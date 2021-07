Kos/Heraklion. Auf der griechischen Insel Kos wurde vor nahezu zweieinhalbtausend Jahren Hippokrates geboren. Er gilt als der berühmteste Arzt des Altertums. Kreative Inselbewohner nutzen seine Erkenntnisse für Urlauber aus aller Welt.

„Wer stark, gesund und jung bleiben und seine Lebenszeit verlängern will, der sei mäßig in allem, atme reine Luft, treibe tägliche Hautpflege und Körperübung“, riet Hippokrates schon im Altertum seinen Mitmenschen. Eine Lebensphilosophie, die auch Kostas Barkas, Manager des Hotels Cook´s Club in Tigaki, voll und ganz teilt. Direkt an einem sonnigen Sandstrand gelegen, weht seinen Hotelgästen den gesamten Urlaub lang die frische, jod- und salzhaltige Meeresluft entgegen, die das Immunsystem stärkt, die Atemwege reinigt und Hautschuppen löst. Auch bei der Auswahl der Pflegeprodukte für die Hotelzimmer folgt Kostas dem Rat des berühmten Arztes, der unter anderem die gesundheitsfördernde Wirkung von Aloe Vera erkannte. Statt industrieller Massenprodukte kommen für seine Gäste nur Biopflegeprodukte aus der Region infrage.



Nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt züchtet Dr. Krystallenia Drosou mit ihrem Vater auf drei Hektar Land Aloe Vera Pflanzen. Es ist eine glückliche Fügung, dass es auf Kos im Unterschied zu den meisten benachbarten Inseln Süßwasserquellen zum Bewässern ihrer Plantage „pandrosia“ gibt. So gedeihen die Pflanzen prächtig, deren Gel den Hauptanteil ihrer innovativen Bioprodukte ausmacht. Als studierte Pharmazeutin entwickelte die junge Frau gemeinsam mit befreundeten Wissenschaftlern eine ganze Palette an Pflegeprodukten, Getränken und Nahrungsmitteln – von dermatologisch getesteten Seifen und Shampoos, Cremes und Lotions über Aloe Vera Getränke bis zu Marmeladen und Chutneys. Könnte man Hippokrates Aufforderung „Lass das Essen deine Medizin sein und die Medizin dein Essen“ konsequenter umsetzen? „Bislang ist keine andere Pflanze bekannt, die derart komplex der Pflege und Heilung des Menschen dient“, ist sich Krystallenia sicher. Die starke Nachfrage nach ihren Produkten von Hotels, Apotheken sowie in ihrem online-Shop gibt ihr Recht.

Genuss auf Kos

In Kos Stadt erinnert ein Denkmal daran, wie Hippokrates seine Studenten mit der Heilkunde vertraut machte und auf dem Platia Platanou treffen sich Griechen und Touristen unter dem Ableger einer Platane, unter deren Blätterdach der Arzt sein Wissen weitergab. Auch wenn seine Theorie der vier Körpersäfte nicht mehr den Erkenntnissen der modernen Medizin standhält, hat seine Methode der ganzheitlichen Betrachtung von Krankheitssymptomen und der Lebensweise der Patienten nichts an Aktualität verloren. Vom Fasten als vorzügliche Heilmethode überzeugt, war er durchaus kein Verfechter der Askese.

„Der Wein ist ein Ding, in wunderbarer Weise für den Menschen geeignet, vorausgesetzt, dass er bei guter und schlechter Gesundheit sinnvoll und in rechtem Maße verwandt wird“, soll er sich in Reflexion eigener Vorlieben geäußert haben. Ein Ratschlag, dem die Griechen und ihre Gäste gern folgen. Was wäre ein romantischer Sonnenuntergang ohne einen guten Tropfen? Nikolaos Hatziemmanouil ist einer der Winzer, die auf Kos erfrischend neue Weinsorten ausbauen. Zahlreiche internationale Auszeichnungen zieren die Wände des Restaurants auf seinem Weingut und mit seinem neuen „Kydonitza“ gelang ihm sein bislang letzter Clou. „Die frische, zitronige Säure und der volle Körper kommen gut an“, freut sich Nikolaos, der damit wieder ein Stück mehr Einzigartigkeit auf die Insel bringt. Einzigartig ist auch das nur wenige Schritte vom Cook´s Club entfernte Restaurant „The Kitchen“, in dem Chef Andreas Dougias kulinarische Erlebnisgastronomie mit Gerichten wie ein zwei Stunden gegartes Ei an Trüffelbutter oder Lamm Kleftiko zelebriert und dabei internationale Delikatessen mit mediterranem Stil vereint. „Der Mensch ist, was er isst“, meinte schon Hippokrates.

