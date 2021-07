Bergen auf Rügen. Vilm war Heiligtum der alten Slawen, Refugium von Fürstenkindern und exklusives Feriendomizil der DDR-Minister. Heute streng geschützt, ist sie nur mit Guide begehbar.

Teils im seichten Wasser, teils an Land, liegen umgestürzte Bäume. Manche sind schon lange tot, ihr rindenloses Holz so weiß wie Knochen – von Wind und Wetter, Salz und Sonne abgenagt und ausgeblichen. Doch gleich daneben, wie auch auf der ganzen Insel, schimmert erstes Frühlingsgrün. Bald wird der kleine Ostseedschungel wieder wuchern. Auf diesem menschenleeren Mini-Eiland kurz vor Rügen darf die Natur noch tun und lassen, was sie will.



„Das ist seit fast 500 Jahren so“, sagt Steffen Sprenger, der die Inseltour begleitet. Der junge Mann ist Ranger im Biosphärenreservat Südost-Rügen, zu dem der Vilm gehört. „Der letzte große Holzeinschlag fand 1527 statt“, weiß er. Doch bereits zu jener Zeit habe man nachhaltig gedacht. Denn rund 60 große Hutebäume mussten stehenbleiben, um das Weidevieh zu schützen und mit ihren Früchten zu ernähren.

Noch heute wird das Inselbild geprägt von hölzernen Giganten. „Die ältesten von ihnen, vor allem Eichen oder Buchen, haben das 16. Jahrhundert wohl schon miterlebt“, meint der Waldexperte. Neben Bergahorn und Stieleiche, Rot- und Hainbuche, seien Wildbirne und Weißdorn stark vertreten. 21 Baumarten zählt die Flora auf dem Vilm, darunter auch die Ulme. Vermutlich ihr verdankt das Ostsee-Eiland seinen Namen.

Denn Vilm soll in der Sprache jener Altwestslawen, die Rügen einst besiedelten, so viel wie „Ulmenhain“ bedeuten. Ihnen war die Insel heilig, galt die Ulme doch in ihrem Glauben als Schützerin vor bösen Geistern. Diese machten scheinbar immer einen Bogen um den Vilm. Denn von großem Unheil blieb er stets verschont.

Werkstatt der Romantik

Spuren aus der Steinzeit wie zum Beispiel Reste eines Hünengrabs bezeugen früheste Besiedlungen. Später gab es eher einzelne Bewohner: Einsiedler, Kaplane, welche sich um die Kapelle kümmerten, die es bis ins 17. Jahrhundert gab, Fürstenwitwen, -kinder, Förster. Als man die Insel 1249 erstmalig erwähnte, gehörte sie bereits zum Adelshause Putbus.

Aus dem stammt auch Fürst Wilhelm Malte I. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verhinderte er, dass die französischen Besatzer Rügens den imposanten Inselwald zu Bau- und Feuerholz verarbeiteten. 1812 wurde auf dem Vilm zum allerletzten Mal ein Baum gefällt. Zwei Jahre zuvor hatte Caspar David Friedrich der Insel mit seinem Werk „Landschaft mit Regenbogen“ ein künstlerisches Denkmal geschaffen. Es zeigt einen Blick zum Vilm, der zu dieser Zeit noch leer und still war.

Nachdem man das Gehöft aus Wilhelm Maltes Kindertagen als Meierei mit Gastwirtschaft verpachtet hatte, begann der Vilm-Tourismus. Ersten Gästen aus dem Seebad Putbus folgten bald schon andere. 1886 bot erstmals ein Logierhaus Ferienzimmer an. Ab 1890 fuhr die Eisenbahn bis an die Landungsstelle. Für Direktverbindungen mit Greifswald sorgten später Linienschiffe. Der Besucheransturm wuchs und nahm am Ende überhand. Die Natur litt arg darunter.

