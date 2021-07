Osnabrück. Elegant und leicht präsentieren sich Möbel, die nicht auf Füßen stehen, sondern an der Wand hängen. Mitunter wirken sie sogar, als ob sie schweben würden. Und manche tun es wirklich.

Kleine Regale oder Schränkchen, die an der Wand hängen sind einfach praktisch. Breite Lowboards oder scheinbar schwebenden Betten, wirken sowohl luftig und leicht also auch sehr elegant. Und es gibt inzwischen sogar sockellose Küchen, bei denen die Unterbauten mit Konsolen an der Wand montiert werden. Sie sorgen dafür, dass die Küchen besonders wohnlich wirkt. All diesen Möbel gemein ist, dass sie für ein großzügiges Raumgefühl sorgen.



Multifunktionalität kommt an

Davon abgesehen lässt sich mithilfe von Klapptischen beispielsweise ein Raum wunderbar für verschiedene Funktionen nutzen: So kann das Wohnzimmer zum Beispiel schnell zum kleinen Homeoffice werden, ohne dass alle ständig auf die (unerledigte) Arbeit schauen.

Licht macht Möbel optisch leichter

Wenn Hängemöbel nicht umsetzbar sind, reicht oft der gezielte Einsatz von Licht, um Möbel zum Schweben zu bringen: Dies funktioniert beispielsweise bei Betten, bei denen die Füße nicht an den Außenkanten, sondern weiter innenliegend positioniert sind. Kombiniert mit einem Lichtband unterhalb des Liegeplatzes, erhält das Bett die gewünschte, optische Leichtigkeit. Neben dem Einsatz von Lichtakzenten, lässt sich beispielsweise ein Korpus auch mit verspiegelten Sockelelementen optisch vom Boden abheben.

Nicht nur schön, sondern auch praktisch

Hängende Möbel wirken nicht nur luftig-leicht, sie haben auch ganz praktische Vorteile: Bleibt der Boden frei, lässt sich einfacher staubsaugen und wischen. Gerade in kleineren Räumen sind hängende Einrichtungsgegenstände daher optimal. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass diese je nach Ausführung und Höhe auch barrierefrei sein können.

Auf die Wand kommt es an

Wer nun kurz davor ist, ein neues Möbel zu kaufen, sollte noch einmal Inne halten. Denn nicht nur die Möbel müssen für eine Wandmontage geeignet sein, auch die Wände müssen ausreichend tragfähig und möglichst eben sein. Nur dann kann das Traummöbel plan und zuverlässig aufgehangen werden.

Wer Leichtbauwände aus Gipskarton oder Faserplatten hat, sollte sich vergewissern, dass die Platten normgerecht verbaut wurden. Zudem muss die Trägerkonstruktion der Leichtbauwand stabil genug sein, um schwere Lasten zu tragen – Stichwort Zug- und Diagonalkräfte. Sonst liegt im schlechtesten Fall nicht nur das Möbel auf dem Boden, sondern auch ein Teil der Wand. Zudem gilt natürlich: Die Wand und die Aufhängung des Möbels müssen nicht nur das Gewicht des Möbels tragen, sondern auch das des Inhalts. Omas „gutes Geschirr“ will schließlich noch lange in Ehre gehalten werden.

Und noch ein Tipp für alle, die ein Möbel ihr Eigen nennen, das bisher noch auf Füßen steht. Für Hängeschränke in der Küche gibt es spezielle Aufhänger, die sich auch für andere Schränke nutzen lassen.

Vorsicht ist besser als Nachsicht

Ein No-Go gibt es allerdings noch: Wer sowieso schon mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu kämpfen hat, sollte im Zweifelsfall von einer Wandmontage seiner Möbel absehen – zumindest, wenn es sich nicht um offene Regale handelt. Da hängende Möbel möglichst plan an der Wand angebracht werden sollen, kann unter Umständen nicht genug Luft zwischen Möbel und Wand zirkulieren. Die Folge: Schimmelbildung hinter den Schränken. In diesem Fall ist es sinnvoll, Alternativen auszuwählen, die bodenstehend mit einem gewissen Abstand zur Wand platziert werden können.

Nicht vergessen

Wer selbst nun sein Hängemöbel direkt montieren möchte, benötigt im Zweifelsfall nicht nur einen Schlagbohrer und einen (Akku-) Schraubenzieher sowie passende Dübel, Schrauben, Haken und/oder Anker. Heimwerker sollten auch stets wissen, wo Leitungen in den Wänden verlaufen, damit sie diese nicht an- oder hineinbohren. Denn das wäre nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich.

Grundsätzlich gilt zwar, Stromleitungen verlaufen meist senkrecht und waagerecht zu Steckdosen und Lichtschaltern, während sich Gas- und Wasserleitungen häufig senkrecht zu Wasserhähnen und Heizungen befinden. Allerdings muss das – gerade auch im Altbau – nicht so sein. Aus undefinierbaren Gründen schräg verlaufende Leitungen sorgten schon für böse Überraschungen. Deshalb ist es besser auf Nummer sicher zu gehen, und mit einem Metalldetektor/Leitungssucher die Leitungen zu lokalisieren.