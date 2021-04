Osnabrück. Trainee-Programme sind attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Berufseinsteiger:innen. Wer nach der Uni ein Traineeship absolviert, kann die Chancen am Arbeitsmarkt verbessern.

Heutzutage wird von Studierenden ziemlich viel erwartet. Auslandserfahrung, Sprachkenntnisse, exzellente Noten und dann neben dem Studium auch noch unzählige Praktika bei renommierten Adressen. Nur wer einen makellosen Lebenslauf vorweisen kann, wird so richtig Karriere machen. So heißt es leider recht oft.

Aber nicht jede:r kann damit so einfach mithalten. Wer zum Beispiel in den Ferien jobben muss oder ein hartes Studium hat, kann nicht ohne Weiteres Arbeitserfahrung sammeln. Trotz Mindestlohn werden viele Praktika immer noch nicht vergütet. Gerade wenn sie kürzer als drei Monate dauern. Sollen all diejenigen dann in die Röhre gucken und auf die Karriere verzichten?

Kleine Lücke? Kein Problem

Nein. Wer eine vermeintliche Lücke im Lebenslauf hat, kann es trotzdem schaffen. Einen attraktiven Einstieg ins Berufsleben bieten Trainee-Programme. Wie der Name schon sagt, geht es hierbei um ein Training, das auf eine künftige Stelle vorbereitet. Die betriebsinterne Ausbildung richtet sich ausschließlich an Hochschulabsolvent:innen, die dem Karrierestart auf die Sprünge helfen wollen.

So jemand ist zum Beispiel Leonie Richter. Sie hat an der Universität Duisburg-Essen BWL studiert und den Master-Abschluss erlangt. Allerdings: „Ich habe im Studium vergleichsweise wenige Praktika gemacht“, sagt sie. „Für den Berufseinstieg fehlte mir die praktische Erfahrung, zumindest hatte ich das Gefühl.“

Trotzdem bewirbt sie sich auf eine freie Stelle beim Logistikunternehmen NOSTA in Osnabrück. Erst im Bewerbungsgespräch kristallisiert sich heraus, dass Leonie lieber an einem Trainee-Programm teilnehmen möchte, das NOSTA ihr letztlich auch anbietet. Sie durchläuft alle relevanten Stellen im Controlling, sammelt Berufserfahrung, lernt Kolleg:innen kennen. Nach dem Traineeship wird sie übernommen und arbeitet nun im Finanz-Controlling.

Viele Eindrücke sammeln

Das Traineeship, das Leonie absolviert hat, hat einen fachlichen Schwerpunkt. Ohne BWL-Studium mit dem Schwerpunkt auf Finance und Accounting wäre sie nicht so leicht daran gekommen. Das ist aber nicht bei allen Traineeships der Fall. Es gibt aber auch Unternehmen, die allgemeine Programme anbieten, in denen sich die spätere Position peu à peu herausbildet. Das ist für Berufsanfänger:innen genauso interessant wie für fachfremde Quereinsteiger:innen.

Die Job-Rotation macht das Trainee-Programm erst zu dem, was es ist. Die Trainees sollen in allen relevanten Bereichen Erfahrungen sammeln, um abteilungsübergreifendes Denken zu erlernen. Empathie ist das Stichwort. Auch Leonie konnte in verschiedenen Bereichen ihr Können unter Beweis stellen. So arbeitete sie auch in der Buchhaltung, der Disposition und der Personalabteilung, also in allen Schnittschnellen zum Controlling. „Ich wurde in die verschiedensten Projekte eingebunden und hatte Einblick in viele Prozesse. Beim Direkteinstieg hätte ich diese Erfahrungen nicht sammeln können“, meint Leonie. Nach jedem Abteilungswechsel erhielt sie außerdem Feedback, um sich weiterzuentwickeln.

Die Spreu vom Weizen trennen

Es gibt aber Stellen für Berufseinsteiger:innen, die zwar vorgeben, ein Trainee-Programm anzubieten, aber in Wahrheit nur billige Arbeitskräfte anheuern sollen. Wichtig ist, dass das Programm einem „normalen“ Einstieg ins Unternehmen finanziell in Nichts nachsteht. Auch müssen Trainees eine:n feste:n Ansprechpartner:in haben, damit sie in allen Stationen des Programms angeleitet werden. Weiterbildung, Feedbackrunden und Raum für Fehler sollten eine Selbstverständlichkeit sein.

Schlagzeilen machte indes ein besonders krasses Negativbeispiel für ein Traineeship, das eine Master-Absolventin im Lektorat einer größeren PR-Agentur in Delmenhorst durchlief. Sie verdiente im ersten Lehrjahr 750 Euro, im zweiten 1000 Euro. Begleitende Schulungen wurden nicht angeboten. Mehr noch: Auf Bitten nach Hilfestellungen reagierten die Kolleg:innen damit, dass sie ihr Problem googlen oder den Duden zu Rate ziehen solle. Nach einer betriebsbedingten Kündigung, von der sie kurz nach Ablauf des Programms erfuhr, verklagte die junge Frau das Unternehmen, weil sie sich ausgenutzt fühlte – mit Erfolg: 15.000 Euro brutto muss die Agentur jetzt nachzahlen.

Grund zu klagen hat Leonie nicht. Im Controlling und in der Personalabteilung hatte sie zwei Patinnen, besuchte Schulungen an der firmeneigenen Academy. „Als Trainee hatte ich auch Welpenschutz“, sagt sie. Mal einen Fehler machen zu können, ist wichtig für die Lerneffekte im Programm. Nach dem Traineeship wurde sie als Angestellte ins Controlling übernommen, auch daran erkennt man, ob ein Trainee-Programm taugt. „Mir hat das insgesamt sehr geholfen“, resümiert Leonie Richter. „Ich würde es allen empfehlen, die gerade von der Uni kommen.“