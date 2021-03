Osnabrück. Bunt und individuell statt grau und tot - so sehen naturnahe Gärten aus. Sie sind nicht nur für das Auge eine Wohltat, sondern tun auch Umwelt und Klima gut. Dass sie besonders viel Pflege beanspruchen, ist übrigens ein Mythos.

Eine Wiese ist mehr als grüner Rasen. Blumen färben eine Wiese bunt und bieten Bienen und Schmetterlingen Nahrung. Vögel fangen Würmer und Asseln, die sich im Boden tummeln. Diese Idylle kann jeder zuhause haben, wenn der Garten naturnah gestaltet ist. Naturgärten sind somit nicht nur für das Auge eine Wohltat, sondern auch für Klima und Umwelt.

Was aber zeichnet einen solchen Garten aus? Thorsten Wiegers, Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit des NABU in Nordrhein-Westfalen, meint: „Ein naturnaher Garten arbeitet mit der Natur, nicht dagegen.“ Am besten sei es, wenn vor allem heimische Gewächse angepflanzt würden. Diese seien an das hiesige Klima angepasst und böten Insekten wie Vögeln Nahrung und Lebensraum.

Je bunter desto besser

Ein paar Beispiele? In der Hecke kann Kirschlorbeer Platz für einen Liguster machen. Felsenbirne oder Flieder können als Sichtschutz dienen oder auch für sich stehen. Blauraute, Pfingstrose und Bartblume verzieren Beete, während sich Bärlauch, Thymian und Rosmarin nicht nur als Küchenkräuter, sondern als Nahrungsquelle für Bienen eignen. Insekten kommen außerdem bei Pflanzen mit ungefüllten Blüten, zum Beispiel Malven oder Fetthennen, leichter an Pollen und Nektar. Generell gilt beim Pflanzenkauf, auf biologische Zucht und regionale Herkunft zu achten. Das geht in lokalen Gärtnereien und Baumschulen einfacher als im Baumarkt.

Eine vielfältige Bepflanzung hat sogar einen praktischen Vorteil: „Je bunter der Garten, desto schwieriger macht man es Schädlingen“, sagt Marie Diederich. Sie betreibt den Blog Wurzelwerk und bietet im Netz vor allem Tipps für den Gemüseanbau. Eine diverse Bepflanzung verhindere, dass Schädliche sich ausbreiteten, erklärt Diederich und ergänzt: „Eine schöne Symbiose bilden Möhre und Zwiebel, weil sie einander die Schädlinge durch ihren Geruch fernhalten.“

Lebensräume schaffen statt Schädlingsbekämpfung

Weniger gern gesehene Gartenbewohner können anderen Tieren auch als Nahrung dienen. Thorsten Wiegers rät deshalb, Lebensräume in den Garten zu integrieren: „Ein Reisighaufen bietet Igeln Unterschlupf. Diese ernähren sich von Schnecken.“ Nistkästen für Vögel oder Insektenhotels sind ebenfalls ratsam. Ein anderer Helfer aus dem Tierreich sind Marienkäfer, die in Mauerritzen oder Laubhaufen leben und deren Larven Blattläuse fressen. Sollte der Befall besonders stark sein, können die Pflanzen mit dünner Seifenlauge oder Brennnesselsud abgespritzt werden. Insektizide sind im Naturgarten überflüssig.

Trotz vielfältiger Pflanzenwelt brauchen Naturgärten wenig Pflege. Die Blumenwiesen werden erst gemäht, wenn die ersten Blumen verblüht sind. Mit einer Sense oder einem Spindelmäher gelingt das Mähen schonender, aber auch umweltfreundlicher als mit dem motorbetriebenen Rasenmäher. Das Gießwasser holt man bestenfalls aus der Regentonne und verteilt es mit der Gießkanne über den Pflanzen.

Behutsame Bodenpflege

Während Tiere und Pflanzen im Naturgarten willkommen sind, hat Torferde dort nichts zu suchen. „Der Torfabbau ist eine echte Sauerei“, sagt Marie Diederich. Zurecht: Torf wird in Moorlandschaften gewonnen, die Unmengen an CO 2 speichern. Beim Abbau wird das Klimagas jedoch freigesetzt und die sensiblen Moore unwiderruflich zerstört. Als Alternative schlägt die Gartenbloggerin Komposterde vor: „Selbst zu kompostieren und Abfälle zu recyclen, ist das Umwelt- und Klimafreundlichste überhaupt.“ Falls im heimischen Garten der Komposthaufen fehlt, kann man die Erde in Kompostwerken günstig zukaufen

Um die Komposterde aufzutragen, hat Diederich ebenfalls einen Tipp: Sie lockert den Boden ihrer Gemüsebeete mit einer Grabegabel auf und gibt den Kompost darauf. Den Boden gräbt sie nicht um, sodass das Bodenleben intakt bleibt. „Die Lebewesen im Boden sind auf ihre Schichten spezialisiert. Aber wenn man den Boden umgräbt, schadet man dem Bodenleben“, erklärt Diederich.

Wer sich am naturnahen Gärtnern probieren will, der muss nicht von heute auf morgen seinen Garten umstellen. „Man kann in einer Ecke der Natur den Garten überlassen und schauen, was passiert“, empfiehlt Thorsten Wiegers vom NABU. Damit findet man schnell heraus, ob der Naturgarten zu einem passt.