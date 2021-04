Osnabrück. In dem Job gehört es dazu, dass nachts und an Wochenenden gearbeitet wird, er ist mit viel Verantwortung verbunden und gerade in diesem Einsatzfeld auch damit, sich ständig neue Kenntnisse anzueignen – aber trotzdem: Nach Meinung von Thomas Schöne gehört zu den spannendsten und zu den besonders erfüllenden Einsatzfeldern im Pflegeberuf, im Intensivbereich zu arbeiten.

„Es gibt kaum einen anderen Bereich, in dem so nah mit den Patienten gearbeitet wird und in den, verpaart mit der entsprechenden Technik, stets so unmittelbar die jüngsten medizinischen Erkenntnisse einfließen wie in die Intensivpflege“, sagt er. „Es ist eine Arbeit zwischen High Tech und High Touch. Gerade im Intensivpflegeberuf ersetzt nichts die menschliche Note. Menschlichkeit und Zuwendung sind die wichtigsten Eigenschaften.“



Der 56-Jährige hat die Pflegedienstleitung der Intensiv- und Überwachungsstationen im Klinikum Osnabrück inne. Schöne brennt für den Pflegeberuf – und besonders für das Einsatzfeld, in dem er selbst jahrelang gearbeitet hat. „Ja – Pflege ist ein 24/7-Job und die Arbeit im intensivmedizinischen Bereich und in der Anästhesie ist besonders herausfordernd. Aber es ist auch mit einem enorm guten Gefühl verbunden, Menschen helfen zu können. Und in der Intensivpflege man nimmt manchmal Dankbarkeit wahr, ohne dass ein Wort gesprochen wird“, meint er. „Solch einen Kontakt zu den Patienten habe ich heute nicht mehr – und das vermisse ich manchmal ein wenig.“

Die Pflege stellt mit über 1000 Mitarbeitenden die größte Berufsgruppe unter den rund 2500 Beschäftigten des Klinikums Osnabrück. Von ihnen gehören nach Angaben von Schöne etwa 200 zum Team der Intensiv- und Überwachsungspflege. Die Spezialisten sorgen dafür, dass für die lebensbedrohlich erkrankten Patienten und auf den Überwachungsstationen in dem Haus auf dem Finkenhügel alles rund läuft. Alles in allem sind es 76 Behandlungsplätze im Bereich der operativen, konservativen und neurologischen Intensivmedizin, die von ihnen betreut werden.

Trennung der Intensivbereiche aufgehoben

„Wir haben gerade die Trennung der Fachbereiche nivelliert und ein gemeinsames Intensiv-Medizinisches Zentrum, das IMZ, gebildet, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Ärzte zu erleichtern und die medizinische Fachexpertise der Disziplinen zusammenzuführen“, erläutert Schöne. „In der Pflege wird aber weiter in festen Teams gearbeitet, die den Abteilungen zugeordnet sind, so dass die gewohnten Strukturen für die Mitarbeitenden bestehen bleiben. Gerade im Bereich der Intensivpflege liegt die besondere Stärke in der Entwicklung von festen Teams und dem Wissen, sich auf die Kollegen verlassen zu können.“

Schichtzeiten flexibel gestalten

Auch die Personaldisposition und das Aufstellen von Dienstplänen obliege weiter den einzelnen Abteilungen und laufe nicht in starren übergreifenden Mechanismen. „Wir haben daneben die Möglichkeit geschaffen, dass sich Mitarbeitende, die sich etwa wegen des Schul-/Kitabeginns ihrer Kinder nicht an Schichtzeiten halten können, einer besonderen Gruppe zuordnen lassen können, die wir ‚Intensiv-Pool‘ nennen, in der sie zeitlich flexibel arbeiten und auch Dienstanfangszeiten und die Dienstlänge mitbestimmen können.“

Flexible Arbeitszeitmodelle, die einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen, gehören, wie Schöne erklärt, zu den Mitteln, mit denen sich das Klinikum als attraktiver Arbeitgeber behauptet. „Nach meiner Auffassung haben wir unsere Hausaufgaben wirklich gut gemacht: Es gibt zahlreiche Leistungen von der Kinderkrippe über Hansefit und viele weitere Vorzüge bis zu vollfinanzierten Fachweiterbildungen und Stipendien für Studierende, mit denen wir zur Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden beitragen. Wer hier arbeitet, soll sich wohl fühlen – und dazu gehört es natürlich auch, dass wir uns als familienfreundlich erweisen und auf die gesundheitlichen Belange unserer Mitarbeitenden achten.“ Schöne überzeugt am Klinikum vor allem das gute Teamgefühl – und zwar übergreifend über alle Funktions- und Hierarchieebenen. „Vom Tonfall unter den Kollegen bis zum Zusammengehörigkeitsgefühl gefällt mir das Arbeitsklima bei uns im Haus wirklich sehr gut. Bei mir hat sich im Lauf der Jahre eine ganz große Verbundenheit zum Klinikum eingestellt.“

