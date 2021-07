Greven. Traumstrände, Steilküsten, Dolce Vita: Vom FMO aus geht es wieder nach Italien.

Seit Ende Juli geht es vom Flughafen Münster/Osnabrück wieder nach Italien. Am 29. Juli startete um 9 Uhr die vollbesetzte Boeing 737 der Ryanair vom FMO in Richtung Bari. Die Hauptstadt Apuliens wird ab sofort immer donnerstags und montags angeflogen. Urlauber schätzen die wunderbaren Sandstrände und atemberaubende Steilküsten der Adriaküste ebenso wie das typische italienische Leben in den engen Gassen im historischen Zentrum Baris.

FMO

Ab August bietet Ryanair mit der griechischen Insel Korfu ab Münster/Osnabrück ein weiteres neues Ziel an. Nach Korfu geht es zweimal wöchentlich immer montags und freitags. Alle Ryanair-Flüge sind online unter www.ryanair.com buchbar.