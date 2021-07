Löningen. Einmalig in Deutschland: Unter dem Motto Radurlaub auf Rezept bietet Hasetal Touristik eine Kombination aus Gesundheitsreise und Kururlaub an – und der wird von der Krankenkasse bezuschusst.

Lieber eine Reise ins wunderschöne Hasetal antreten, anstatt später Medizin einzunehmen oder in die Reha zu gehen? Und dafür auch noch Geld von der Krankenkasse bekommen? Klingt unglaublich, ist aber wahr. Der „Radurlaub auf Rezept“ macht es möglich. Voraussetzung: Man fährt gern Rad.

Neun Reiseziele stehen zur Auswahl

Zu verstehen ist das Angebot der Hasetal Touristik als Präventions- beziehungsweise gesundheitsfördernde Maßnahme, die als solche von den Krankenkassen bezuschusst wird und bisher einzigartig in Deutschland ist. Es ist eine Kombination aus Gesundheitsreise und Kururlaub, die neben dem Fahrradfahren im idyllischen Hasetal jeweils auch zwei Kurse zur gesunden Ernährung, zur progressiven Muskelentspannung, zu autogenem Training, zum Kräftigungs-Training oder zur Rückengesundheit beinhaltet. Mit Rieste am Alfsee, Ankum, Haselünne, Meppen, Hebelermeer bei Twist, Rhede, Leer, Rastede und Münster bietet die Hasetal Touristik insgesamt neun verschiedene Reiseziele an.

Da es nach § 20 SGB V gesetzlich geregelt ist, dass die Krankenkassen präventive Gesundheitsmaßnahmen unterstützen, erhalten die Teilnehmer einen Zuschuss von mindestens 75 Euro pro Kurs. So kostet beispielsweise ein fünftägiger „Radurlaub auf Rezept“ in Haselünne im 3-Sterne-Hotel mit Halbpension inklusive fünf geführten Stern-Radtouren und zwei Gesundheitskursen statt 425 Euro gerade einmal 275 Euro.

So funktioniert es

Interessierte klären vor der Buchung mit ihrer Krankenkasse, ob diese die wohnortfernen Präventionskompaktkurse nach § 20 SGB V bezuschusst. Danach bucht man einen Termin, das Reiseziel des Radurlaubs und zahlt zunächst vor Reiseantritt den Gesamtbetrag. Nach dem Urlaub gibt es die Teilnahmebescheinigung, mit der der Zuschuss direkt mit der Krankenkasse verrechnet wird. Voraussetzung für eine Rückerstattung ist, dass mindestens 80 Prozent der Kursprogramme absolviert wurden.