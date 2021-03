Osnabrück. Abschluss in der Tasche – und dann? Die Berufswahl will gut überlegt sein. Hier erfährst du, was du machen kannst, wenn du ein Jahr Pause einlegst

Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Ausbildung, Beruf, Rente – so weit, so klar? Nicht jeder kann oder will diesem Ablauf folgen. Das hat allerlei Gründe: Vielleicht hast du dich beworben, aber keinen Ausbildungsplatz gefunden. Oder du brauchst einfach noch ein Jahr Zeit. Das ist vollkommen okay. Denn besser ist es, sich mit der Berufswahl Zeit zu lassen als einen Beruf zu erlernen, an dem man eigentlich gar keine Freude hat.

So oder so kannst du deine Unentschlossenheit sinnvoll nutzen. Aber Hauptsache, du nutzt sie. Hier ein paar Vorschläge.

Jobben

Ein Neben- oder Minijob eignet sich sehr gut, um erste Berufserfahrungen zu sammeln und das Taschengeld aufzubessern. Aber Vorsicht: „Der Minijob muss bei der Minijobzentrale vom Arbeitgeber angemeldet werden“, stellt Susanne Steininger von der MaßArbeit klar. Wichtig sei es, sich im Vorfeld über die Regeln und Vorschriften zu informieren.

Bei einem Minijob hast du Recht auf den Mindestlohn. Er beträgt 9,50 Euro seit dem 1. Januar 2021 Das bedeutet, dass du bei einem 450-Euro-Job höchstens ungefähr 47 Stunden pro Monat arbeiten darfst. Wenn du mehr verdienen willst, ist deine Arbeit sozialversicherungspflichtig. Das heißt, du musst Geld in die Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung einzahlen, dein Arbeitgeber auch.

„Viele Minijobber finden in der Regel Arbeit im Einzelhandel oder auch in der Gastronomie“, sagt Steininger. Trotz der Pandemie werden auch jetzt Aushilfskräfte gesucht, zum Beispiel als Auslieferungsfahrer oder in Supermärkten.

Praktika und Einstiegsqualifizierung (EQ)

Ein freiwilliges Praktikum ist nur mit einem Vertrag und einer Vergütung möglich. Ob der Mindestlohn gilt, kannst du über einen Fragenpfad auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales herausfinden.

Ein längeres Praktikum geht am besten über die Einstiegsqualifizierung. Die EQ ist eine gute Möglichkeit, um in ein Berufsfeld zu schnuppern und vielleicht sogar in eine Ausbildung zu kommen. „Wenn die EQ gut läuft, kann das Jahr auf die Ausbildungszeit angerechnet werden“, hebt Steininger hervor.

Eine EQ ist eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Wer daran teilnimmt, bekommt mindestens 247 Euro pro Monat. „Der Arbeitgeber kann aber auch mehr zahlen“, fügt Steininger hinzu. Bei der Suche nach (EQ-)Praktika empfiehlt sie die Website der Ausbildungsregion Osnabrück.

Wünsche konkretisieren

Nach dem Zwischenjahr solltest du deine Berufswünsche klarer vor Augen. Helfen können dir dabei die Ausbildungslotsen, die du vielleicht schon aus der Schule kennst. „Die Ausbildungslotsen arbeiten mit den Schulen und der Agentur für Arbeit zusammen“, erklärt Steininger. „Sie sind vor Ort der richtige Ansprechpartner für den Übergang in die Ausbildung.“ Das Angebot richtet sich an junge Erwachsene zwischen 15 und 26 Jahren.

Die Ausbildungslotsen bieten nicht nur in den Schulen, sondern auch außerhalb Beratungen an. Du kannst mit ihnen über die App „Ausbildung +“ Kontakt aufnehmen und einen Termin vereinbaren. Dann könnt ihr in aller Ruhe über diene Berufswünsche reden, Bewerbungen schreiben und Vorstellungsgespräche üben.

Daneben kannst du die Servicestelle Schule-Wirtschaft der MaßArbeit kontaktieren. Sie vernetzt Schulen mit Ausbildungsbetrieben. Darüber kannst du Arbeitgeber in der Region kennenlernen und zum Beispiel ein Praktikum ergattern. Die Agentur für Arbeit führt außerdem im Berufsinformationszentrum Berufsberatungen durch.

Freiwilligendienste

Ob im Ausland oder hierzulande: Freiwilligendienste sind eine brillante Möglichkeit, in einer sinnstiftenden Umgebung Berufserfahrung zu sammeln. Je nachdem kann man sich für ein Berufsfeld begeistern, das man bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. „Sich auszuprobieren, mal etwas ganz anderes zu tun als sonst und das mit einem freiwilligen Engagement für die Gesellschaft zu verbinden, ist eine tolle Sache“, bemerkt Steininger dazu.

Schulbank drücken

Die Freiwilligen bekommen von den Trägern ein Taschengeld und auch die Sozialbeiträge werden übernommen. Je nach Einrichtung könne man zwischen 150 und 500 Euro im Monat verdienen. Pro Woche arbeitet man im Schnitt 38,5 Stunden und hat auch einen Anspruch auf Urlaubsanspruch.

Nach der Schule ist vor der Schule? Oftmals ja. Denn nach deinem Abschluss kannst du theoretisch noch den Realschulabschluss oder das (Fach-)Abitur nachholen.

Wenn du nach der Hauptschule keine Lehrstelle gefunden hast oder einfach noch ein Jahr zur Berufsorientierung brauchst, ist die Berufseinstiegsschule die richtige Adresse. Dort kannst du in verschiedene Berufsfelder schnuppern und gleichzeitig deinen Abschluss verbessern. Wer die mittlere Reife gemacht hat, kann eine Berufsfachschule besuchen. Dort wählst du einen Schwerpunkt, zum Beispiel Wirtschaft, Fahrzeugtechnik oder Gastronomie, und bekommst in deinem Fachbereich eine berufsbezogene Grundbildung.

Susanne Steininger ergänzt jedoch, dass auch eine abgeschlossene Ausbildung zum nächsthöheren Schulabschluss führen kann, wenn die Noten stimmen. Auch auf diese Weise kann man sich hocharbeiten – sogar bis ins Studium.