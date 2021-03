Osnabrück. Es gibt sie schon seit ewigen Zeiten: Glückssymbole, Glücksbringer und Talismane. Um sie herum ranken sich viele mystische Legenden, Geschichten und Riten, auch manch Skurriles. Ein kleiner Exkurs in eine magische Welt.

Angeblich trägt „Germany‘s Next Topmodel“- Mama Heidi Klum jeden Zahn, den sie verloren hat, in einer Tasche mit sich herum. Schwedens Königin Silvia hat immer ihr handgesticktes Kissen mit der Aufschrift „It ain´t easy beeing Queen!“ (Es ist nicht leicht Königin zu sein) dabei und Popstar Madonna hängt an ihrer Buddhakette.

Seit Tausenden von Jahren beeinflussen unterschiedlichste Symbole Gefühle, Leben und Handeln der Menschen aller Kulturen rund um den Globus. Auch im 21. Jahrhundert hat die Magie dieser Zeichen nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Mehr als die Hälfte der Frauen besitzt angeblich einen Glücksbringer, Männer glauben weniger stark an deren Bedeutung, besitzen aber durchaus auch den einen oder anderen Talisman. Glück gibt's wahrlich in Hülle und Fülle: Das Repertoire reicht von Glücks-Anfällen über Liebes-Glück, Glücks-Sternen bis hin zu den berühmten Glückskeksen und seit 2012 wird sogar der Weltglückstag gefeiert.

Vierblättriges Kleeblatt

Einer Legende nach nahm Eva, als sie aus dem Paradies vertrieben wurde, ein vierblättriges Kleeblatt als Andenken mit. So heißt es, dass der Besitzer eines vierblättrigen Kleeblattes ein Stück vom Paradies besitzt.

Kelten und Druiden glaubten vor 2200 Jahren daran, dass das Glücksblättchen sie vor dem Bösen schützt. Die vier Blätter symbolisierten aber auch die vier Himmelsrichtungen und die vier Elemente. Eine besondere Bedeutung liegt in der christlichen Symbolik. Hier verkörpert das Kleeblatt das Kreuz und die vier Evangelien. Übrigens: Unter 5000 Kleeblättern befindet sich höchstens ein Vierblättriges. Auf Reisen mitgeführt, schützt es vor Unglück, näht man es in die Kleidung ein, bewahrt es vor dem Bösen.

Fliegenpilz

Er ist schön, aber sehr giftig. Bei den Germanen galt er als heilige Pflanze. Als schamanisches Rauschmittel wurde er zum Übergang zwischen dieser und der anderen Welt angewandt. Für Pilzkenner ist der Fund eines Fliegenpilzes wirklich ein Glücksfall: In seiner Nähe wachsen essbare Exemplare wie Steinpilze oder Rotkappen. Sicher ist jedoch: Einen Fliegenpilz sollte man niemals essen.

Glückspfennig

Der Glückspfennig ist ein Symbol für Reichtum. Wer ihn verschenkt, wünscht dem Empfänger, dass ihm niemals das Geld ausgehen möge.

In früheren Jahrhunderten war der Glückspfennig die kleinere Ausgabe des goldenen Tauftalers oder des Weihgroschens. Er wurde immer mitgeführt und auch an die Stalltür genagelt, um Hexen zu vertreiben.

Marienkäfer

Der Marienkäfer gilt als Himmelsbote der Mutter Gottes. Er soll die Kinder beschützen und die Kranken heilen, wenn er ihnen zufliegt. Man darf ihn niemals abschütteln oder gar töten, weil man sonst das Unglück anzieht. Wegen ihrer Nützlichkeit für die Landwirtschaft glaubten die Bauern, dass die Käfer ein Geschenk der Maria seien. Deshalb benannten sie sie nach ihr. Der Siebenpunkt-Marienkäfer wird in Schweden übrigens „Marias Schlüsselmagd“ genannt. Die sieben Punkte beziehen sich auf die sieben Tugenden der heiligen Maria.

Hufeisen

Ein beliebter Talisman ist das Hufeisen. Es soll Haus und Hof schützen. An einem Nagel über der Tür soll das Hufeisen dem Teufel auf den Kopf fallen, wenn er in Menschengestalt das Haus betreten will. Allerdings gibt es mehrere Versionen, wie man das Hufeisen aufhängt. Ein nach oben offenes Eisen gilt als glücksfangender Brunnen. Nach unten geöffnet heißt es, das Glück könne "herausfallen". Ein nach rechts offenes Hufeisen stellt ein C für „Christus“ dar.

Glücksschwein

Bereits für die germanischen Völker war der Eber ein heiliges Tier. Der Wagen des Gottes Freyr wird vom Eber Gullinborsti gezogen. Das Schwein ist deshalb ein Zeichen für Wohlstand und Reichtum, da es als Symbol der Fruchtbarkeit und Stärke gilt. Bei den Griechen und Römern galt derjenige als privilegiert, der über viele Schweine und somit letztendlich auch Nahrung verfügte.

Mistel

Misteln schützen nach deutschem Volksglauben vor Hexen. Sie wurden in Häusern und Ställen aufgehängt, um Mensch und Vieh zu bewahren und dem Gewächs wurden Heilkräfte nachgesagt.

Ein Kuss zweier Liebender unter einem Mistelzweig gilt als gutes Omen für eine baldige Hochzeit des Paares.

Schornsteinfeger

Wer einem Schornsteinfeger begegnet, dem winkt das Glück. So lautet ein Volksglaube, der bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Sehr wahrscheinlich beruht er darauf, dass Schornsteinfeger den Kamin (Schlot) säuberten und es wieder möglich war, zu kochen und zu heizen. Die Reinigung sorgte zudem für Sicherheit, dass es nicht zum Häuserbrand kam.

Fatimas Hand

Besonders im arabisch/islamischen Raum ist die Hand der Fatima ein beliebtes Symbol und Vorlage für zahllose Schmuckanhänger.

Lucky Feet (Indien)

Aufkleber mit kleinen Fußabdrücken heißen insbesondere im Norden Indiens auf vielen Türschwellen die Besucher willkommen. Die Spuren gehören der hinduistischen Göttin Lakshmi und sollen Glück, Reichtum und Harmonie schenken.

Maneki Neko (Japan)

Maneki Neko wird eine kleine Porzellan-Katze genannt, die mit einer Pfote winkt und Glück und Wohlstand garantieren soll. Winkt sie mit rechts, so bedeutet das Wohlstand. Winkt sie mit der linken Pfote, so bedeutet das Glück. Sie soll dabei die Leute von der Straße hereinwinken und somit auch das Glück.

Daruma (Japan)

Daruma ist eine Figur aus Pappmaché, die den buddhistischen Mönch Bodhidharma darstellt. Der Glücksbringer soll helfen, Wünsche zu erfüllen.

Skarabäus (Altes Ägypten)

Im Alten Ägypten war der Scarabäus, ein Stein in Form eines Käfers, ein gängiger Glücksbringer. Skarabäen wurden auch in phönizischen und punischen Gräbern gefunden.

Nazar Boncugu (Türkei)



Das Türkische Auge ist ein kleiner Talisman in Form eines tropfenförmigen blauen Auges. Es soll helfen den „bösen Blick“ abzuwehren.