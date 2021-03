Osnabrück. Gärtnern steht bei Jung und Alt hoch im Kurs. Und unter dem Motto „Vom Garten in die Küche“ versuchen sich auch immer mehr als Selbstversorger. Das ist gar nicht so schwer, wie drei Profis verraten.

Hans-Jörg Durstewitz wandelte das alt-eingesessene Osnabrücker Geschäft Samen-Frese in einen Onlineshop um. Daniel Rauf leitet den gleichnamigen Familienbetrieb, dessen Angebot vom Saatkorn, über Stecklinge oder Jungpflanze bis zur fertigen Blume reicht. Und Gartenblogger und YouTuber Dennis Eizen hat Produktionsgartenbau in Osnabrück studiert und arbeitet bei einem Saathersteller.



Selbst Anfänger haben die Qual der Wahl

Wer als Selbstversorger starten will, muss sich zunächst entscheiden: Hobbygärtnern empfiehlt Durstwitz grundsätzlich Radieschen, Salat, Kohlrabi, Rocula, Möhren, Rote Beete, Erbsen, Mangold, Zucchini und Kräuter jeder Art. „Das einfachste für Anfänger wären Radieschen, Salat und Kohlrabi“, findet der Georgsmarienhütter, während Rauf erklärt: „Anfängern empfehle ich auf jeden Fall Pflücksalat Lollo Rosso oder die helle Variante Lollo Bionda.“ Die könne jeder anpflanzen, selbst wenn kaum Platz oder Erfahrung da ist: „Einfach in einen Topf pflanzen mit guter Erde und spätestens, wenn er schlappt gießen“, so Rauf. Auch immer tragende Erdbeeren seien ein guter Tipp. Eizen hingegen rät: „Ab Mitte April lohnt sich die Aussaat von Tomaten, die man dann vier Wochen später auspflanzen kann.“ Wer Zucchini mag, sollte diese seiner Meinung nach unbedingt anbauen: „Zucchini sind so ertragreich, dass eine Pflanze für eine vierköpfige Familie vollkommen ausreicht.“

Dennis Eizen

Richtig sääen

Bei der Aussaat darf das Korn nicht tiefer in die Erde als es selbst dick ist. „Also nur ganz flach reinlegen“, erklärte Samen-Experte Dustwitz. Zudem sei die passende Wärme während der Keimzeit wichtig. Die in der Erde zu messende Keimwärme steht auf den Samentütchen und ist nur während der Keimzeit zu beachten. „Sind die Pflanzen erst aufgegangen sind, dann muss man auf die Wärme nicht mehr so achten“, wusste Dustwitz. Zudem sei genügend Licht wichtig.

Auf das Timing kommt es an

Anzeige Anzeige

In Bezug auf das richtige Timing verwies Eizen auf die Eisheiligen, eine Wetterlage Mitte Mai, die noch für Bodenfrost sorgen kann. Tomaten sollten keinesfalls vorher ins Freiluftbeet gepflanzt werden, gleiches gelte für Zucchini, Paprika, Gurke und Kürbis. Blatt-, Kohl- und Wurzelgemüse hingegen könnten schon früher ins Beet.

Gießen ist gar nicht so einfach

Auf den Punkt brachte Durstwitz seine Anleitung zum Gießen: „Nicht zu nass, aber dauerhaft feucht.“ Rauf berichtete, seiner Erfahrung nach sei die Anzahl an ertrunkenen Pflanzen höher, als die der vertrockneten. Während Eizen oft erlebt, dass Beete zu wenig Wasser erhielten, Kübelpflanzen jedoch tendenziell zu viel. Sein Tipp daher: „Wenn man nach dem Gießen im Beet buddelt und in 30 bis 40 Zentimeter Tiefe alles feucht ist, ist es gut.“

Auf Abstand und in der richtigen Reihenfolge

Einen Punkt, den Anfänger oft unterschätzen: Wie wichtig genug Abstand zwischen ihren Pflanzen im Beet ist. „Bei den meisten Salaten beträgt der Mindestabstand beispielsweise 25 Zentimeter“, so Eizen. In ein typisches Hochbeet passten daher, meist nur ein nach unten rankender Kürbis und etwas Salat daneben. Davon abgesehen riet der Gemüsegärtner: „Wenn möglich, sollte man sein Gemüse in Reihen anbauen und darauf achten, dass im nächsten Jahr nicht die gleiche Kulturart oder eine andere aus derselben Familie, wieder auf der Fläche wie zuvor, angebaut wird“. So können Selbstversorger Pflanzenkrankheiten vorbeugen. Klassisch ist zudem eine Aufteilung in vier Beete für Kohl, Kartoffeln, Fruchtgemüse und Salate. „Wenn man jedes Jahr die Flächen wechselt, ist der Krankheitsdruck nicht so groß“, erklärte Eizen, der zudem dazu empfahl auf den Beeten Zwischenfrüchte wie Phacelia (Bienenweide), Alexandrina Klee oder Kräuter als „Zwischenfrucht“ zu pflanzen. Diese Pflanzen lockern den Boden auf und locken Regenwürmer an. „Man wird mit einem guten Boden belohnt“, so Eizen.

Tipps von alten Hasen holen

Einen speziellen Tipp hatte Durstwitz noch für absolute Anfänger: „Ich würde vielleicht, mit alten Hasen sprechen.“ Dafür empfahl er beispielsweise einen Gang durch Kleingärten: „Dort kann man hier und da mal so einen Plausch über den Zaun machen.“