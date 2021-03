Osnabrück. Wer als Hobbygärtner loslegen möchte, hat eine große Auswahl: Von der Schaufel bis hin zum selten Spezialwerkzeug gibt es (fast) alles und das auch noch in verschiedenen Preiskategorien. Doch was benötigt man wirklich?

Bevor der Neu-Gärtner mit einer langen Liste zum nächsten Fachhandel, Gartencenter oder Baumarkt läuft, empfiehlt sich ein Blick in den eigenen Garten oder auf den Balkon. Dann helfen Antworten auf folgende Fragen: Wie ist der Ist-Zustand, sprich welche Pflanzen gibt es dort bereits? Wie schaut der Boden aus? Habe ich viel Rasen, Hecken oder Beeten? Und was will ich im Garten/auf dem Balkon machen und/oder anpflanzen? Dann gilt es die passenden Werkzeuge auszuwählen.

1. Spaten

Der beste Freund des Gärtners – solange er nicht nur mit Töpfen und Balkonkästen arbeitet – ist der Spaten. Zum Umgraben oder Löcher ausheben gibt es nichts Besseres. Bei der Wal des Spatens kommt es auf einen robusten, belastbaren Stil und eine gut geschärfte – und nachschärfbare – Kante an.

2. Schaufel

Bei Schaufeln rät Karsten Igel von Igel Gartenkultur in Bramsche zur geschmiedeten Schaufel, da man diese grundsätzlich besser schärfen kann als Modelle aus gepresstem Metall. „Die gepressten Schaufeln sind meist aus dünnem Material und werden ausgestanzt“, so Igel: „Bei denen kann das Blatt der Schaufel schon mal verbiegen, wenn man eine Pflanze ausgräbt. Andres sei dies bei „richtig geschmiedeten“ Schaufeln. Geschmiedete Handschaufeln beispielsweise gäbe es schon ab 20 Euro.

3. Gießkanne

Wer nicht nur wenige Pflanztöpfe gießen muss, sollten im Zweifelsfall gleich mehr als eine Gießkanne kaufen – und ein Modell wählen, das einen feinen Regen erzeugt.

4. Harke

Manche sagen auch Forke oder Rechen zur Hake. Sie ist zum Zusammenkratzen von Laub, Ästen und Pflanzenteilen unerlässlich.

5. Grubber

Ein Grubber hat drei bis fünf Krallen aus Stahl. Mit dem Grubber können Gärtner den Boden auflockern – und Unkraut aus der Erde ziehen. „Bei breiteren Flächen kann man damit auch zwischen den Pflanzenreihen durch“, so Igel. Durch das Auflockern des Bodens, können Luft und Wasser besser in die Erde Eindringen.

6. Sauzahn

Auch der sogenannte Sauzahn, bestehend aus einem sichelförmigen Zinken, dient der Bodenbearbeitung, konkret dem Auflockern der Erde. „Damit kann man auch zwischen den Pflanzen arbeiten und kommt tiefer in die Erde“, weiß Igel aus Erfahrung.

7. Unkrautjäter

Als Unkrautjäter empfiehlt Igel den „Cape Cod Weeder“ von Krumpholz: „Der ist sehr handlich und auch für den Balkon geeignet, und ein kleines Universalgerät.“ Breiter als der Sauzahn ist der Cape Cod Weeder auch harte Böden eignet und kann zudem genutzt werden, um schnell kleine Fugen zu säubern.

8. Handschuhe

Für Igel müssen Handschuhe vor allem eines sein: Bequem. Wer nicht gerade Rosenschneiden wolle und aus Schutz vor Dornen festeres Leder benötige, könne sich für weiches, beschichtetes Leder entscheiden, das bestenfalls auch wasserabweisend ist.

9. Gartenschere

Bei einer guten Baum-, Reb- und/oder Gartenschere kommt es darauf an, dass man sie nachschärfen kann. Wird sie stumpf, schneidet sie nicht mehr sauber, sondern quetsch nur. Eine Gartenschere, die Igel empfehlen kann ist die „Felco Nummer 2“. Ein Tipp für Linkshänder: Für sie gibt es teilweise extra angepasste Modelle.

10. Säge

Irgendwann reicht die Gartenschere einfach nicht mehr. Dann muss die Säge ran. Für Einsteiger eigne sich unter anderem eine Felco-Klappsäge, so Igel: „Sie sägt wie eine Gartensäge bis zu fünf Zentimeter dicke Äste, und das Blatt ist normalerweise geschützt.“