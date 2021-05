Osnabrück. Bislang war Digitalisierung kein zentrales Thema in vielen Kleinunternehmen. Doch nun möchte der weltweit agierende Anbieter von Zahlungstechnologie Visa kleinen Händler:innen in Sachen Website, soziale Medien und Online-Shops unter die Arme greifen – mit prominenter Verstärkung von Digitalexperte Frank Thelen.

Wie präsentiere ich mein Unternehmen online? Wie kann ich soziale Netzwerke am besten nutzen? Worauf kommt es beim Aufbau des Online-Shops an? – Fragen wie diese beschäftigen zurzeit viele Händler:innen. Aus gutem Grund, denn bislang spielte das Thema Digitalisierung eine eher untergeordnete Rolle in kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Eine Unternehmerin, die gerade vor dieser Herausforderung steht, ist die Osnabrückerin Alec Otto, Inhaberin der Boutique GO Strange in der Redlinger Straße. Sie berät ihre Kund:innen am liebsten vor Ort und persönlich im Geschäft – eine Arbeit, die ihr sehr am Herzen liegt, doch nun in Zeiten der coronabedingten Schließung des Einzelhandels an ihre Grenzen stößt.

Visa fördert die Digitalisierung im Einzelhandel

Wie viele kleine Händler:innen aktuell, möchte sie eine Website für ihre Boutique erstellen. Sie erhielt dafür die kompetente Unterstützung von einem prominenten Gesicht: von Frank Thelen, Deutschlands bekanntestem Digitalexperten. In einer 1:1-Video-Session erfuhr sie, wie sie und auch andere Kleinunternehmer:innen mit einfachen Tools eine kund:innenfreundliche und professionelle Website bauen kann. Genauso, wie es zu ihr, dem GO Strange und ihrer Zielgruppe passt.

Die Coachings sind Teil der weltweiten „Where you shop matters“-Initiative, die Visa zur Unterstützung von Kleinunternehmen ins Leben gerufen hat. Das Ziel: Der stationäre Einzelhandel mit Ladenlokal und Kundschaft vor Ort soll um digitale Lösungen ergänzt werden. Denn: „Ein kundenzentrierter und zukunftsorientierter Service und das entsprechende Angebot – das ist für Händler:innen wichtig“, wie Jürgen Schübel, Head of Merchant Solutions & Acceptance bei Visa, hervorhebt.

„Wir glauben an den lokalen Handel und möchten sowohl die Digitalkompetenz als auch die lokale Gemeinschaft stärken“ Merle Meier-Holsten, Head of Marketing, Visa Central Europe

Visa will insgesamt acht Millionen kleine und mittelständische Unternehmen in ganz Europa – und 50 Millionen weltweit – in Bezug auf Digitalisierung fördern und für die Zukunft ausrüsten. „Wir glauben an den lokalen Handel und möchten sowohl die Digitalkompetenz als auch die lokale Gemeinschaft stärken“, sagt Merle Meier-Holsten, Head of Marketing Central Europe bei Visa. „Deshalb richten wir uns in dieser Kampagne stets sowohl an Händler:innen als auch an Konsument:innen. Es ist wichtig, die lokalen Geschäfte auch online zu besuchen und zu unterstützen, denn jeder noch so kleine Support der Konsument:innen bewirkt für die Händler:innen einen großen Unterschied.“

Schon über zwei Millionen unterstützte Kleinunternehmen

Seit Start der „Where you shop matters”- Initiative im Sommer 2020 haben mehr als zwei Millionen KMU in ganz Europa von der Unterstützung durch Visa profitiert, zu der die Coachings mit Frank Thelen sowie viele weitere Kampagnen und Aktionen zählen. Visa gab bekannt, dass sich bereits mehr als 100 Partner in ganz Europa der Initiative "Where You Shop Matters" angeschlossen haben. Das Besondere an den Video-Sessions mit Frank Thelen: Sie werden im Nachgang als edukative Inhalte auf dem Händler:innen-Portal von Visa online gestellt. Somit können Händler:innen in der ganzen Bundesrepublik von der Expertise Thelens profitieren und zugleich die Chancen der Digitalisierung anhand konkreter Beispiele erkennen. Mit dem Hashtag #ichkaufelokal ruft Visa zudem Verbraucher:innen dazu auf, den lokalen Handel zu unterstützen.

Visa versteht sich dabei als Partner. „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten brauchen Händler:innen direkte Unterstützung, denn sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Wir wollen erreichen, dass sie sich langfristig in der digitalen Welt etablieren und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun“, hebt Merle Meier-Holsten hervor. Ein ambitioniertes Ziel – das dank eines weitreichenden Netzwerks mit zahlreichen Industrie-, Technologie- und Community-Partner:innen von Visa aber in Reichweite liegt.

