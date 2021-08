Donaueschingen . Die Residenzstadt Donaueschingen am Beginn der Jungen Donau erwartet ihre Gäste mit spannenden Kulturerlebnissen und einer herrlichen Naturlandschaft.

Die Residenzstadt am Rande des Schwarzwalds hat vieles zu bieten. Zweifelsohne ist die weltbekannte Donauquelle das Ausflugsziel für Besucher aus nah und fern und ein Muss für jeden Donauliebhaber. Die weiteren Besonderheiten der Stadt wie die farbenfrohen Jugendstilgebäude mit blauem Rathaus und Musikantenbrunnen oder der Residenzbereich können bei einer der Erlebnisführungen erkundet werden.

Kultur- und Naturerlebnis in fürstlichem Ambiente

Ein Genuss sind ausgedehnte Spaziergänge durch den herrlichen Schlosspark, in dem sich auch das Schloss des Hauses Fürstenberg befindet, bis hin zum Donauursprung – dem Zusammenfluss von Brigach und Breg. An diesem malerischen Ort, der neben der Donauquelle im Herzen Donaueschingens wohl der markanteste Punkt am Beginn der Jungen Donau ist, läuft derzeit eines der größten Renaturierungsprojekte Baden-Württembergs: Der Donauursprung wird naturnah gestaltet und ökologisch wie auch landschaftlich erheblich aufgewertet. Im Zuge des Projekts wird die Donau um 300 Meter verlängert – der Zusammenfluss wandert somit näher an die Innenstadt heran. So wird der Ursprung des europäischen Donauraums in Donaueschingen künftig noch besser erlebbar sein. Beliebt bei Gruppen ist die unterhaltsame Führung durch die Fürstenberg Brauerei mit anschließender Verkostung. Empfehlenswert ist außerdem ein Besuch der vielfältigen Museen: Das Museum Art.Plus mit Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und die Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen mit Ausstellungsstücken zur Geschichte und Kultur der Familie zu Fürstenberg. Im Kinder- und Jugendmuseum können kleine Gäste ausprobieren, forschen und die Welt verstehen lernen.

Freizeitspaß für Groß und Klein

Für eine aktive Freizeitgestaltung bietet der Erholungsort seinen Gästen viele Möglichkeiten: Vom Badesee mit Campingplatz über Schwimmbäder und Minigolf bis hin zu einer 45-Loch-Golfanlage. Abwechslungsreiche Rad- und Wanderwege runden das Freizeitangebot ab und ermöglichen es, die landschaftlichen Besonderheiten des Umlands sportlich zu entdecken. Wer entlang der Donau bis nach Passau oder weiter radeln möchte, kann von Donaueschingen aus auf den Klassiker unter den Fernradwegen, den Donauradweg, starten. Nach einem erlebnisreichen Tag laden attraktive Geschäfte, gemütliche Restaurants und Cafés zum Verweilen und Genießen ein. Raum für Erholung und Entspannung bietet das facettenreiche Übernachtungsangebot.

Vielfältiges Veranstaltungsangebot

Die Stadt Donaueschingen ist auch für ihre vielen internationalen Kulturveranstaltungen weltweit bekannt. Hierzu zählen vor allem die „Donaueschinger Musiktage“, ein traditionsreiches und etabliertes Musikfestival für Neue Musik im Oktober, und das Internationale Reitturnier im Fürstlichen Schlosspark im August.

Nicht mehr wegzudenken sind auch Veranstaltungen wie die Musiknacht, die Kulinarische Einkaufsnacht oder das Herbstfest in der von Jugendstilgebäuden gesäumten Innenstadt. Der Residenzbereich wird alle zwei Jahre zum Mittelpunkt für das DonauquellFest, bei dem die Donaueschinger mit ihren Gästen die Donauquelle und somit den Beginn der Donau in der Stadt feiern.