Mit einem Besuch der bedeutendsten archäologischen Stätte der Insel, dem 1904 vom deutschen Archäologen Rudolf Herzog freigelegten Asklepieion, endet der Aufenthalt auf Kos. Leider sind aufgrund eines Erdbebens im Jahr 554 nur noch Fragmente der einst prächtigen Säulenhallen, der medizinischen Schule und der Bäder erhalten. Doch noch immer vermittelt ein Besuch eine recht gute Vorstellung von der enormen Größe des als Gesundheitszentrum und antikes Heiligtum genutzten Komplexes.

Lebensfreude auf Kreta

Stöbert man im Internet nach Hippokrates, so findet man leicht heraus, dass er die Lebensfreude als unabdingbare Voraussetzung für einen gesunden Körper und Geist betrachtete. „Heiterkeit entlastet das Herz“, schrieb er in einem seiner Werke. Vielleicht hatten die Manager der Cook´s Club Hotels dieses Zitat im Hinterkopf, als sie sich entschlossen, einen „Guide to gute Laune“ als Hotelkonzept für die jüngere Klientel zu entwickeln. In Hersonissos nahe Heraklion auf Kreta sollen Teens und Twens auf nichts verzichten, was ihr Leben so lebenswert macht: Parties, Cocktails, Street Food und Beachvibes für eine ungezwungene Urlaubsatmosphäre stehen ganz oben auf der Agenda. Vom Einchecken bis zum Bezahlen läuft alles über das Handy. Lounge-Rhythmen am Pool sowie Disko-Party, Kino und andere Events an den Abenden sorgen für die notwendige Grundstimmung und Abwechslung. Wer dann auch noch die Spa-, Fitness- und Wellnessbereiche nutzt, kommt kaum noch dazu, die Hotelanlage inmitten der Stadt zu verlassen. Für die einheimischen Jugendlichen ist die Venue längst kein Geheimtipp mehr.

Kos & Kreta Anreise: Zum Beispiel Flug mit Condor von Hamburg nach Heraklion und zurück ab ca. 200 Euro, es fliegen auch Eurowings, Lufthansa und andere.

Einreisebestimmungen Zum Beispiel Flug mit Condor von Hamburg nach Heraklion und zurück ab ca. 200 Euro, es fliegen auch Eurowings, Lufthansa und andere. Notwendige Vorabanmeldung

Übernachten: Cook’s Club Tigaki Kos, DZ für 2 mit Frühstück ab €99,- pro Nacht über www.cooksclub.com Cook’s Club Hersonissos Crete, DZ für 2 mit Frühstück ab €62,- pro Nacht

Tipps auf Kos: Aloe Vera Farm Pandrosia: www.pandrosia.gr, Online-Shop: www.pandrosia-eshop.gr; Weingut: https://hatziemmanouil.gr, Asklepieion: www.kosinfo.gr/de Gourmetrestaurant The Kitchen in Tigaki. Infos

Tipps auf Kreta: Fashion Shop Forever Young in Heraklion: https://foreveryoungthelabel.com/en Samaria Schlucht: unvergessliche Trekkingtour. Infos Restauranttipp: Sofas in Hersonissos. Infos

Intimität verspricht eine private Disko für zwei Frischverliebte oder eine kleine Gruppe Gleichgesinnter. Manchmal schaut hier auch der als künftiger Star gehandelte Rapper George Simatos vorbei. „Dieser Musikstil ist in Griechenland noch jung und es gibt viel Luft nach oben für begabte Musiker, die hart an sich arbeiten“, sagt der Neunzehnjährige und gibt eine kurze Kostprobe. Als Messlatte orientiert er sich an den besten Rappern in den USA. Kürzlich unterzeichnete er seinen ersten Vertrag und wird bald mit seinem Premierenvideo auf sich aufmerksam machen. Zu seinen Förderern gehört auch Hotelmanager Iraklis Andrianakis, der sich bereits auf die ersten Auftritte von George im Eventbereich des Hotels vor einem zehn mal sechs Meter großen Screen freut.

Auf ungetrübte Lebensfreude trifft man auch im Modedesign-Studio und Schneiderei PLS Fashion & Forever Young in Heraklion. Designerin Helene Papakaliati entwirft, fertigt und verkauft hier mit ihrem 50-köpfigen Team Mode, die von minoischen Mustern inspiriert ist. Um sich von der asiatischen Konkurrenz abzugrenzen, setzt sie auf höchste Qualität und auf Naturstoffe aus Baumwolle und Leinen. Die Umsätze sind in den letzten Jahren um 50 Prozent gestiegen und so manche Urlauberin verlässt den Shop mit einem zufriedenen Lächeln – ganz im Sinne von Hippokrates.