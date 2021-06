Osnabrück. Gut zu erreichen, lichtdurchflutet und mit viel Raum für Austausch, Begegnung und Rückzug: Das und mehr zeichnet die Lernorte unserer Universität aus. Sie bieten nicht nur eine gute technische Ausstattung und Ruhe zum Konzentrieren: Cafeterien, grüne Innenhöfe und Dachterrassen sowie Grünflächen und Gärten in unmittelbarer Nähe lassen genügend Raum zum Auftanken.

Geschaffen für studentisches Leben: Das neue Studierendenzentrum

Im Herzen des Campus Innenstadt steht ein beeindruckendes Projekt kurz vor der Fertigstellung: Das Studierendenzentrum, konzipiert unter großer Beteiligung unser Studierenden, nachhaltig gebaut und flexibel gestaltet.

Der innovative Bau wird weit mehr bieten als Gruppen- und Einzelplätze zum Lernen, ein Eltern-Kind-Zimmer sowie Pausen-und Ruheräume. Hier wird studentisches Leben pulsieren, zum Beispiel mit Initiativen, Fahrradwerkstatt sowie Platz für Ausstellungen und Partys im Erdgeschoss.

Nachhaltiges Bauen war in puncto Materialwahl, technischer Ausstattung, Anpassungsfähigkeit in der Nutzung sowie Barrierefreiheit von Beginn an fester Bestandteil der Planung.

Aktuelles Die Leseplätze in der Universitätsbibliothek dürfen zurzeit nur von Studierenden mit vorheriger Reservierung genutzt werden, über die dort geltenden Corona-Regeln hält das Team der Bibliothek ihre Nutzerinnen und Nutzer auf ihrer Webseite und bei Instagram regelmäßig auf dem Laufenden. Zum Studienbeginn werden Führungen und Einführungsveranstaltungen zur Bibliotheksnutzung angeboten – je nach Entwicklung der Pandemie selbstverständlich auch digital!

Von Wissen umgeben: Die Lernorte in den Bibliotheksgebäuden

Die Standorte der Universitätsbibliothek bieten unseren Studierenden insgesamt mehr als 1500 Lesesaalarbeitsplätze mit WLAN und Stromanschlüssen für den eigenen Laptop. Hinzu kommen zahlreiche stationäre PC-Arbeitsplätze, allein 40 warten zum Beispiel in der Bereichsbibliothek am Campus Westerberg auf wissenshungrige Nutzer:innen.

Universität Osnabrück

Neben verschieden großen Gruppenarbeitsräumen - einige davon mit Smartboards - und offenen Lernbereichen bieten abschließbare Einzelräume die nötige Ruhe für intensive Arbeitsphasen am Ende des Studiums. Studierende mit Kind können sich in einen eigens dafür eingerichteten Raum mit Schreibtisch, PC und WLAN sowie kindgerechtem Mobiliar und Spielmöglichkeiten zurückziehen. Stillräume gibt es in der Bibliothek sowie in weiteren Campusgebäuden.

Für die Sicherung der eigenen sieben Sachen stehen mobile Rollcontainer und Schließfächer bereit.

Selbstverständlich stehen den Studierenden an allen Standorten kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Fragen rund um Recherche, Ausleihe, Raumnutzung und Co. zur Seite.

Universität Osnabrück/Simone Reukauf

Nicht zuletzt finden sich auch in verschiedenen Hörsaalgebäuden offene Bereiche mit einladenden Plätzen – ob für einen kurzen Austausch nach der Vorlesung oder als Treffpunkt für die verdiente Pause.

Zum Auftanken nach nebenan: Erholungsorte für jeden Geschmack

In nahezu allen Bibliotheksstandorten befinden sich Cafeterien mit Automaten für Snacks und Getränke. Die Mensen am Schloss und auf dem Westerberg sind fußläufig gut zu erreichen.

In der Bibliothek Alte Münze lädt eine Dachterrasse mit Sitzplätzen zum Lernen oder Entspannen ein, und auf dem Campus Westerberg können Studierende die Ruhe im begrünten Innenhof genießen.

Universität Osnabrück/Simone Reukauf

Wer den rauchenden Kopf am liebsten draußen freibekommt, hat es in der Innenstadt nicht weit zum Schlossgarten. Auf dem Campus Westerberg finden Studierende von neu angelegten grünen Terrassen bis zu wilden Streuobstwiesen ihren ganz eigenen Lieblingsplatz. Und wenn jemand so richtig abtauchen will, macht sie oder er einen Abstecher nach Nordamerika, Asien oder an den Amazonas im Botanischen Garten der Universität Osnabrück, einem Natur-Highlight in zwei Steinbrüchen mitten in der Stadt.