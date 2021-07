Havixbeck . In den Baumbergen bei Münster wird der gelbe Sandstein gewonnen, der in Havixbeck ein eigenes Museum hat. Am besten erkundet man die westfälischen Hügel mit dem Fahrrad auf der Sandsteinroute.

Am Marienhof hinter Havixbeck machen die Baumberge ihrem Namen alle Ehre: Steil führt die Sandsteinroute plötzlich durch den Laubwald bergan, nur kräftige Tritte in die Pedale helfen weiter – oder absteigen und schieben. Gut, wer hier mit dem E-Bike unterwegs ist!

Doch schon nach ein paar Hundert Metern ist die kahle Hochebene mit dem WDR-Rundfunksender und den Windrädern erreicht. Genau 186,2 Meter ragt der Westerberg empor, es ist die höchste Erhebung der Baumberge. Wer dann noch fit ist, der erklimmt auch die 125 Stufen eines wahren Riesen aus Sandstein, den ab 1897 erbauten Longinusturm. Von dessen Aussichtsplattform in 24 Metern Höhe bietet sich eine fantastische Aussicht in die Ebenen des Münsterlandes.

Unterwegs auf der Sandsteinroute

Das Sandsteinmuseum im nahen Havixbeck ist der Startpunkt der abwechslungsreichen Fahrradtour auf der Sandsteinroute durch die Baumberge, etwa 20 Kilometer westlich von Münster gelegen. Die Sammlung wurde in den 1990er Jahren aufgebaut und gilt als einziges Museum in Nordrhein-Westfalen, das sich nur mit einer Steinsorte befasst – dem gelblich schimmernden, weichen sandigen Kalkstein.

Roter Faden der Ausstellung sind die Berufe rund um die Baumberger Sandsteine, etwa das Leben und die Arbeit der Steinmetze in früheren Zeiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung des Sandsteins für Kirchen, Schlösser und Bauernhöfe im gesamten norddeutschen Raum. So wurde nicht nur für den Longinusturm Sandstein aus dem Münsterland, sondern auch für Pfeiler und Bögen des Osnabrücker Doms, für den Dom in Münster und Figuren des Petersportal an der imposanten Westfassade des genutzt.

Das Museum ist der Startort für die Sandsteinroute. Mehr als 200 Bauwerke aus dem „Marmor des Münsterlandes“ können auf der gut gekennzeichneten Rundstrecke per Fahrrad in der Region zwischen Havixbeck, Nottuln, Coesfeld, Rosendahl und Billerbeck angesteuert werden: Bauerngehöfte, Wassermühlen, Kornspeicher, schlichte Wegekreuze, Heiligen-Bildstöcke und wehrhafte Wasserburgen säumen den Route. Sie verläuft zumeist abseits des Autoverkehrs auf „Pättkes“ (Pfaden), den geteerten Wirtschaftswegen, durch Kornfelder, Wälder und sattgrüne Wiesen.

Unterwegs kommt man an den letzten aktiven von ehemals über 40 Sandsteingruben und Werkstätten vorüber, die auch heute noch die rund 1.000-jährige Handwerkstradition fortsetzen. So lange nämlich wird hier schon Sandstein im Tagebau in Gruben gewonnen.

Insgesamt 210 Kilometer

Die große Runde der Sandsteinroute umfasst 210 Kilometer, die man gut auf Teilstücken vorzugsweise wochentags (weil weniger frequentiert) bei einem Tagesausflug abstrampeln kann. Bis zum Jahresende soll die Route neu beschildert werden, sie wird dann in das Fahrrad-Knotenpunktnetz mit Ziffern eingebunden.

Dabei ist ein Ratschlag besonders wichtig, wenn touristische Übernachtungen erst wieder erlaubt sind: Früh im Voraus die Tour planen, falls erforderlich Leihfahrräder bestellen und vor allem die Unterkünfte buchen, da es in den kleinen Landgemeinden der Baumberge nur einige Hotels und Urlaubsbauernhöfe mit wenigen Zimmern gibt. Diese sind schnell ausgebucht. Zur Rast laden unterwegs Ruhebänke an einigen markanten Stellen ein.

Zu den kulturgeschichtlichen Höhepunkten der Radstrecke zählen die aus dem gelb schimmernden Stein errichteten mittelalterlichen Wasserschlösser des Münsterlandes, von denen an der Sandsteinroute alleine in Havixbeck drei imposante Beispiele zu entdecken sind: Haus Stapel, Haus Havixbeck und die Wasserburg Hülshoff, Geburtsstätte der Dichtern Annette von Droste-Hülshoff. Als wahres Schmuckstück im benachbarten Rosendahl-Darfeld darf sich Schloss Darfeld nennen. Der Adelssitz wurde ab dem Jahr 1612 auf einer Insel im Renaissancestil errichtet. Zweigeschossige Bogengalerien aus dem hellen Sandstein strahlen mitten im Münsterland südländische Leichtigkeit aus.