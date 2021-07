Bad Schandau. Das Elbsandsteingebirge ist ein Touristenmagnet. Doch wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort unterwegs ist, der hört die Geräusche der Stille.

Wasser tropft. Vögel zwitschern. Blätter rauschen. Weit entfernt hämmert ein Sprecht. „Ganz schön laut hier, wenn man genau hinhört“, flüstert Nationalparkführer Ralf Schmädicke. Mit seiner Wandergruppe zieht er durch tief eingeschnittene Sandsteinschluchten im Wehlengrund. Will man den Himmel sehen, muss man den Kopf in den Nacken legen, so hoch ragen die senkrechten Felswände des Elbsandsteingebirges empor. Auf ihnen leuchten grüngraue Moose und gelbe Schwefelflechten. Smaragdgrüne Buchenfarne wippen im sanften Wind. „Der Begriff Gebirge ist irreführend“, erklärt Schmädicke. „Es handelt sich um den Grund eines über 100 Millionen Jahre alten Kreidemeeres. Nachdem das Wasser abfloss, blieben mehrere Hundert Meter hohe Sandschichten zurück, die verhärteten. Die Elbe und ihre Nebenflüsse fraßen sich ein.“ So entstand ein wundersames Labyrinth aus Quadersandstein mit zerfurchten Gipfeln, Toren, Fenstern und Tafelbergen, der heutige Nationalpark Sächsische und Böhmische Schweiz zwischen Dresden und dem tschechischen Decin.



Raubritter, Künstler, Urlauber

Einst trieben hier Raubritter ihr Unwesen. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts kamen die romantischen Künstler, um die Natur zu zeichnen. Die beiden Schweizer Adrian Zingg und Anton Graff fühlten sich so sehr an die Landschaft ihrer Heimat erinnert, dass sie dieser Region den Namen „Sächsische Schweiz“ gaben. Wenige Jahrzehnte später entstand Caspar David Friedrichs Werk „Der Wanderer über dem Nebelmeer“, das heute in der Hamburger Kunsthalle hängt. Auf die Künstler folgten die Sommerfrischler und die ersten Fotografen. Beide kommen heute noch. „Deshalb sollte man die meist überlaufene, Mitte des 19. Jahrhunderts konstruierte Basteibrücke, die sich durch die Bastei genannte Felsformation zieht, ganz früh am Morgen oder in den Abendstunden aufsuchen“, rät der Nationalparkführer. „Nur dann kann man das Gefühl, das die Romantiker beim Anblick der imposanten schroffen Gesteine einst hatten, nachempfinden.“

Im Mittelalter thronte dort die Felsenburg Neurathen, von der nur noch Mauerreste und Felskammern erhalten sind. Auch die Kleinstadt Wehlen entwickelte sich am Fuße einer Burg. Ein paar Überbleibsel des Schutzwalles gibt es noch. Nicht weit davon entfernt schwappt Elbewasser ans Ufer. Der über 120 Jahre alte Raddampfer Pirna ist auf dem Weg von Dresden nach Bad Schandau. Neun alte Ladys gehören zur Flotte der „Sächsischen Dampfschifffahrt“. Während die großen roten Eisenschaufeln ins Wasser klatschen, zieht zwei Stunden lang Landschaftskino vorüber: Die Bastei und der Tafelberg Lilienstein, die beiden Wahrzeichen der Region, grüßen auf der rechten Elbseite. Kurz darauf mäandert der Fluss an der Festung Königstein, dem einst sichersten Ort Sachsens, vorbei.



Trip-Tipps Essen & Trinken: Landgasthaus Ziegelscheune in Krippen: Einst Ziegelei, dann Zollstation,schließlich Gasthaus direkt am Elberadweg. www.ziegelscheune.de. Biorefugium Schmilka: Mühlenbäckerei, Braumanufaktur, Café, Gasthof. Ökologisch angebaute und überwiegend regionaleZutaten. www.schmilka.de. Restaurant U Forta (Zur Försterei), Hrensko – Mezni Louka: Tschechische Küche mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln. www.uforta.cz Tipp: Urlauber sollten unbedingt eine Eierschecke (Quark-Vanille-Kuchen) und Krautwickel (Kohlroulade mit Rot- oder Weißkohl) probieren. Ansehen: Nationalpark-Zentrum Sächsische Schweiz, Bad Schandau: www.lanu.de. Fahrt auf der Elbe zwischen Dresden und Bad Schandau: www.saechsische-dampfschiffahrt.de. E-Bike-Radeln im linkselbischen Hinterland und auf dem Elberadweg: www.elberadweg.de Infos: saechsische-schweiz.de,

ceskesvycarsko.cz

Warum nicht mal einen der Tafelberge mit dem Rad bezwingen? Mit einem Zaubermobil namens E-Bike, das Rückenwind aus der Steckdose verspricht, ist das auch für Flachlandtiroler kein Problem. Auf den letzten Metern geht es über gefühlt Hunderte von Treppenstufen zu Fuß weiter zum über 450 Meter hohen Plateau des Papststeins. Kein Tag für Maler oder Fotografen: Die benachbarten Gipfel recken sich nicht aus einem flauschig weißen Nebelmeer, sondern hüllen sich in einen schmutziggrauen Schlechtwettermantel. Also geht es in Windeseile wieder bergab und über den Elberadweg ins beschauliche Krippen.

Caspar David Friedrich verbrachte 1813 einige Monate im Dorf und fertigte verschiedene Skizzen und Zeichnungen an, die später in sein berühmtes Ölgemälde einflossen. Hinter der nächsten Biegung ist die fast 100 Jahre alte Fähre Lena erreicht, die Radler und Wanderer ins Biorefugium Schmilka bringt. Rot-, grün- und gelbgestrichene Häuser drängen sich um ein plätscherndes Mühlenrad. Innerhalb von 25 Jahren hat der Cottbuser Visionär Sven-Erik Hitzer das einst trostlose Grenzdörfchen aufgehübscht und in eine Bio-Oase mit Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants, Café und Brauerei verwandelt.

Von der sächsischen in die böhmische Schweiz

Der letzte Tag ist der böhmischen Schweiz gewidmet. In Hrensko beginnt der Promenadenweg entlang des wilden Flüsschens Kamenice (Kamnitz). „Die Erschließung dieser idyllischen Schlucht ist Fürst Edmund Moritz von Clary und Aldringen Ende des 19. Jahrhunderts zu verdanken“, informiert Nationalparkführerin Kamila Liskova. „Er ließ Durchgänge in die Felsen sprengen und ein Stauwehr errichten. Besonders schwierige Stellen werden seit dieser Zeit mit Stocherkähnen durchfahren.“ Nur zwei Boote mit einer Handvoll Touristen begegnen sich an diesem Morgen in der Edmunds- oder Stillen Klamm.

Dschungelhaft dichtes Grün bewuchert die steilen Felswände. Kahnfahrer Karel Ladik erkennt fast in jedem Felsvorsprung ein verwunschenes Lebewesen und gibt seine Anekdoten zum Besten. Petrus scheinen sie nicht zu gefallen. Schlagartig verdunkelt sich der Himmel. Als der Kahn am Ende der Klamm anlegt, klatschen erste dicke Tropfen ins Gesicht. Über verträumte Pfade und aufgeweichte breite Wege führt Kamila Liskova ihre Wanderer tiefer in den Wald hinein. Hügelauf und hügelab. Und niemand kann sagen, er habe das Prasseln des Regens in der Stille der Natur nicht gehört.