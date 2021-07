Osnabrück. Exponate anschauen und die dazugehörigen Informationstafeln durchlesen? Diese konventionelle Art der Museumsausstellung hat schon nicht nur so manches Kind gelangweilt. Was im naturwissenschaftlichen Bereich schon lange üblich ist, geht im Osnabrücker Museumsquartier nun auch im historischen: Die neue Dauerausstellung zur Stadtgeschichte ist plastisch und interaktiv.

Dabei wird nicht nur in die Vergangenheit geschaut, sondern auch die Entwicklung der Stadt bis zur Gegenwart vielfältig veranschaulicht. Und selbst einen Blick in die Zukunft können Besucher selbst mitgestalten, indem sie eingeladen sind, in einem „Stadtlabor“ an drei digitalen Spieltischen ihren architektonischen Beitrag zu einem „Osnabrück von morgen“ zu leisten. Für Schulklassen oder andere Gruppen wird dafür auch eine anleitende Betreuung angeboten. Die Ergebnisse werden gespeichert und in eine unendlich erweiterbare Datenbank übertragen. So wird sich die Stadt der Zukunft kontinuierlich fortentwickeln und verändern. Auf einem großen Monitor ist der jeweilige Stand der Dinge für alle Museumsbesucher einsehbar.



Meckel Fotodesign

Die Stadt, so wie sie gegenwärtig erscheint, wird in einem neuen Modell repräsentiert, mit dem der Rundgang durch die Ausstellung beginnt. Auch hier ist nicht einfach nur ein Relief zu sehen, sondern die einzelnen Stadtteile können beleuchtet werden und zu ihrer Entwicklung sind Informationen per Touch-Screen abrufbar. Genaueres über die Gestalt und Struktur der Stadt erfährt man dann in einer Abteilung, der sich der Architektur und der räumlichen Stadtentwicklung widmet. Wie alle anderen Bereiche der neuen Ausstellung, ist sie nicht chronologisch, sondern nach verschiedenen Themenbereichen geordnet. Da gibt es historische Baudenkmäler zum Anfassen und spielerische Elemente, mit denen das eigene Wissen über die Stadt, ihre Geschichte und ihre Gegenwart überprüft werden kann.

Barrierefrei und niedrigschwellig

Eine Taube namens „Wini“ nimmt Kinder in einer „Kinderspur“ durch die Räumlichkeiten. Durch Wandklappen, hinter denen sie sich mit Informationen im Fluggepäck verbirgt, wird die kindliche Neugier geweckt. Aber nicht nur die kleinen Gäste sollen eigenen Perspektiven auf die Stadt entwickeln. Auch alle anderen Besucher werden durch die interaktive Gestaltung der Ausstellung dazu animiert, selbstständig Bezüge herzustellen. Lichtempfindliche Exponate werden hinter Vorhängen oder in Schubladen haltbar gehalten, die in einer solchen Höhe angebracht sind, dass auch Kinder und Rollstuhlfahrer sie problemlos öffnen können. Barrierefrei und auch inhaltlich niedrigschwellig wird die Entwicklung Osnabrücks von seinen historischen Wurzeln bis hin zur jüngsten Vergangenheit und Gegenwart für jedermann verständlich nahegebracht.

Ein Themenbereich beschäftigt sich dabei mit der Veränderung städtischer Machtstrukturen von klerikaler Herrschaft bis hin zur heutigen Demokratie. Ein anderer mit dem für die Geschichte der Stadt zentralen Themenkomplex Krieg und Frieden. Der 30-jährige Krieg bis zum Westfälischem Friede wird dabei in einem abgedunkelten Gang in Form einer comicartigen „Graphic Novel“ so spannend erzählt, dass es auch für Familien und Kinder geeignet ist. Eine Hörstation schafft eine Verbindung zu verschiedenen aktuellen partizipativen Projekten im Stadtraum. Zu einem offenen Dialog mit der städtischen Bürgergesellschaft trägt dabei auch die neue Audiospur „Osnasound“ bei. Hierzu haben Einwohner für ihre Stadt oder ihren Stadtteil typische Töne aufgenommen und eingesandt. Neues Audiomaterial dafür und auch gänzlich neue Projekte können in der Zukunft laufend und problemlos in das ständig erweiterbare Menü integriert werden.

Meckel Fotodesign

Denkanstöße und Perspektiven

Mit gesellschaftlichen Entwicklungen in verschiedenen Bereichen wie Sport, Bildung, Religion oder Migration beschäftigt sich ein weiterer Baustein der Ausstellung. Und schließlich kommt auch die Osnabrücker Industrie- und Handelsgeschichte nicht zu kurz. Die Wirtschaft der Stadt zum Teil bis heute prägende Unternehmen werden genauso vorgestellt wie an anderer Stelle berühmte und bekannte Köpfe der Stadt: Nicht losgelöst, sondern stets chronologisch eingebettet in die Geschichte der Stadt. Dabei sollen nicht nur Antworten, sondern auch Denkanstöße gegeben werden. Und nicht nur historische Informationen geliefert, sondern daraus abgleitet auch Perspektiven eröffnet werden.