Zäune bieten Sicherheit: Zaun-Tor-Kombinationen mit besonderen Sicherheitsstandards zählen zur Produktpalette von Bockmeyer Zaun & Tor Systeme.

Firma Bockmeyer

Lingen. „Nanu, was ist denn hier los?“ – Diese Frage könnte sich der eine oder andere stellen, der demnächst im Emsland unterwegs ist. Denn die Firma Bockmeyer Zaun & Tor Systeme bringt gerade an mehreren Sportplätzen der Region sogenannte Ballfangzäune an. Die Montage solcher Zäune ist nur eines der vielen Standbeine, das sich das Unternehmen aus Lingen seit der Gründung 1999 aufgebaut hat.