Erst der Status eines Schutzgebiets gebot 1936 dem Treiben Einhalt. In den 1950ern wiederholten sich der Massenandrang und dessen schlimme Folgen – bis 1959 die DDR-Regierung das begehrte Eiland kurzerhand zur Sperrzone erklärte und für jeden ihrer damals elf Minister ein Ferienhaus erbauen ließ.

Doch das abgeschirmte exklusive Datschendorf war ein offenes Geheimnis. Dafür sorgte etwa Walter Ulbricht sogar selber. Ab September 1960 Vorsitzender des Staatsrats, ging der Mauer-Initiator und Liebhaber feucht-fröhlicher Gelage abends gern mal auswärts mit den Locals einen zischen. Das sprach sich natürlich rum.

Genauso ließ sich nicht verbergen, wenn Ministerinnen und Minister nebst Familien und Entourage in ihren schwarzen Tatra-Staatskarossen (später Volvo oder Citroën) zum abgesperrten Lauterbacher Hafen rollten, um von dort zum Vilm zu schippern oder umgekehrt.

„Es gibt nur wenige Orte im Ostseeraum mit einer so hohen Vielfalt an Landschaftsformen und Arten“ Steffen Sprenger

Beliebter Vilm-Fehler

Dass man das Refugium der Führungsriege aus den Landkarten verschwinden ließ, ist eine weit verbreitete Legende. Tatsächlich seien Wander- und Touristenkarten in der DDR oft erheblich verzerrt und verfälscht worden, bestätigt Andreas Kowanda. Der ehemalige DDR-Kartograf ist heute Professor für Kartografie an Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden.

„Ziel war es, die Entnahme von Koordinaten oder Detailinformationen zu verhindern. Dass die Insel Vilm aber gänzlich aus den Wander- und Touristenkarten getilgt wurde, entspringt der Fantasie von westdeutschen Journalisten“, so der Wissenschaftler.

Das Glück der Abgeschiedenheit kam vor allem der Natur zugute. Hier durften nicht nur Bäume altern. Ganze Lebensräume, die anderswo schon längst verschwunden sind, blieben auf dem Vilm erhalten. „Es gibt nur wenige Orte im Ostseeraum mit einer so hohen Vielfalt an Landschaftsformen und Arten“, sagt Steffen Sprenger.

Als man 1990 das Biosphärenreservat Südost-Rügen gründete, wurde der Vilm eine von dessen Kernzonen. Das bedeutet: „Zutritt nur mit Führung, jeweils höchstens 30 Leute“, so Andreas Kuhfuß, der als Guide und Skipper maximal 9.000 Ausflugsgäste jährlich auf die Insel bringen darf.

Trip-Tipps Ansehen: Rundgänge über die Insel Vilm mit Hin- und Rückfahrt per Schiff vom Hafen in Lauterbach/Putbus bietet die Reederei Lenz. Für Menschen im Rollstuhl oder mit schweren Gehbehinderungen ist die Wanderung (3 km/2,5 Std.) leider nicht geeignet. Tickets zu 20 bzw. 10 Euro (für Kinder von 4-12) nur mit vorheriger Anmeldung. Tel. (03 83 01) 6 18 96, www.vilmexkursion.de Infos: www.auf-nach-mv.de, www.biosphaerenreservat-suedostruegen.de

Schafe weiden zwischen gelben, reetgedeckten Häusern. Nummer zwei war das von Honecker. Margot als Volksbildungsministerin brachte Ehegatte Erich mit. Dass der Platz idyllisch wirkt, liegt an den Tieren und der Landschaft, nicht an der uniformen Siedlung. Seit 1990 dient sie einem guten Zweck – als Gästeunterkunft der Internationalen Naturschutzakademie des Bundes, die hier Tagungen und Workshops anbietet.

Träge schiebt der Bodden flache Wellen an den Strand. Durch den noch lichten Vorhang unbelaubter Zweige schweift der Blick vom Kliff hinab und übers Wasser. Regenpfeifer tippeln durch den hellen, feinkörnigen Sand. Auf großen Steinen sitzen Kormorane. Die Menschen müssen jetzt zurück. Die Vögel bleiben – und hoffentlich noch lange.