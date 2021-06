Osnabrück. Für die einen ist Achtsamkeit eine glückbringende Lebensphilosophie, die anderen sehen darin kaschierten Egoismus. Unstrittig ist die Popularität der Achtsamkeit, trotz oder gerade wegen Corona. Aber verspricht Achtsamkeit den Verzweifelten nicht zu viel? Antworten von Achtsamkeitsforscherin Christiane Leiste.

Frau Leiste, die Autorin Sibylle Berg beginnt jedes Interview in ihrem Gesprächsband „Nerds retten die Welt“ mit der Frage: „Haben Sie sich heute schon um den Zustand der Welt gesorgt?“ Mich würde das auch interessieren: Verzweifeln Sie gerade oder haben Sie Grund zur Hoffnung?

Ja, ich sorge mich jeden Tag um den Zustand der Welt. Aber ich verzweifle nicht, weil das nichts bringt. Wenn ich keine Hoffnung hätte, würde ich aufgeben und das kommt für mich nicht in Frage. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich der Welt am besten helfe, indem ich eine positive Einstellung habe und diese auch vermittle. Das finde ich gerade als Mitarbeiterin einer Hochschule wichtig, denn leider verzweifeln immer wieder die Studierenden.

Sie lehren Achtsamkeit an der Hochschule Osnabrück. Wie sind Sie auf das Thema gekommen und was bedeutet Achtsamkeit für Sie?

Auf das Thema bin ich schon als 19-Jährige gestoßen, nur gab es damals den Begriff Achtsamkeit noch nicht, man sprach von Meditation oder kontemplativen Methoden. Wenn ich Achtsamkeit definieren sollte, würde ich auf die Definition des Achtsamkeitsforschers Jon Kabat-Zinn zurückgreifen: „Achtsamkeit ist Gewahrsein, das kultiviert wird, indem wir in andauernder und bestimmter Weise aufmerksam sind: mit Absicht, im gegenwärtigen Moment und ohne Beurteilung.“ Damit gepaart gehen sieben Grundhaltungen: Nicht-Urteilen, Geduld, Anfängergeist, Vertrauen, Nicht-Erzwingen, Akzeptanz und Loslassen.

Kann man Optimismus und Glücklichsein lernen?

Früher dachte man, es gibt einen Stimmungssollwert, der einem in die Wiege gelegt wird. Nach dem Motto: Ein Griesgram ist vielleicht ein halbes Jahr happy, wenn er im Lotto gewonnen hat, aber danach ist er eh wieder griesgrämig. Umgekehrt würde dasselbe gelten: Frohnaturen trotzen jedem Schicksalsschlag, als gäbe es am Stimmungssollwert nichts zu diskutieren. Mittlerweile wissen wir aber, dass es doch nicht so einfach ist, vor allem aus der Forschung des Psychologen Richard Davidson. Aber: Ja, man kann Glück lernen, zum Beispiel durch Meditation oder Mitgefühlspraktiken. Das sind sogenannte Happiness Skills, zu denen Achtsamkeit, aber auch tiefes Zuhören, Konfliktmanagement, Mitgefühl und auch Selbstmitgefühl zählen.

Wie muss man sich das in den Kursen, die Sie geben, vorstellen? Welche Achtsamkeitsübungen praktizieren Sie?

Die erste Grundlage der Achtsamkeit richtet sich auf Atem und Körper. Wir fangen mit Atemübungen an, bei denen sich die Studierenden auf nichts anderes als ihren Atem fokussieren sollen. Viele merken dann schnell: Das ist schwieriger, als es sich anhört.

Die zweite Grundlage ist die Achtsamkeit auf die Gefühle. Wir schauen also, welche Gefühle in einem herrschen, und lernen, sie zu akzeptieren. Die Studierenden erfahren, dass sie nicht ihre Gefühle sind, sondern sie wahrnehmen. Das schafft eine gewisse Distanz zu den unangenehmen Gefühlen, denn viel zu oft sind wir auf das Negative fokussiert. In der Wissenschaft spricht man deshalb vom negativity bias. Wir wollen aber den Blick für die positiven Emotionen stärken, deshalb führen die Studierenden ein Dankbarkeitstagebuch, in dem sie jeden Tag alles aufschreiben, wofür sie heute dankbar sind.

Die dritte Grundlage besteht aus der Achtsamkeit auf die Gedanken. Unser Gehirn sondert Gedanken ab wie die Speicheldrüse Speichel. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man wahrnehmen, was eigentlich im Geist vor sich geht. Wir üben, die Gedanken und das Denken selbst zu beobachten. Im besten Fall lernen die Studierenden, wie sie mit ihrer Gefühlswelt umgehen, zum Beispiel durch Gleichmut oder Gelassenheit, also Gedanken und Gefühle akzeptieren, ohne von ihnen beherrscht zu werden.

Wer darf mitmachen?

