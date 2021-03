Osnabrück. Working Out Loud ist eine Netzwerk- und Lernmethode aus den USA. Der Trend schwappt nun auch nach Osnabrück über.

Gerade krempelt die Digitalisierung die Arbeitswelt um. Wo gestern noch Besprechungen stattfanden und Büro-Ordner sortiert worden, trifft man sich heute zur Videokonferenz und speichert wichtige Dateien in der Cloud ab. Aber das ist nicht alles. Immer mehr Unternehmen müssen starre Strukturen überdenken und Prozesse ändern, um auf die Herausforderungen der Zukunft agil reagieren zu können.

Eine Methode, die gerade im Kommen ist, setzt genau hier an: Sie nennt sich Working Out Loud (WOL). Doch anders, als der Name suggeriert, hat sie nichts damit zu tun, sich bei der Arbeit anzuschreien. Vielmehr geht es um eine neue Art, sich zu vernetzen und voneinander zu lernen. Das bringt nicht nur den Mitarbeitern etwas. Sondern auch die Unternehmen können vom WOL profitieren. Vorausgesetzt, sie zeigen sich offen dafür, ihre Arbeitsprozesse transparent zu machen und Anregungen von außen zu hören.

Wie das funktioniert, weiß Katharina Lutermann. Zusammen mit ihrer Schwägerin Anne Winter und zwei Freundinnen gründete sie die womöglich erste WOL-Gruppe in Osnabrück. Der Grund: „Ich hatte irgendwann einen Punkt in meinem Job erreicht, an dem ich nicht mehr weiterkam“, erzählt Lutermann. Damals arbeitete sie in der Unternehmenskommunikation eines Klinikums, der Job gefiel ihr. „Ich hatte Spaß an der Arbeit, nette Kolleginnen und Kollegen und arbeitete in einem tollen Unternehmen“, sagt sie. Aber irgendwann stand fest: Es muss etwas Neues her.

Ein Zwölf-Wochen-Coaching

Über eine Bekannte erfuhr sie zufällig von WOL. Die Idee dahinter: Innerhalb von zwölf Wochen arbeitet man an einem selbstgesteckten Ziel. Alle Vorgänge, also Fortschritte wie Misserfolge, bespricht man in seiner WOL-Runde. Einmal die Woche, eine Stunde lang, für zwölf Wochen. Die Teilnehmenden coachen sich gegenseitig, motivieren einander, üben Kritik und unterbreiten Verbesserungsvorschläge. Dazu wird ein Leitfaden mit Übungsmaterial genutzt, der von der Website workingoutloud.com gratis heruntergeladen werden kann. Der Sinn des Ganzen: Vertrauen schaffen und neue Perspektiven eröffnen. Ein frischer Blick von außen kann neue Wege aufzeigen, die man sonst vielleicht nicht eingeschlagen würde.

Bei Katharina Lutermann war das der berufliche Schwenk. „Ich wollte in den zwölf Wochen erfahren, was meine Stärken sind“, erzählt sie. Durch das gegenseitige Coaching kam sie im WOL-Durchlauf auf neue Ideen und reflektierte sich selbst stärker. Darüber hinaus animiert der Leitfaden dazu, hilfreiche Literatur zu recherchieren oder Ratschläge von Expertinnen und Experten einzuholen. Katharina Lutermann führte zum Beispiel Stärkentests durch, um sich selbst besser einschätzen zu können. Das Ergebnis: Heute arbeitet Katharina Lutermann in einem Job, der besser zu ihr passt.

Der Jobwechsel steht aber nicht zwangsläufig am Ende von WOL. Prinzipiell kann die Methode in jedem Arbeitsprozess und für jedes Ziel angewandt werden, das man in zwölf Wochen bewältigen kann. Sei es, die Englischkenntnisse aufzufrischen oder die Essgewohnheiten umzustellen. Am besten eignet es sich, einen kritischen Blick auf festgefahrene Strukturen im Arbeitsablauf zu werfen. Und: um Gleichgesinnte kennenzulernen. Dass sich die Teilnehmerinnen in Katharina Lutermanns WOL-Gruppe vorab kannten, ist nämlich eher die Ausnahme. Vielmehr wird die Methode zum Netzwerken genutzt.

Voraussetzung: etwas ändern WOL-len

Aus diesem Grund organisieren Katharina Lutermann und Anne Winter seit dem letzten Jahr WOL-Treffen in Osnabrück, die sie über die Karriereplattform XING ankündigen. Zurzeit ruhen die Veranstaltungen aber aus aktuellen Gründen. „Wir sind beim ersten Treffen von fünf Teilnehmern ausgegangen“, erinnert sich Lutermann – am Ende kamen aber 25 Veränderungswille aus allerlei Branchen, die Lust hatten, an sich zu arbeiten und das WOL auszuprobieren. Genau das ist letztlich auch Voraussetzung für einen gelingenden WOL-Durchlauf: die Motivation, etwas zu ändern, und die Offenheit, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.

Die WOL-Methode kann einiges leisten – aber eben nicht alles. Für Extrovertierte, die kein Problem damit haben, Leuten von ihren Erfolgen und Misserfolgen zu berichten, dürfte das WOL ein Heimspiel sein. Eher verschlossene Personen, die generell mit Gruppenarbeit hadern, dürften sich dagegen überwinden müssen. Auch ist es nicht sinnvoll, das WOL in festen Teams oder Abteilungen einzusetzen. Denn dort wird der Effekt, etwas zu verändern, eher gering ausfallen. Unterschiedliche Personen in ein Boot zu setzen und sich stetig austauschen zu lassen, das erscheint dagegen vielversprechender.

Ein Nischendasein fristet das Working Out Loud übrigens nicht mehr. Namhafte Konzerne wie Bosch, Daimler oder Siemens experimentieren mit dem WOL oder bieten standardmäßig Programme an. Sie haben erkannt, dass es sich lohnt, branchenübergreifend zu denken und auf Zack zu bleiben. Auch in vielen Städten wie mittlerweile auch in Osnabrück vernetzen sich Gleichgesinnte in WOL-Runden. Der Bedarf ist da – der Wille, etwas in die Hand zu nehmen auch. In Zeiten der Digitalisierung dürfte das kein allzu schlechtes Zeichen sein.