Amsterdam. Naturnaher Urlaub – das klingt nach Luftmatratze statt Bett, Gemeinschaftsduschen statt eigenem Badezimmer und Insektenbesuch. Das sind zwar oft nur Vorurteile, doch wer sich unsicher ist, kann ja mal Glamping probieren.

"Glamping ist der perfekte Urlaub für Menschen, die gerne Zeit draußen in der Natur verbringen“, sagt Alessandro van de Loo, der gemeinsam mit seinen Eltern und seinem Bruder unter dem Namen Vacanze col cuore mehrere Glamping- und Camping Resorts in Italien und den Niederlanden betreibt. Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Englischen und setzt sich aus den Wörtern Glamourous und Camping zusammen – auf Deutsch: glamouröses Camping oder eben kurz Glamping.



Camping oder Glamping: Wo liegt der Unterschied

Auch wenn Wohnwagen, Wohnmobile und Campervans von Jahr zu Jahr komfortabler werden und viele Campingplätze in Sachen Komfort aufgerüstet haben – Glamping legt noch eine Schippe drauf. „Camping und Glamping kann man nur schwer miteinander vergleichen“, findet der Fachmann. Beim Glamping versuche man den Komfort und die Annehmlichkeiten eines Hotels in die Camping-Welt zu übertragen. Alessandro van de Loo weiß, wovon er spricht. Sein Vater eröffnete vor über 35 Jahren nahe dem Gardasee einen Campingplatz, mit dem er schnell neue Maßstäbe setzte. „Camping Weekend, so der damalige Name, war der erste Campingplatz, der nicht direkt am See lag“, erinnert sich van de Loo. Das sei natürlich ein Nachteil gewesen. „Deshalb mussten meine Eltern den Gästen einfach immer ein bisschen mehr bieten.“ So habe es zum Beispiel einen Pool gegeben und das Restaurant habe einen deutlich höheren Standard gehabt, als auf Campingplätzen üblich war. Dieser Innovationsgedanke spielt auch heute noch bei allen Plätzen, die Vacanze col cuore betreibt, eine wichtige Rolle.

Vacanze col cuore

Ganz besondere Unterkünfte

Denn mittlerweile gehören zum Glamping mehr als ein Pool und ein gutes Restaurant – auch wenn beides natürlich immer noch Standard ist. Wer zum Beispiel mit dem eigenen Wohnmobil anreist, findet bei den van de Loo‘s Stellplätze mit eigenen Sanitäranlagen. Das ist aber längst nicht alles, denn bei der Art der Unterbringung sind der Kreativität in der Glamping-Welt keine Grenzen gesetzt. So kann man bei Vacanze col cuore unter anderem in Safari-Zelten, Kabinen mit eigenem Hot Tub (Badezuber) oder Luxus-Bungalows übernachten. Ganz besondere Glamping-Erlebnisse versprechen auch zwei amerikanische Schulbusse und ein historischer Wohnwagen, die zu Luxusunterkünften umgebaut wurden. „Wir legen großen Wert auf die Qualität unserer Unterkünfte.“ Und auch in Sachen Unterhaltung stehen Glamping Resorts den Hotels in nichts nach. „Wir bieten Kinderanimation und haben mit Spotty sogar ein eigenes Maskottchen“, erzählt Alessandro van de Loo. „Die Kinder lieben es.“

Wer hat Spaß am Glamping?

Also ist Glamping vor allem etwas für Familien? „Bei Familien ist das natürlich sehr beliebt“, weiß Alessandro van de Loo. „Viele haben schon Camping-Erfahrung und schätzen am Glamping, dass sie sich bei uns um nichts kümmern müssen.“ Die Vorbereitung bei Reisen mit dem eigenen Wohnmobil seien einfach größer. „Andere wiederum haben bis jetzt immer Hotels oder Ferienwohnungen gebucht und möchten nun mal etwas neues ausprobieren.“ Trotzdem, da ist sich der Experte sicher, sei Glamping nicht nur etwas für Familien mit Kindern. „Egal ob mit oder ohne Nachwuchs, zu zweit oder mit Freunden - diese Urlaubsform hat für jeden ein passendes Angebot.“

Zur Sache Vacanze col cuore Vacanze col cuore – übersetzt: Urlaub mit dem Herz – ist ein Familienbetrieb. Ihre Philosophie: Urlaub in Kontakt mit der Natur genießen, ohne dabei auf Komfort und die Qualität von exklusiven Services zu verzichten. Hinter Vacanze col cuore steckt die Familie van de Loo. Vater Loek van de Loo ist bereits seit über 35 Jahren in der Branche tätig und gilt als Vater des Glamping-Trend. Anfang 2020 wurde er für seine Arbeit mit dem Hall of Fame Award des ADAC ausgezeichnet.



Glamping in Corona-Zeiten

„Der Vorteil am Glamping ist, dass man die Kontakte so gering wie möglich halten kann, wenn man das möchte“, sagt Alessandro van de Loo. Jeder Gast habe seine eigene Küche, seinen eigenen Bereich und in den meisten Fällen auch sein eigenes Bad – ganz anders als zum Beispiel bei einem Hotelurlaub.

Papillon Country Resort

Wo kann man glamourös campen?

Glamping ist auf der ganzen Welt möglich. Vacanze col cuore betreibt zum Beispiel acht Glamping Resorts, Camping-Boutiquen und Residenzen. Sieben in Italien (Gardasee, Toskana, Idrosee) und eines in der niederländischen Region Twente-Overijssel nahe der deutsch-holländischen Grenze.