Die Himalaya-Nation Bhutan ist nicht nur wunderschön, dort ist auch das Glück das Maß aller Dinge. Die glücklichsten Menschen der Welt leben aber woanders.

Osnabrück. Worin liegt das Geheimnis des Glücks? Seit der Antike fesselt diese eine Frage die Wissenschaft. Inzwischen hat sich mit der Glücksforschung ein einiger Wissenschaftszweig rund ums Glücklichsein herausgebildet. Daran beteiligt sind unzählige Disziplinen: Medizin, Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Theologie, Politik- und Wirtschaftswissenschaft – um nur einige Beispiele zu nennen. Aber was hat die Wissenschaft herausgefunden? Und kann man Glück messen? Ein Streifzug durch 2000 Jahre Glücksforschung.

Philosophie: Was ist Glück – Müßiggang oder Tugendhaftigkeit? Glaubt man dem Engländer Jeremy Bentham, so besteht Glück im Kern aus einer mathematischen Formel: Das Maximum an Freude plus das Minimum an Leid ergeben das größtmögliche Glück