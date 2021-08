Erfurt . Nach schwierigem Start gibt die BUGA in Vollgas. Mehr als 10.000 Besucher strömen täglich auf die beiden Gelände der thüringischen Landeshauptstadt und beleben den Tourismus. Bis zum 10. Oktober bleibt die BUGA geöffnet.

In Erfurt scheint ein neues Zeitalter angebrochen zu sein. In der Stadt wimmelt es allerorts von Einheimischen und Besuchern, als läge Corona längst hinter uns. Die Hotels freuen sich über eine Buchungsrate von über 90 Prozent, Restaurantbesitzer können mit ihrem Personal und dem Küchenangebot kaum noch die rasant gestiegene Nachfrage befriedigen, die Kunst- und Kunstgewerbegeschäfte auf und in der Nähe der Krämerbrücke florieren wie in alten Zeiten und Kulturbegeisterte lauschen sichtlich beeindruckt den Veranstaltungen der DomStufen-Festspiele im Zentrum der Altstadt.



„Die BUGA beflügelt unser Leben und die regionale Wirtschaft ungemein“, zeigt sich BUGA-Chefin Kathrin Weiß erfreut und erleichtert zugleich. Denn der Start am 23. April verlief unter keinem ermunternden Vorzeichen. Just an diesem Tag trat die Bundesnotbremse in Kraft, kaltes und regnerisches Wetter hielt Besucher einen ganzen Monat fern und erforderte Höchstleistungen von Gärtnern, Bauarbeitern und Landschaftsgestaltern. Zehn arbeitsintensive Jahre der Vorbereitung, 180 Millionen Euro Investitionen – war alles umsonst, fragten sich Veranstalter und Stadtväter angesichts geringer Besucherzahlen bange.

Erst im Juni änderte sich die Lage komplett. Fallende Inzidenz- und steigende Impfzahlen brachten die lange ersehnten Lockerungen und das sommerliche Wetter lockte Erfurter und Besucher aus der Umgebung in Scharen in das bunte Blumenparadies des egaparks. Oberbürgermeister Andreas Bausewein spricht von einem Sommermärchen, wenn er Gäste in Erfurt begrüßt. Mehr als 600.000 Besucher spazierten bis Ende Juli durch die farbenfrohen Blumenbeete der BUGA. Neben den fantastischen Rosen- und Dahlienpflanzungen erfreuen sich das neu errichtete Urwald- und Wüstenhaus „Danakil“, das mit einer neuen Dauerausstellung multimedial bestückte Gartenbaumuseum und der auf dem BUGA-Gelände befindliche größte Kinderspielplatz Thüringens besonders großer Beliebtheit. Annähernd 2000 Veranstaltungen, über 200 Konzerte und gesonderte Hallenschauen ergänzten bereits das umfangreiche Angebot auf dem 36 Hektar großen Gelände. 10000 Schulkinder ließen sich zudem im BUGA-Klassenzimmer von der Magie der Pflanzenwelt inspirieren. Selbst für Ruhesuchende gibt es in thematischen Minigärten ein Refugium der Abgeschiedenheit. Nach Genuss einer Thüringer Rostbratwurst lassen es sich viele Gäste nicht nehmen, auf Liegestühlen, Luftmatratzen und Hängematten in der bunten Landschaft zu chillen.

Am Abend entfaltet die Altstadt ihr bezauberndes Flair. Neben den altehrwürdigen Traditionsrestaurants und den großflächig präsenten Freiluftlokalitäten warten in den Hinterhöfen enger Gassen versteckte Kneipen und Erlebnisgastronomie. An den Ufern des verzweigten Flüsschens Gera haben die Erfurter ihr kleines Venedig eingerichtet und am Platz vor der beleuchteten Krämerbrücke turteln Liebespaare. Die noch spätabends geöffneten Kunstgewerbegeschäfte laden zum Stöbern ein.

Bei einem Streifzug durch die Stadt am folgenden Morgen faszinieren die prächtigen Renaissancevillen am Anger und am Fischmarkt, bei Hobbyhistorikern steht das wieder erbaute Augustinerkloster, in dem Martin Luther von 1505 bis 1511 als Mönch lebte, auf dem Programm und Kunstinteressierte verharren ehrfürchtig vor dem Gemälde Lucas Cranachs im Dom St. Marien. Von dort sind es nur wenige Schritte bis zum zweiten Ausstellungsgelände der BUGA auf dem Petersberg. Eingebettet zwischen den Mauern einer der größten und besterhaltenen Stadtzitadellen Europas blüht der bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs militärisch genutzte Komplex mit Blumenrabatten und Heilkräuterbeeten neu auf. Hier wird in einer Ausstellung die Geschichte Erfurts als Blumenstadt und Saatenlieferant lebendig. Man begibt sich auf eine Zeitreise durch die Epochen der Gärtnerei und wagt man sich auf eine der drei bergab führenden Blechrutschen, landet man unten zwischen Gemüse-, Kräuter- und Arzneipflanzen.

In der zur BUGA restaurierten Peterskirche und in der benachbarten Defensionskaserne der Zitadelle erhalten Besucher Anregungen für Exkursionen zu den vielen Schlössern und Gärten des Landes sowie zu den insgesamt 25 Außenstandorten der BUGA, die sich über ganz Thüringen verteilen. Einer dieser Außenstandorte befindet sich im nur 70 Kilometer entfernten Saalfeld. Er stellt eine Besonderheit dar, denn im Unterschied zu den meisten von Königen, Fürsten und Grafen errichteten Landschaftsparks handelt es sich beim Bergfried-Park um das ehemalige Refugium des bürgerlichen Inhabers der Saalfelder Schokoladenfabrik „Mauxion“ Karl Ernst Hüther. Das weitläufige Gelände mit Herrenhaus, Lindenallee, Gewächshaus und japanischem Garten lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und zu Picknicks ein, denn es steht heute allen Besuchern offen. Zu jeder vollen Stunde ertönt am Bergfried ein Glockenspiel.

In der ehemaligen Residenzstadt selbst trifft man – am unterhaltsamsten bei einer abendlichen Führung der Historischen Vereinigung – auf interessante Zeitzeugen der Geschichte wie das zu einem kleinen Museum umgestaltete Obere Tor der Stadtmauer, das Rathaus und historische Innenhöfe. Richtig unter die Haut geht ein abschließendes kurzes Orgelkonzert in der gotischen Johanneskirche, in der auch Martin Luther gepredigt haben soll. Wer sich gestärkt auf die Führung begeben will, dem wird das altehrwürdige Gasthaus „Zum Pappenheimer“ empfohlen. Die gemütliche Kneipe glänzt nicht nur mit leckeren Speisen, auf dem Tresen fahren in einem ausgefrästen Kanal sogar Modellschiffe. Mit echten Passagierschiffen geht es ab Haltestelle Hohenwarte Talsperre inmitten einer waldreichen fjordähnlichen Berglandschaft über den drittgrößten Stausee Deutschlands – ein besonderes Erlebnis, das nur noch von den Saalfelder Feengrotten getoppt wird. Erfahrende Bergleute führen durch enge Stollengänge des einstigen Alaunschiefer-Bergwerks unter Tage zu sagenhaften Tropfsteinhöhlen. Den Höhepunkt bildet der glitzernde Märchendom, vor dem sich Paare gern das Ja-Wort geben. Kinder zieht es in das angrenzende Feenwäldchen mit geflügelten Feen, es sind Orte mit geheimnisvollen Geschichten, Fabelwesen und Naturgeistern sowie einem Abenteuerspielplatz. Könnte eine Tour schöner enden als im Angesicht glänzender Kinderaugen?