Osnabrück. Endlich Frühling – da zieht es viele Menschen nach draußen an die frische Luft. Und wenn das Aprilwetter dies nicht ermöglicht, macht es Spaß sich die Sonne in Form von Vogelgezwitscher, Pflanzen, Blumen, und entsprechenden Mustern ins Haus zu holen

Natürliche Farben und Materialien

Der Frühling muss nicht immer knallbunt sein: Wer es dezenter mag, setzt auf natürliche Materialien wie Holz, Rattan, Bast, Wiener Geflecht oder Bast, aber auch Leinen und Steingut. Dazu passt eine Farbpalette von Weiß, über Sand- und Beigetöne sowie Taupe und Greige bis hin zu Brauntönen. Besonders beliebt sind derzeit Naturtöne, die auf einem warmen Grundton basieren. Denn damit lässt sich zuhause ein behagliche Atmosphäre schaffen. Gleichzeitig stehen diese Farben für Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit. Dazu passend können Flechtkörbe beispielsweise als Blumentöpfe oder Ablageschale im Eingangsbereich genutzt werden.

Je nach Geschmack und Laune lassen sich diese Farben entweder mit leichten Pastelltönen, kräftigem Grün, dunklem Blau sowie glamourösen Goldtönen oder "warmen" Metall wie Messing, Bronze oder Kupfer kombinieren. Und wer der gewählten Farbfamilie treu bleiben möchte, setzt bei den Materialien auf einen kontrastreichen Mixt. Ganz gleich wofür man sich entscheidet, Gaby Rense und Elisabeth Gurgenidze von Pottblume in Osnabrück haben festgestellt: „Die Menschen brauchen jetzt etwas für die Seele und machen es sich zuhause gemütlich."

Klassisch frische Farben

Und die beiden wissen auch: „Viele Kunden wünschen sich nach den langen, dunklen Tagen frische und knallige Farben." Klassiker sind hier Gelb und Grün. Ob Krokusse, Tulpen oder Sumpfdotterblumen, beim Frühjahrsparziergang kann man viele Frühlingsblüher in genau dieser Farbkombination entdecken. Zudem eigenen sie sich auch hervorragend für Accessoires - und manches Geschirr-Dekor holt gar eine Blumenwiese auf den Teller.

Kissen kann man nicht genug haben



Wer sich den Frühlings ins Haus holen möchte, tauscht am einfachsten ein paar Accessoires aus. Konkret lautet ein kleiner und ebenso einfacher Geheimtipp für die Deko im eigenen Zuhause: Mit Kissen lässt sich die Wirkung eines Raumes einfach verändern.

Ob in Frühlingsfarben oder zurückhaltenden Erdtönen, schlicht uni oder gemustert - mit neuen Bezügen lässt sich bei gleichbleibender Einrichtung sofort eine andere Stimmung erzeugen. Zudem ist die Auswahl riesig: Sowohl hinsichtlich der Farben und Muster als auch der Größen und Materialien haben Kissenliebhaber die Qual der Wahl. Das Beste dabei: Wer eine Reihe von Kissen hat, muss gar nicht alle Bezüge wechseln, manchmal reichen schon ein oder zwei, die als besonderer Blickfang dienen.



Pflanzen machen gute Laune

"Es ist wunderschön zu sehen wie die Natur erwacht und die Pflanzen aus der Erde sprießen und auch die Blätter wieder wachsen“, findet Uta Westerholt, Geschäftsführerin von Prelle in Osnabrück: „Dazu gehört für mich im Frühling auch immer der tolle Magnolienbaum am Domkapitel. Der erinnert mich auch immer an meine schöne Schulzeit. „Deshalb hat Westerholt selbst auch schon seit fast zwanzig Jahren einen Magnolienbaum, der schon drei Mal mit ihr umgezogen ist." Wer nicht warten möchte, bis die Magnolien blühen, der findet aktuell bei Floristen, Gärtnern und in Gartencentern viele Frühlingsblüher. Draußen können sich auch die Nachbarn oder Spaziergänger daran erfreuen, drinnen ergänzen sie den eigenen Indoor-Dschungel oder ziehen als Solitär alle Blicke auf sich.

Einfach mal mit raus nehmen

Ob im eigenen Garten, auf dem Balkon: Auch wenn das Wetter im Frühling noch unbeständig ist, macht die Kaffeepause draußen einfach viel mehr Spaß als drinnen. Das Beste dabei: Picknick-Geschirr vereinfacht zwar den Transport nach draußen, ist aber eigentlich gar nicht nötig. Eine Becher Kaffee oder Tee sowie bei Bedarf eine Decke reichen völlig aus.

Gelb ist eine Farbe des Jahres

Besonders präsent in diesem Frühjahr ist die Farbe Gelb: Geschirr und Vasen, Gardinen und Bettwäsche erstrahlen in einem sonnigen Gelbton. Nach einem langen Pandemie-Winter hilft ein Blick in die Farblehre, bei der Begründung dafür: Die Farbe Gelb wird als anregend, heiter, freundlich und optimistisch wahrgenommen. Daher wird sie häufig mit Licht und Helligkeit assoziiert. Außerdem schreiben Psychologen ihr eine belebende Wirkung zu. Und Wolfgang von Goethe notierte in seiner Farbenlehre: "So ist es der Erfahrung gemäß, dass das Gelbe einen durchaus warmen und behaglichen Eindruck mache. Daher es auch in der Malerei der beleuchteten und wirksamen Seite zukommt."

Ganz aktuell wählte zudem das Farbinstitut Pantone das strahlende Gelb "Illuminating" gemeinsam mit einem dezente Grau "Ultimate Grey" zu den Farben des Jahres 2021. Zur Begründung hieß es: Illuminating, ein helles und fröhliches Gelb, sprüht vor Lebendigkeit und wärmt mit der Kraft der Sonne." Ultimate Gray sei Sinnbild der soliden Zuverlässigkeit eines unvergänglichen, sicheren Fundaments. Wie Kiesel am Strand, die die Zeit überdauern, erzeuge das dezent beruhigende Ultimate Gray ein Gefühl der Gelassenheit, Beständigkeit und Resilienz. Und Pantone zeigte sich überzeugt: "Die Gegenüberstellung von Illuminating und Ultimate Gray verleiht Tischwäsche, Bettwäsche, Kissen und anderen Wohnaccessoires eine muntere Energie, während ein Anstrich in leuchtendem Illuminating Gelb mit Akzenten in solidem, zuverlässigem Ultimate Gray einer Eingangstür eine freundlich einladende Note verleiht."