Alle. Man muss nicht in einem bestimmten Fach eingeschrieben sein. Nur ist die Nachfrage sehr groß. Ich gebe pro Semester drei Kurse für je 25 Studierende. Zum Teil erreichen mich aber 70 bis 80 Anmeldungen für einige der Kurse. Dann muss leider das Los entscheiden.

Wie erklären Sie sich den Run auf die Achtsamkeitskurse? Soweit ich weiß, ist das nur eine Zusatzleistung…

Zum einen gibt es einen Hype in der Gesellschaft. Gehen Sie nur mal in den nächstbesten Bahnhofskiosk. Dort werden Sie erschlagen von der Masse an Hochglanzheften zum Thema Achtsamkeit. Viele denken sich dann: Wenn ich demnächst in den Beruf wechsle und ein solches Zertifikat vorweisen kann, kann das nicht schaden. Zum anderen: Es kommen viele Studierende, die leiden, denen es psychisch nicht gut geht. Gerade sie hoffen, etwas in den Kursen für sich zu finden. Viele interessieren sich einfach für das Thema oder haben auch schon Vorerfahrungen und Vorkenntnisse. Sie wollen das dann vertiefen, ihre Praxis auffrischen und neue Anregungen erhalten.

Bislang sind die Achtsamkeitskurse tatsächlich eine freiwillige Zusatzleistung. Allerdings können ab dem kommenden Semester alle Studierenden das Modul „Mindful Leadership“ als Wahlpflichtfach belegen und mit 5 ECTS-Punkten abrechnen.

Sie sprechen einen Kritikpunkt an, denn häufig wird Achtsamkeit als Lifestyle-Lehre belächelt: ein bisschen Yoga und Meditation, schon bin ich fit für die Überstunden. An den eigentlichen Problemen rüttelt die Achtsamkeit nicht. Was entgegnen Sie?

Diese Tendenz zur Selbstoptimierung durch Achtsamkeit gibt es auf jeden Fall. Mich persönlich trifft diese Kritik aber nicht. Ich setze sehr stark auf die achtsamen Haltungen wie Mitgefühl und Selbstmitgefühl, die den Menschen nahe gehen. Erst kürzlich habe ich das Learning Journal von einem Studenten gelesen, der in der Einleitung schrieb: „Ich habe den Kurs nur belegt, weil ich dachte, das kommt später als Qualifikation gut, wenn ich mich bewerbe.“ Schon in der zweiten Sitzung hat sich das Blatt gewendet. Plötzlich schrieb er davon, dass er tiefe Erfahrungen macht und den Kurs nun aus anderen Motiven belegt. Da erübrigt sich meiner Meinung nach jede Kritik.

Trotzdem wird der Achtsamkeit vorgehalten sie gäbe einzig individuelle Antworten auf gesellschaftliche Fragen. Wäre es nicht besser, sich in Initiativen, Parteien oder Gewerkschaften zu engagieren, statt zu meditieren?

Achtsamkeit ist kein Wellness-Programm, das ich nur mache, um es mir gut gehen zu lassen. Durch das Praktizieren von Achtsamkeit und Mitgefühl ändert sich die Einstellung zu mir selbst, zu anderen, zu Natur und Welt. Tanja Singer hat mit ihrem Forschungsteam am Leipziger Max-Planck-Institut darüber das bisher weltweit größte Forschungsprojekt durchgeführt: das ReSource Projekt. Sie konnten nachweisen, dass sich die Hirnstrukturen durch bestimmte Arten der Mitgefühlsmeditationen ändern, dass Menschen mehr Mitgefühl für andere und für die Welt entwickeln, gepaart mit dem Impuls zu helfen. Das prosoziale Verhalten verändert sich zum Positiven und die Menschen werden glücklicher. Das bedeutet ja nicht, dass wir nicht mehr aktiv sind, in NGOs, Initiativen und der Politik. Im Gegenteil, wir wollen erst recht helfen und wirksam werden.

Die Entschleunigung, der Rückzug ins Heim, das Überdenken von Gewohnheiten und Beziehungen: Glauben Sie, dass die Corona-Krise auch ihr Gutes hat? Was wünschen Sie sich für die Post-Corona-Gesellschaft und die Studierenden?

Ja, ich habe die Hoffnung, dass Corona auch eine gute Seite hat. Ich hoffe, dass die Menschen ihre Gewohnheiten überdenken und sich die Entschleunigung fortsetzt. Ich will nicht, dass die neue Normalität so aussieht, dass wir uns nur noch über Videocalls sehen, sondern dass wir mehr auf Umwelt und Klima achten, besser mit uns selbst und einander umgehen. Eine der Grundhaltungen der Achtsamkeit ist das Nicht-Streben. Ich beobachte, dass meine Studierende oft das Gegenteil leben – ich will, ich muss immer mehr, mehr, mehr. Nicht-Streben heißt aber, zufrieden zu sein mit dem, was ist, Akzeptanz und Mitgefühl üben. Raus aus dem Wettkampf und hinein ins Miteinander. Das wäre mein Wunsch für die Studierenden.