Schöne ist schon seit über 20 Jahren im Klinikum an Bord. Nachdem er seine Berufsentscheidung beim Zivildienst in einem Altenheim (seinerzeit als erster Zivi überhaupt in Hagen a.T.W.) gefällt hat, ist er anschließend in eine Berufsausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger im Christlichen Krankenhaus Quakenbrück eingestiegen. Nach der Ausbildung und einigen Berufsjahren in Quakenbrück ist er ins Klinikum gewechselt und hat die Fachweiterbildung für die Intensivpflege absolviert. Danach hat Schöne viele Jahre lang auf der konservativen und der operativen Intensivstation des Klinikums gearbeitet und parallel Pflegemanagement studiert. Der Dipl. Pflegewirt (FH) bekleidet die Position, seit sie im Jahr 2014 geschaffen worden ist. Beim ihm laufen die Belange der Intensiv-/Anästhesiepflegeteams aus allen Abteikungen zusammen, außerdem steuert er die Weiterbildungsmöglichkeiten und die Personalgewinnung für diesem Bereich.

Nach den Worten von Schöne gehört die Fachweiterbildung für Intensiv-/Anästhesiepflege zu den besonders gefragten Spezialisierungen für Gesundheits-/Krankenpfleger. Wie er erklärt, wird sie laufend auch an der Akademie des Klinikums angeboten. „Unsere Akademie ist eine der modernsten Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe in Deutschland. Wer sich für einen Berufseinstieg oder für eine der Fachweiterbildungen interessiert, findet bei uns viele gute Möglichkeiten vor und kann sich in alle Richtungen entwickeln.“

Vor dem Einstieg erst Probearbeiten

Die Fachweiterbildungen für den Bereich Intensiv- und Anästhesiepflege starten jährlich, immer am 1. April. Sie laufen über einen Zeitraum von zwei Jahren und umfassen neben Unterrichtsblöcken auch Praktika, die auf den verschiedenen Intensivstationen oder der Anästhesie stattfinden oder in Außeneinsätzen wie der Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde. „Wir nehmen jeweils 10 bis 14 Teilnehmer auf, aber in diesem Bereich erst wieder nächstes Jahr. Jetzt im Herbst beginnt voraussichtlich erstmals die Weiterbildung für den Einsatz auf Schlaganfalleinheiten. 2022 bieten wir auch die Weiterbildung für Notfallambulanzen an.“ Interessierte könnten jederzeit auch Termine für ein Praktikum oder Probearbeiten vereinbaren. „Das wird vielfach gemacht, um die Arbeitsbereiche bereits vorher kennenzulernen“, so Schöne.

Anknüpfend an die drei Pflegespezialisierungen können an der Akademie noch spezielle Weiterbildungen etwa für den Einsatz in „Stroke Units“ für Schlaganfallpatienten, für außerklinische Beatmung, Wundmanagement oder Geriatrie und Palliativpflege absolviert werden, mit denen sich die Absolventen passgenau für Anforderungen des Hauses qualifizieren und aktiv zur Verbesserung ihrer Gehaltssituation beitragen können. „Es schlägt sich in der Vergütung nieder, wenn weitere Qualifikationen für spezielle Aufgabenbereiche erworben werden – gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass sich unsere Mitarbeiter weiterentwickeln oder, wenn sie es wünschen, in andere Arbeitsfelder wechseln können. Darüber hinaus ist es möglich, Fach- oder Führungslaufbahnen von der Stations- bis zur Pflegedienstleitung einzuschlagen und sich entsprechend zu qualifizieren oder sich für ein duales Studium zu entscheiden.“

Infos zu Einstiegsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten finden sich auf der Internetseite des Klinikums über www.klinikum-os.de, Thomas Schöne kann per E-Mail über thomas.schoene@klinikum-os.de angesprochen werden.

