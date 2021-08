ROSEN in Lingen: Die vollautomatisierten Linien zur Metallbearbeitung setzen neue Maßstäbe in der Fertigung von hochkomplexen Bauteilen.

ROSEN Gruppe

Lingen . Wir sind heute zu Gast bei der ROSEN Gruppe in Lingen. Und es sieht auffällig anders aus in den Hallen als gedacht. Geordnet und sauber stehen hier die Maschinen der Mechanikfertigung in Reih- und Glied. Staub und Dreck? Fehlanzeige. „Wir setzen hier auf High-Tech und investieren regelmäßig in die neuste Fertigungstechnik aus dem Bereich der Zerspanung“, erklärt Dieter Kuper (Resourcing Manager Factory).