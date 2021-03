Osnabrück. Den Rücken freihalten: Das sagt man, wenn man ungehindert leben, arbeiten und Ziele verfolgen möchte. Aber auch im ganz wörtlichen Sinne ist es wichtig, dem Rücken eine ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Denn er befähigt uns dazu, aufrecht durchs Leben zu gehen. Und buchstäblich Rückgrat zu zeigen.

Ob Lockdown oder nicht: Eine Schule, die immer offen bleibt, ist die sogenannte Rückenschule. Als solche wird von Gesundheitsexperten ein Maßnahmenpaket aus verschiedenen Lern- und Übungseinheiten bezeichnet, das „auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Orthopädie, Sport- und Ernährungswissenschaften sowie Psychologie fußt“, erläutert Ulrich Kuhnt vom Vorstand des Bundesverbandes deutscher Rückenschulen (BdR): „Damit wollen wir eine alltagstaugliche Anleitung zur Selbsthilfe für jedermann bieten. Es geht darum, für sich persönlich zu entdecken, was dem eigenen Rücken gut tut“.



Bewegungsarmut als Grundproblem

Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Menschen im sogenannten Homeoffice arbeiten müssen oder wollen, gilt es, den Rücken im Auge zu haben und schadlos zu halten. Denn die damit einhergehende Bewegungsarmut schränkt den Muskelaufbau ein und Stress im Kopf erhöht auch die muskuläre Anspannung. Um den Körper und in Wechselwirkung damit auch den Geist zu lockern und im Gleichgewicht zu halten, sollte man sich deshalb nicht nur draußen in der Natur, sondern auch zuhause regelmäßig bewegen. Nicht nur Sitzen, sondern auch einmal im Stehen arbeiten oder zügig hin und her gehen ist dabei das eine. Zum anderen helfen gezielte Übungen, um Rückenverspannungen vorzubeugen.

iStock

Rückentraining Zuhause

Dass die Fitnessstudios geschlossen sind, sollte dabei kein Grund dafür sein, sich weniger zu bewegen. Ein rückengesundes Bewegungsprogramm lässt sich als aktives „Homeschooling“-Paket auch zuhause auf engstem Raum durchführen. Für die meisten Trainingseinheiten, die den Rücken stärken, benötigt man lediglich eine Körperlänge Platz. Bereits eine gute Viertelstunde täglich reiche aus, um „die Muskeln zu stärken und bei Bedarf zu lockern“, sagt Reinhard Schneiderhan von der Aktion Gesunder Rücken (AGR). Selbst ein leichtes Aufwärmen ist Zuhause und auf engstem Raum möglich, indem man etwa auf der Stelle trabt oder die Hüften kreisen lässt.

Eine Frage der Haltung

In den allermeisten Fällen sind Rückenbeschwerden im Homeoffice buchstäblich eine Frage der Haltung. Begünstigt werden sie dadurch, dass der oftmals nur provisorische Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden meist sehr viel weniger ergonomisch und damit rückenfreundlich gestaltet ist als im Büro. Das führt zu Fehlhaltungen und Fehlbelastungen, die spürbar „ins Kreuz gehen“ können. Deshalb ist es wichtig, auch zuhause rückenfreundliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Denn was mit leichten Verspannungen und einem Zwicken im Rücken beginnt, kann bei dauerhaft einseitiger und falscher Haltung zu hartnäckigen Schmerzen führen.

Einfache Rückenschule Spazierengehen hilft Regelmäßige Bewegung ist eines der besten Mittel gegen wiederkehrende Rückenschmerzen. Mit dem richtigen Training können Betroffene die Zahl der Schmerzattacken um rund die Hälfte senken, erklärt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) auf seinem Portal Gesundheitsinformation.de. Besonders geeignet sind demnach spezielle Trainingsprogramme, die Muskeln rund um den unteren Rücken stärken und stabilisieren. Selbst Spaziergänge, an jedem zweiten Tag für 30 bis 60 Minuten, können schon eine Hilfe sein. Die ersten paar Trainingseinheiten sind oft anstrengend und sogar schmerzhaft, warnen die Experten. Denn zu Beginn reagiert der Körper womöglich mit Muskelkater.



Wer viel am Schreibtisch arbeitet, kann schon durch einfache Anpassungen dafür sorgen, dass das Risiko Rückenschmerz effektiv minimiert wird. Das beginnt bei der Platzierung des Bildschirms. Er sollte mindestens eine Armlänge weit vom Anwender entfernt sein, um möglichen Schulter- oder Nackenschmerzen vorzubeugen. Zudem sollte der Monitor in einem solchen Winkel zum Gesicht ausgerichtet sein, dass der Blick darauf schräg nach unten fällt. Auch das entlaste nachhaltig die Nacken- und damit auch die gesamte Rückenmuskulatur. Stuhl und Schreibtisch sollten entsprechend auf die individuelle Körpergröße eingestellt sein, um eine ergonomische Sitzposition zu gewährleisten.

Wenn sich der Schreibtischstuhl auf einer solchen Höhe befindet, dass die Füße parallel auf den Boden gestellt werden können, sorgt das für eine allgemein gesunde und den Rücken entlastende Körperhaltung. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass das Becken stets leicht gekippt ist. Bewegliche Stühle oder möglichst keilförmige Kissen können dabei hilfreich sein. Auf dem Schreibtisch ist es ratsam, die Maus und die Computertastatur so zu platzieren, dass die Ellenbogen stets auf gleicher Höhe bleiben. Das beugt einer einseitigen Belastung und Verkrampfung vor. Auflagen für die Hände tragen zudem dazu bei, die Sehnen und Gelenke zu schonen.