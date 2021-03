Georgsmarienhütte. Umfragen zeigen, dass sich jeder Dritte über 60 zunehmend einsam fühlt. Ein Wohnprojekt in Georgsmarienhütte will dem mit Begegnungen und Freizeitangeboten entgegenwirken. Zu Besuch im Lichtenberg-Haus.

Johanna Dietz hat das Schnitzen für sich entdeckt. Aber erst, nachdem sie nach Georgsmarienhütte gezogen ist. Mit Ende 70 wagt sie den Neuanfang: „Ich hatte mit meinem Mann ausgemacht: Wenn einer von uns beiden alleine ist, ziehen wir zu den Kindern“, sagt die heute 88-Jährige, die aus dem Weserbergland stammt. Als es so weit ist, tauscht sie ihr großes Einfamilienhaus mit Garten in Bevern gegen eine Mietswohnung mit zwei Zimmern in Georgsmarienhütte ein. „Am Anfang fühlte sich das an wie in einer Ferienwohnung“, erinnert sich Dietz. „Aber inzwischen ist das hier mein Zuhause.“

Seit zehn Jahren lebt sie im Lichtenberg-Haus im Herzen des Stadtteils Oesede, nur einen Steinwurf von Einkaufsmöglichkeiten und Arztpraxen entfernt. Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Zuhause von Dietz kein bisschen von anderen Mehrparteienhäusern. Doch das Lichtenberg-Haus ist extra auf die Bedürfnisse von Senioren ausgerichtet, ein Altenheim ist es trotzdem nicht. „Als wir mit dem Bau begannen, entwickelten wir ein Konzept, um der Einsamkeit im Alter vorzubeugen“, erklären Claudia und Günther Riesenbeck, Eigentümer und Vermieter des Lichtenberg-Hauses. Wie eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigt, fühlt sich bereits jeder Dritte zwischen 60 und 69 manchmal bis ständig einsam.

Entspannte Begegnungen im Gemeinschaftsbereich

Die Philosophie, die in dem seniorengerechten Wohnhaus gelebt wird, will dem entgegenwirken: Im Erdgeschoss findet sich ein sogenannter Kommunikationsraum, der eine großzügige Küche mit einem Wohn- und Aufenthaltsbereich für gemeinsame Aktivitäten verbindet. Dazu kommen im Keller ein Sportbereich für Gymnastikstunden sowie ein Werkraum, in dem Dietz zusammen mit einem anderen Bewohner schnitzt. Für das Weihnachtsfest im letzten Jahr sind nach langer Arbeit endlich die Holzfiguren fertig geworden, die die Seniorin mit Stolz präsentiert. „Ohne die Hilfe von meinem Mitbewohner hätte ich das nie geschafft“, meint Dietz.

Insgesamt leben 16 Menschen in den 15 Mietswohnungen des Lichtenberg-Hauses. Die jüngste Bewohnerin ist 60 Jahre alt, die älteste 92. Von der Hausfrau über den ehemaligen Stahlarbeiter bis zum Diplom-Ingenieur sind alle Schichten vertreten. Die meisten Bewohner sind von Anfang an dabei und leben schon zehn Jahre in dem Haus, das sich das Motto „Junges Wohnen für Senioren“ auf die Fahnen geschrieben hat.

Alle Bewohner haben in der gemieteten Wohnung ihr eigenes Reich, sind aber jederzeit zu gemeinsamen Aktivitäten eingeladen. „Als das Projekt gestartet ist, haben wir als Vermieter noch Impulse gegeben“, erzählt Günther Riesenbeck. „Zum Beispiel haben wir gemeinsame Koch- oder Filmabende angeregt.“ Claudia Riesenbeck gibt als gelernte Physiotherapeutin mit viel Erfahrung in der Geriatrie die Gymnastikkurse für die Senioren. „Ich bin mir sicher, dass unsere Bewohner fit bleiben und durch die Aktivitäten auch weniger sturzgefährdet sind“, bemerkt sie. Inzwischen hat sich das Zusammenleben aber zu einem Selbstläufer entwickelt, wie Johanna Dietz bestätigen kann: „Ich schätze unsere gute Hausgemeinschaft sehr“, sagt sie.

Neues Haus – selbes Konzept

Das zehnjährige Bestehen des Lichtenberg-Hauses wollten die Riesenbecks und die Bewohner 2020 eigentlich mit einer Feier begehen – doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Auch sollte am 13. November das Richtfest für das Änne-Konrad-Haus in Oesede-Nord stattfinden. Dort werden ebenfalls dreizehn neue Wohnungen für Senioren geschaffen, die Kontakt suchen und körperlich wie geistig fit bleiben wollen. „Das Konzept ist eins zu eins dasselbe wie im Lichtenberg-Haus“, erklärt Günther Riesenbeck. Wenn mit dem Bau alles nach Plan abläuft, ist das Änne-Konrad-Haus ab September bezugsfertig.

Die Wohnungen des Lichtenberg-Hauses werden unmöbliert vermietet, sind aber mit einer Einbauküche und einem seniorengerechten Bad ausgestattet. „Die Dusche ist zum Beispiel ebenerdig und auch die Steckdosen haben wir etwas höher montieren lassen, als das normalerweise der Fall ist“, sagt Claudia Riesenbeck. Außerdem haben die meisten Wohnungen einen kleinen Balkon oder eine Loggia, es gibt aber auch einen Gemeinschaftsbalkon in der vierten Etage mit einem weiten Blick über Georgsmarienhütte. Wer die Aussicht genießen möchte, kann mit dem Fahrstuhl dorthin fahren. Ein weiteres Detail, das den Senioren den Alltag im Lichtenberg-Haus erleichtern soll.

Nachhaltiges Bauen

Die Bewohner zahlen eine feste Warmmiete und beteiligen sich anteilig an der Nutzung der Gemeinschaftsräume. Damit liegt der Mietpreis zwar höher als in einer regulären Zwei-Zimmer-Wohnung, aber dafür bekommen die Bewohner etwas geboten. Neben den Gemeinschaftsräumen sind beispielsweise die Kosten für den Hausmeister, die Reinigung des Treppenhauses oder die Abfallentsorgung im Preis mit inbegriffen. Energiekosten spart das Haus von selbst, denn beim Bau legten die Riesenbecks Wert auf Nachhaltigkeit: „Auf dem Dach stehen Solarpanelen und das Haus ist bestens isoliert, sodass die Mieter energieeffizient wohnen“, erklärt Günther Riesenbeck. Das neue Änne-Konrad-Haus wird sogar nach KfW 40 Plus-Kriterien gebaut, dem derzeit höchsten Effizienzstandard für Wohnhäuser in Deutschland.

Durch die Corona-Krise hat sich das Leben für die Bewohner des Lichtenberg-Hauses verändert. Die Gymnastikstunden pausieren beispielsweise und auch das gesellige Beisammensein ist momentan nicht möglich. Ein Lichtblick aber: Die überachtzigjährigen Bewohner wie Johanna Dietz sind inzwischen geimpft. „Bald wird wieder das Sonntagscafé stattfinden“, erzählt Günther Riesenbeck. Langsam, aber sicher wird der Alltag also wiederzurückkehren.