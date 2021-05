Osnabrück. Seit einem halben Jahr können Lebensmittelhersteller den Nutri-Score rechtssicher auf ihre Verpackungen drucken. Er soll Klarheit darüber schaffen, wie gesund unser Essen oder auch unser Trinken ist. Aber was genau misst die Ernährungsampel?

Offensichtlich macht der Corona-Lockdown kreativ: Seit neustem spielen meine Freundin und ich „Nutri-Score-Raten“. Die Regeln haben wir uns selbst ausgedacht: Wir blättern durch die Supermarkt-Prospekte und fragen uns abwechselnd, wie wohl griechischer Joghurt, knallbunte Limonade oder tiefgefrorenes Nasi Goreng abschneiden.

Das macht mehr Spaß, als wir je gedacht hätten – denn immer wieder überrascht uns das Urteil des Nutri-Scores. Zwei Beispiele: Pommes frites aus dem Froster bekommen die dunkelgrüne Bestnote A, der Müsliriegel für Zwischendurch findet sich dagegen mit tiefrotem E am anderen Ende der Nurti-Score-Skala. Pommes gesund, Müsliriegel ungesund, irgendwie passt das nicht. Wie kann das sein?

Die Ernährungswaage: was der Nutri-Score bedeutet

Der Nutri-Score funktioniert wie eine Waage: Er misst einerseits gesundheitsschädliche Bestandteile wie gesättigte Fettsäuren, Salz, Zucker und den Energiegehalt. Andererseits fließen auch positive Bestandteile wie Ballaststoffe, Proteine, Obst, Gemüse und Nüsse in die Bewertung ein. Daraus ergibt sich in der Summe die Note für das Lebensmittel. Hierbei gilt: Bei den Noten A, B und C kann man prinzipiell ohne schlechtes Gewissen genießen, bei den Noten D und E sollte man sich den Appetit besser verkneifen.

Dieses System überzeugt offensichtlich. Schon 2017 hat Frankreich den Nutri-Score als erstes Land eingeführt. Auch in Belgien, Spanien, Portugal und Luxemburg gilt die fünfstufige Lebensmittelampel mittlerweile und seit 2019 setzt sich der Nutri-Score auch hierzulande durch. In der Schweiz und den Niederlanden empfehlen Verbände die Einführung des Siegels. Denn der Vorteil ist ihnen klar: Der Verbraucher erkennt auf den ersten Blick, wie gesund Tiefkühlpizza, Fertignudeln und Co. sind. Das lästige Vergleichen von Nährstofftabellen soll damit der Vergangenheit angehören.

Woran es noch hapert

So heißt es zumindest – doch ganz so leicht ist es nicht: Der Nutri-Score stellt bloß eine Bilanz dar, heruntergerechnet auf 100 Gramm beziehungsweise 100 Milliliter. Er trifft keine Aussage darüber, wie gesund eine Portion ist, geschweige denn, wie viele Nährstoffe im Lebensmittel stecken. Das kann weiterhin nur die Nährstofftabelle, die die Hersteller im Gegensatz zum Nutri-Score verpflichtend auf jede Verpackung drucken müssen. Verbände wie die Verbraucherzentrale oder Foodwatch fordern daher eine flächendeckende, EU-weite und vor allem verpflichtende Regelung für das Label.

Insgesamt eignet sich das Ampelsystem für starkverarbeitete Lebensmittel, sprich: Scheibchenwurst, Fischstäbchen, Rahmspinat oder Fertiggerichte aller Art. Verbraucher können anhand des Nutri-Scores alle Produkte miteinander vergleichen, die zur selben Lebensmittelfamilie gehören. Sie erkennen anhand dessen also, ob sie zum Beispiel eine eher gesunde oder ungesunde Pizza in den Ofen schieben. Nicht mehr und nicht weniger.

Mitdenken ist weiterhin Muss

Als Richtwert für eine ausgewogene Ernährung greift der Nurti-Score deshalb zu kurz. Er informiert einzig und allein über das Verhältnis von positiven und negativen Bestandteilen eines Lebensmittels, die Nährstofftabelle tut das nicht. Das Denken nimmt die Ernährungsampel den Verbrauchern jedoch nicht ab. Dass 100 Gramm der besagten Pizza mit B oder C eine tendenziell gute Note hat, bedeutet noch lange nicht, dass sie als ganze Portion auch wirklich gesund ist. Anderes Beispiel: Olivenöl, so vitaminreich es auch sein mag, würde mit Sicherheit die Note D oder E aufgebrummt bekommen, ganz einfach weil Öl zu 100 Prozent aus Fett besteht. Niemand genehmigt sich allerdings zwischendurch ein Gläschen mit 100 Millilitern Olivenöl.

Hier wären wir wieder bei den Pommes und dem Müsliriegel. Tiefkühl-Pommes sind grundsätzlich nicht die schlechteste Beilage; vorausgesetzt, man bereitet sie ohne viel Öl und Salz im Ofen zu, statt die Fritten ins heiße Fritteusenfett zu schmeißen. Anders die Müsliriegel: Sie bestehen je nachdem aus bis zu 44 Prozent Zucker – was eindeutig zu viel ist. Dann kommt der Nutri-Score gelegen: Wer die Wahl aus zwei Sorten hat, sollte besser zu dem Riegel mit der höheren Bewertung greifen. Am Ende ist man beim Einkaufen also immer noch selbst gefragt, doch der Nutri-Score kann ein hilfreicher Kompass sein.

