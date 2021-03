Aussortieren und Aufräumen: Klarschiff im Kleiderschrank zu machen, das kann uns richtig glücklich stimmen.

iStock/Deagreez

Osnabrück. Wenn Sie mich fragen, wo liegt das Glück derzeit? Würde ich ganz klar sagen „Zuhause“. Dort verbringen wir derzeit die meiste Zeit und wir können in vielen Bereichen unser Glück finden. Ich werde meistens angerufen, wenn das Glück aus dem Kleiderschrank verlorenen gegangen ist. Immer dann, wenn die Ziel- und Hoffnungshosen in der Überzahl sind oder das Gefühl herrscht, das jedes Outfit gleich aussieht. Doch wie kann das Glück wieder in den Kleiderschrank einziehen? Dafür können Sie einiges tun. Heute habe ich Ihnen sechs praktische Tipps mitgebracht, damit Sie (wieder) mit Freude in den Schrank schauen.