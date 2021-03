Osnabrück. Schon mehrere Monate sind viele Menschen in ihrer Freizeitgestaltung eingeschränkt: In Sportstätten darf nicht trainiert werden, Geschäfte haben geschlossen, Restaurants sowieso. Deshalb erlebte der klassische Spaziergang in den letzten Monaten eine kleine Wiedergeburt. Doch langsam aber sicher gehen vielen die Ideen für neue Routen und Ziele aus. Da schaffen die Stadtwerke Osnabrück jetzt Abhilfe: mit dem Walking Dinner.

Ein kulinarischer Spaziergang



„Unser Ziel dahinter ist es, kleine Anregungen für schöne Spaziergänge durch die Osnabrücker Innenstadt zu geben – und wer viel läuft, muss sich natürlich auch stärken“, erklärt Marina Elixmann aus dem Energiebereich und schmunzelt. Das Ganze funktioniert nämlich so: In der Vorteilswelt der Stadtwerke finden Energiekunden seit Anfang März bis Ende April „2 für 1“-Gutscheine für insgesamt sieben Restaurants in Osnabrück. Jedes Restaurant bietet entweder eine Vor-, Haupt- oder Nachspeise an. Kunden können sich so also ihr eigenes Drei-Gänge-Menü zusammenstellen. Da aber die Restaurants momentan noch geschlossen haben, gibt es alle Gerichte to go. So kann man sein Dinner mit einer lieben Person und einem Spaziergang von Station zu Station verbinden.

Sieben Restaurants bieten ihre Speisen an

Mit dabei sind das Redlinger`s Deli und YouShiMe mit einer Vorspeise, die Steakmeisterei, das Mellows und die Bio Pommes Manufaktur mit einer Hauptspeise sowie Leysieffer und die Eisdiele Schlecks mit einer Nachspeise. „So kann man zum Beispiel erst eine Sushi-Vorspeise von YouShiMe genießen.

Die holt man sich aus der Markthalle ab, geht in Richtung L & T-Parkhaus und sucht sich ein schönes Plätzchen an der Hase. Danach schlendert man über die große Straße und den Kamp zum Mellows an der Redlinger Straße und gönnt sich dort die Sonnengruß-Bowl. Dann heißt es erst einmal: ein paar Kalorien verbrennen. Über die Katharinenstraße geht’s zum Wall, wo vielleicht schon die ersten Krokusse blühen, über die Dielingerstraße zur Krahnstraße . Denn da winkt zum Abschluss noch etwas Süßes: ein leckeres Dessertteilchen bei Leysieffer“, schlägt Elixmann vor. An jeder Station bekommen Stadtwerke-Energiekunden die Gerichte im 2 für 1-Vorteil.

Unterstützung für die Restaurants vor Ort

Die Aktion soll aber nicht nur den Energiekunden der Stadtwerke eine Idee für einen etwas anderen Spaziergang liefern. „Wir möchten damit auch die Restaurants in Osnabrück unterstützen, die unter der momentanen Situation oft sehr zu leiden haben “, so Elixmann. Die Gutscheine findet man ganz einfach im Kundenportal (www.swo.de/meine-stadtwerke ) unter „Meine Vorteile “ und in der Stadtwerke Osnabrück Vorteilswelt App. Dort können Kunden die gewünschten Vorteile reservieren, beim jeweiligen Restaurant ausgedruckt oder in der App vorzeigen und vom 2 für 1-Angebot profitieren.