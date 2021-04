Osnabrück. Leibhaftig war Joseph Beuys, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, zwar nie in Osnabrück. Dafür aber lange Zeit eine stattliche Sammlung seiner Werke – wenn auch von der Öffentlichkeit ungesehen. Rund 150 sogenannte Multiples sammelten Ingrid und Manfred Rotert über viele Jahre. Bis sie sich vor vier Jahren dazu entschlossen, die Exponate nach Münster zu geben, um sie dort an einem passenden Ort ausstellen zu lassen.

Denn der alte Lichthof des vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe betriebenen Museums für Kunst und Kultur diente im Jahr 1977 als Schauplatz für die buchstäblich fette Beuys-Installation „Unschlitt/Tallow“, ein legendärer Beitrag des Künstlers zur Premiere der inzwischen weltweit beachteten Münsteraner Skulptur-Projekte. Deshalb schien es für das Osnabrücker Sammler-Ehepaar 40 Jahre später der perfekte Ort zu sein, um jene Werke ihres Lieblingskünstlers, die sie seit 1971 nach und nach erworben hatten, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Gert Westdörp

Mit Filz gegen Kunst als Luxus

Von November 2018 an fast ein Jahr lang waren in der Ausstellung „Hülle und Kern“ die Multiples zu sehen. Als solche bezeichnete Beuys Objekte, die er in kleinen bis hin zu vierstelligen Stückzahlen als vergleichsweise erschwingliche Kunst für Jedermann produzieren ließ. Berühmtheit erlangte die 1985 erschaffene „Capri-Batterie“, die als eine Miniaturinstallation aus Glühbirne und Zitrone, Natur und Technik symbolisch miteinander versöhnt hat in einer Zeit, als Beuys sich nicht zuletzt als Gründungsmitglied der Partei „Die Grünen“ längst der Umweltbewegung angeschlossen hatte. „Einfach, aber genial“ beschreiben die Roterts ihr erklärtes Lieblingsobjekt. Sven Hoppe/dpa

Zu ihrer Osnabrücker Sammlung zählt neben den „schweigenden“, miteinander verlöteten Filmspulen von 1973 auch einer von 100 Filzanzügen, die Beuys drei Jahre zuvor herstellen ließ, um nicht nur eines seiner Markenzeichen, sondern auch eines seiner bevorzugten Arbeitsmaterialien in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Denn das war es, was einen der bis in die Gegenwart hinein einflussreichsten deutschen Künstler ähnlich wie seinen amerikanischen Gegenpart Andy Warhol umtrieb: Kunst nicht als Fetisch und elitären Luxus für einige wenige zu begreifen, sondern sie für Jedermann verfügbar zu machen. Kunstwerke sollten nicht zu hochpreisigen Spekulationsobjekten werden, sondern als Denkanstösse für das eigene Tun und Handeln dienen.

picture-alliance

„Achtung Kunst!“ steht auf einem von Beuys per Hand beschrifteten Zettel, der dem Filzanzug im Kleidersack beilag. „Ist das Kunst oder kann das weg?“ lautet heute ein Spruch, in dem eben soviel Ressentiment wie Unverständnis steckt. Genau so wenig, wie die Roterts ihren Textilkauf in die Altkleidersammlung geben mochten, konnte sich Beuys mit dem Gedanken anfreunden, dass irgendetwas als Nicht-Kunst entsorgt werden sollte. Wie kein zweiter steht der Jubilar heute für einen erweiterten Kunstbegriff, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wenn Beuys davon sprach, dass jeder Mensch ein Künstler ist, appellierte er an die schöpferische Kraft zur Veränderung, die in jedem einzelnen von uns schlummert.

Gert Westdörp

Bäume für die Zukunft

Auf der Grundlage des Humanismus, der Anthropologie und der Sozialphilosophie betrachtete Beuys nicht nur sein eigenes, sondern jegliches menschliche Leben und Miteinander als „soziale Plastik“, die es im Sinne einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung zu formen und zu gestalten gilt. Er selbst sprach sich schon lange vor der aktuellen Diskussion für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus, forderte singend „Sonne statt Reagan“ und ließ unter dem Motto „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ in Kassel, wo er Stammgast bei der großen Kunstausstellung Documenta war, 7000 Eichen pflanzen – als so nachhaltiger wie zukunftsweisender Beitrag zu einer sozial-ökologischen Erneuerung.

In Osnabrück hat Beuys immerhin indirekt Spuren hinterlassen. Neben der nach Münster gewanderten Sammlung des Ehepaares Rotert mit dem Ständebrunnen an der Johanniskirche, der von einem seiner Schüler, dem Bildhauer Bonifatius Stirnberg, erschaffen wurde.

Web-Info Das Jubliäumsprogramm zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys findet sich im Internet unter www.beuys2021.de