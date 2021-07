Greven. Die Türkei ist seit langem ein beliebtes Urlaubsland. Luxuriöse Hotelanlagen, kilometerlange Sandstrände entlang der Türkischen Riviera und die gastfreundliche Art der Türken machen das Land zu einem Sehnsuchtsort für Sommerurlaube.

Die beliebten Urlaubsorte Antalya oder Izmir stehen in jeder Sommersaison im Flugplan des FMO. Die Türkische Riviera oder auch die türkische Ägäis-Region locken Jahr für Jahr Urlauber an, die ihren Sommerurlaub entspannt und erholsam am Strand verbringen möchten. Flach abfallende Ufer, feiner Sand und tolles Ambiente entlang der Riviera lassen die Sommertage am Strand wie im Fluge vergehen. Eigentlich schade! Die Region um Izmir lädt außerdem dazu ein, wundervolle kulturelle Stätten und mediterrane Natur zu erkunden.

Abseits der bekannten Reiseziele hat der Flugplan ab FMO weitere interessante Reiseziele in der Türkei zu bieten. Wie wäre es zum Beispiel mit Kappadokien, der türkischen Hauptstadt Ankara oder Zonguldak an der Schwarzmeerküste?

Türkische Hauptstadt als neue Destination

Neu im Flugplan des FMO finden Sie Ankara. Die Hauptstadt der Türkei ist die zweitgrößte Stadt des Landes und vereint Moderne und Tradition. Während sich im Westen moderne Industriegebäude befinden, können Sie in der Altstadt die engen Gassen erkunden sowie in der Neustadt die breiten Boulevards entlangschlendern und Regierungsgebäude bestaunen. Ein "Must See" sind die Zitadelle, das Museum der Anatolischen Kultur und die römischen Bäder Cankiri Ave.



Adana befindet sich im Süden der Türkei, am Rande des Taurusgebirges. Das Stadtbild ist geprägt von vielen historischen Sehenswürdigkeiten, allen voran die Sabanci-Merkez-Moschee. Sie gilt als bekanntes Bauwerk der islamischen Sakralkunst. Ebenfalls sehenswert ist Mersin. Die Hafenstadt ist nicht weit von Adana entfernt und der perfekte Ausflugsort für Naturliebhaber. Hier finden Sie palmengesäumte Straßen und lange Strände direkt am Rande des Taurusgebirges.

Die malerische Schwarzmeerküste erleben

Das wohl unbekannteste Ziel ab FMO in der Türkei ist Zonguldak. Die Metropole liegt an der Schwarzmeerküste im Norden des Landes. Die Küste ist es auch, für die sich eine Reise in die Region lohnt. Steile Berghänge und grünes bergiges Hinterland machen das Panorama perfekt. Aktivurlauber wissen die mäßigen Temperaturen während der Sommermonate zu schätzen. Bei 25 Grad lassen sich jedoch auch entspannte Tage am Strand verbringen.

Kayseri sollte definitiv auf Ihrer Liste der nächsten Reiseziele stehen. Die Stadt dient als Startpunkt Ihrer Kappadokienreise. Ein kultureller Einblick in das seit 1985 UNESCO-Weltkulturerbe, das durch eine einzigartige vulkanische Landschaft fast surreal erscheint. Inmitten der bergigen Tuffsteinformationen liegt der Göreme Nationalpark. Das Ausmaß dieser fantastischen Landschaft lässt sich am Besten bei einem Flug mit dem Heißluftballon erkunden.

Aktuelle Infos zur Reise beachten

Vor Antritt Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den Besuch der Seite des Auswärtigen Amtes, um sich mit den jeweiligen Ein- und Ausreisebestimmungen Ihres Reiseziels vertraut zu machen. Dort finden Sie übersichtlich aufgelistet, was bei einer Reise zu beachten ist. So können Sie sich beruhigt auf einen entspannten Start in den lang ersehnten Urlaub freuen.