt sich aber wahrnehmen, dass die Zeit nicht einfach nur verrinnt, sondern dass sie Markierungen, dass sie einen kosmischen Rhythmus hat. Alle 29,53 Tage wiederholt sich der Himmelsstand des Mondes. Mit bloßem Auge sehen wir die Veränderungen, die das Gestirn in dem Zeitraum durchläuft, und wir wissen um den Einfluss des zirka-lunaren Rhythmus auf Tier- und Pflanzenreich“, erklärt Steinmetz. Wer die Übungen der Mondgymnastik achtsam ausführe, gewinne vielleicht wieder ein Gefühl dafür, wie sehr Körper, Seele und Kosmos zusammenhängen.





Denn während die „Problemzonen“, die im Fitnessstudio „optimiert“ werden sollen, meist auf Bauch, Beine, Po reduziert werden, widmet sich die Mondgymnastik dem menschlichen Körper von Kopf bis Fuß, so auch Hals, Schultern, Knien und Unterschenkeln. „Die ganzheitliche und sanfte Gymnastik fördert das Wohlbefinden, ohne dass man wahnsinnig trainiert oder sportlich sein müsste“, erklärt Klaudia Zortea.

Schon im astrologischen Mondjahr 2013 hatte die Tourismus-Chefin den Erlebniswanderweg zum Mond im Bergort der Doppelgemeinde Altenmarkt-Zauchensee angelegt. „Der Themenweg durch die traumhafte Landschaft Zauchensees ist bei unseren Gästen immer schon sehr gut angekommen“, sagt sie. Stationen wie Mond-Spielplatz, Energietankstelle Holz, Kräutergarten im Mond-Krater und Natur-Bottich laden zum Ausprobieren und Spielen ein und vertiefen gleichzeitig astrologisches und mystisches Wissen über den Trabanten. Nach viel positivem Feedback von Einheimischen und Gästen hat die Tourismus-Chefin den Erlebnisweg stetig weiterentwickelt. Ganz neu errichtet wurde zuletzt die Station Mond-Schaukel direkt am See. Sanft schaukelnd und mit Blick auf Wasser und Berge ist Entspannung vorprogrammiert. „Die Bewegungen im Rhythmus des Mondes passen einfach gut zu uns“, erklärt sie. „Hier in Altenmarkt-Zauchensee haben sich die Landwirte schon immer am Mond orientiert, ganz gleich, ob es um das Schlagen von Holz geht, ums Düngen oder um die Wetterbeobachtung.“

Dass die Mondgymnastik auf lokales historisches Heilwissen zurückgreift, schätzt Zortea besonders: „Unser Erfahrungsschatz und die traditionelle europäische Medizin eignen sich mindestens so gut wie fernöstliche Traditionen, um ein modernes Urlaubsangebot zu kreieren. Außerdem ist uns das Wissen unserer Vorfahren eigentlich auch viel näher.“ Dem Gestirn, um das sich hier oben in Zauchensee alles dreht, zumindest durchs Fernrohr ganz nah kommen Gäste bei der „Teleskopischen Sternen.Führung“ an der einzigen Sternwarte des Pongaus. Der Astronomie-Exkurs findet bei klarem Himmel immer mittwochs nach Einbruch der Dunkelheit statt.

