Osnabrück. Die Universität Osnabrück setzt auf den persönlichen Austausch zwischen den Studierenden untereinander und auch den engen Kontakt zwischen den Studentinnen und Studenten mit ihren Lehrenden.

Diesen persönlichen Austausch kann nichts ersetzen, er bildet die Grundlage für jede wissenschaftliche Diskussion, aus der seit jeher neue Erkenntnisse erwachsen. Doch nicht erst durch die Einschränkungen im Rahmen der nun glücklicherweise abflauenden Corona-Pandemie wurde deutlich, dass neue digitale Formate in der Lehre immer mehr zunehmen.

Und auch da ist die Universität Osnabrück breit und innovativ aufgestellt – und dies bereits seit Beginn der 2000er-Jahre. Die digitale Lehre verändert das Studieren deutlich. Ein Beispiel dafür: Mit Stud.IP wurde hier bereits sehr früh ein einheitliches Lernmanagementsystem eingeführt, um alle Lehrveranstaltungen digital zu unterstützen. Darüber hinaus setzt die Universität in der digitalen Lehre vorwiegend auf Open Source Software, die im Zentrum für virtuelle Lehre, Campus-Management und Hochschuldidaktik (VirtUOS) aktiv mitentwickelt wird. Ziel ist es unter anderem auch, die Privatsphäre der Studierenden wirksam zu schützten.



Universität Osnabrück/Simone Reukauf





Mit dem VirtUOS ist an der Universität Osnabrück eine der bundesweit führenden Forschungs- und Serviceeinrichtungen für digitale Lehre angesiedelt. Innovative Technologien im Umfeld von Lehre und Hochschulorganisation sowie Angebote für Lehrende aller Fachbereiche, um ihre Lehre technisch und didaktisch zu unterstützen, stehen im Mittelpunkt. Bereits seit vielen Jahren stellen zahlreiche Lehrende ihre Veranstaltungen für Vor- und Nachbereitungen digital bereit. Für die Studierenden eine enorme Erleichterung, da sie ortsunabhängig auf den Lernstoff für ihre Vorlesungen, Seminare und Übungen zugreifen können.



Seit November 2019 ist das Rechenzentrum in einem hochmodernen Neubau am Campus Westerberg untergebracht. Es stellt unter anderem die notwendige Netzinfrastruktur bereit, durch die digitales Studieren überhaupt ermöglicht wird. Die umfangreichen Dienstleistungen des Rechenzentrums reichen von den Zugängen zum Netz über die VPN-Dienste, die Bereitstellung des WLANs sowie des Webmail-Dienstes bis hin zum eigenen Cloud-Dienst und ermöglichen ein unkompliziertes, digitales Studium vom heimischen oder jedem anderen Arbeitsplatz aus.

Universität Osnabrück/Simone Reukauf

Stud.IP

Das zentrale Lernmanagementsystem der Universität ist Stud.IP. Es ist Dreh- und Angelpunkt für das digitale Studium. Hier werden alle offiziellen Lehrveranstaltungen verwaltet, aber auch zusätzliche Veranstaltungen und Kurse (zum Beispiel Sprachkurse) sowie interne Arbeitsräume und Lerngruppen. Auch die Eintragung in Veranstaltungen durch die Studierenden erfolgt digital über Stud.IP. Darüber hinaus dient es der Kommunikation zwischen den Studierenden sowie mit den Lehrenden und ermöglicht den Zugang zu Videokonferenzen, Live-Streams und Veranstaltungsaufzeichnungen.

WLAN

Über das lokale Funknetz des Rechenzentrums Eduroam-WLAN lassen sich mobile Endgeräte wie Notebooks, Smartphones, PDAs mit dem Universitäts- beziehungsweise Hochschulnetz Osnabrück verbinden. Eduroam ist ein weltweites Verbundnetz, an dem viele Universitäten beteiligt sind. So ist es für Angehörige der Universität möglich, auch an anderen Standorten als Osnabrück das dortige eduroam-WLAN zu nutzen.

BigBlueButton

Mit BigBlueButton stellt die Universität auch ihren Studierenden einen Videokonferenzdienst zur Verfügung, der sich per Internetbrowser auf verschiedenen Endgeräten nutzen lässt. Er wird an der Universität sowohl für Besprechungen in Arbeitsgruppen als auch für Seminare und Vorlesungen verwendet. Videokonferenzen und Webinare können entweder mittels Stud.IP oder direkt über die Webschnittstelle der Universität gestartet werden.

MyShare

Der Cloud-Dienst der Universität ist MyShare. Er steht für die Daten der Studierenden weltweit zur Verfügung, mit der Sicherheit, dass diese Daten auf physikalischen Speichern des Rechenzentrums verbleiben.

HISinOne

Das Campusmanagementsystem der Universität Osnabrück mit dem Namen HISinOne ermöglicht Studieninteressierten eine Selbstregistrierung sowie die Durchführung der Bewerbung und Einschreibung. Studierende können unter anderem ihre Studienbescheinigungen erstellen, Informationen zu Rückmeldestatus oder Gebührenzahlungen erhalten, Änderungen der Kontaktdaten vornehmen, sich zu Prüfungen an- und abmelden sowie online ihre Ergebnisse einsehen.

SOGo

Das Tool SOGo besteht aus mehreren Modulen, die den Studierendenalltag maßgeblich erleichtern – und zwar von jedem Ort der Welt mit einem Internetzugang. So gibt es neben dem SOGo-Kalender (ein Tool, mit dem persönliche und gemeinsame Kalender genutzt werden können) auch SOGo-Webmail, das einen weltweiten Zugriff auf das E-Mail-Konto erlaubt. Ein weiteres Modul ist das SOGo-Adressbuch.

MyUOS

Das MyUOS-Portal fasst alle für Studierende relevanten Dienste auf einer Seite zusammen. Nach der Anmeldung im Portal stehen Stud.IP, Prüfungsverwaltung, Bibliothek und E-Mail zur Verfügung. Die MyUOS Startseite lässt sich individuell einstellen und bietet einen guten Überblick darüber, was im Studienalltag wichtig ist.

Mehr zum Thema gut studieren und leben in Osnabrück